美國憂心忡忡：觸發薩爾瓦多與台灣斷交的港口

圖片版權 AFP Image caption 有薩爾瓦多人到台灣駐當地使館舉牌，稱尋求台灣的原諒。

薩爾瓦多成為過去兩年第三個與台灣斷交的拉丁美洲國家，改為與中國建交， 此舉固然引來台灣強烈反對，但值得留意的是，與之前和台灣斷交的國家相比，美國的回應特別強硬。

美國表明對決定感失望，揚言要重新審視與薩爾瓦多的關係。美方官員曾表示，擔心中國介入該區事務，特別是薩國的港口，可能會讓中國作軍事用途。

美國：審視與薩國的關係

薩爾瓦多宣佈與台灣斷交後，令台灣目前只剩下17個邦交國。美國駐薩爾瓦多大使讓‧馬內斯（Jean Manes）在Twitter上表示，說這個決定「令人憂慮」，「毫無疑問這個決定會影響兩國關係」。她周二發表演說時表示，要求薩爾瓦多公開談判細節。

美國國務院發言人星期二說：「雖然我們認同每個國家的主權去決定自己的外交關係，但我們對有關決定深感失望。」

「針對這一決定，我們目前正重新審視與薩爾瓦多的關係。」不具名的發言人說。

發言人說，中國單方面改變台灣現狀「有害」、「打擊過去幾十年的和平、穩定與發展的框架」。他表示，台灣是「民主成功故事」、「可靠伙伴」，呼籲中國克制，不要再損害台灣人民的社會及經濟制度和安全環境，美國會繼續支持台灣在應對全球挑戰下所作出的貢獻。

美國參議員盧比奧（Marco Rubio）表示，薩爾瓦多執政黨可能以為靠攏中國會讓他們贏得2019年大選，但這會是一個「可怕的錯誤」，對兩國關係構成嚴重傷害。

盧比奧說，「如果他們認為美國對薩爾瓦多，會好像巴拿馬和多米尼加般，他們就大錯特錯。」

圖片版權 CNS Image caption 中薩外長一同簽署文件，宣佈建立外交關係。

他與另一位議員加德納（Cory Gardner）將在國會推動法案，要求截斷或減少對薩爾瓦多的資助。

薩爾瓦多面積約台灣的一半，是中美洲最小的國家，經濟依賴咖啡、糖、紡織出口，人口繼650萬人，三分之一人活於貧窮線之下。

美國是薩爾瓦多最大貿易伙伴，估計2百萬名合法與非法的薩爾瓦多人在美國逗留。但移民問題令兩國關係蒙上陰影，特朗普在今年1月宣佈中止給予當地約20萬薩爾瓦多人的短期受保障移民身份，並針對那些不阻止移民前往美國的國家，削減給予這些國家的資助。薩爾瓦多希望讓這些人能夠逗留至明年9月。

薩爾瓦多政府靠攏中國的決定亦引來國內的反對聲音。薩爾瓦多國會主席基哈諾（Norman Quijano）批評，這是「對友好國家的背叛」，並且影響與美國的戰略伙伴關係。

對於台灣指控薩爾瓦多是為金錢利益而改與中國建交，薩爾瓦多總統府發言人羅伯托‧洛倫薩納（Roberto Lorenzana）接受國營電視訪問時，直指台灣指控「完全錯誤」，並指其他國家也選擇與北京建立外交和商業關係。

「我們不能夠與世界背著走，中國作為全球最二大經濟體，領導全球出口，是不容我們忽視的，對薩爾瓦多十分重要。」洛倫薩納說。

面對美國的指責，中國外交部22日回應說，中國和薩爾瓦多都是獨立的主權國家，有權決定自己國家的對外關係，「其他人沒有道理對此指手畫腳甚至橫加干涉」，敦促美方恪守「一個中國」原則，正確看待中薩建交，慎重妥善處理涉台問題，不得向「台獨」勢力發出任何錯誤信號，以免損害中美合作和台海和平穩定。

圖片版權 AFP Image caption 台灣總統蔡英文表示，中國挑戰台灣的底線。

台灣不願投資的港口

台灣外長吳釗燮表示，自去年以來，薩爾瓦多不斷要求大量資金，希望協助「聯合港開發案」，但經外交評估後，認為這是不合適的開發案，可能導政台灣與薩爾瓦多政府陷入高度債務風險，政府無法答應「不切實際」的開發案。

他沒有直接透露項目的具體建議金額，但台灣中央社引述消息稱，有關「聯合港開發案」金額達40億美元，另外還有「自由經濟區」的金額達230億美元，是台灣國防預算的兩倍。台灣據稱沒有明確拒絶，並表示可以參與部分項目。

薩爾瓦多的拉烏尼翁（La Union）港口，由2008年開始被閒置，主要原因是因為該處並沒有好多船途徑，亦很難尋找投資者。

當局7月曾經表示，三間分別來自美洲、歐洲、亞洲的企業有興趣營運港口，預料下個月起，便會正式開始招標。

薩爾瓦多經濟部長羅德里格斯（Luz Estrella Rodriguez）上月透露，北京有興趣投資重建港口，以及投資國家其他項目。

圖片版權 AFP Image caption 中國企業有意投資薩爾瓦多的拉烏尼翁港口。

她說，中信集團等中國企業，在過去幾年，已經和薩爾瓦多的官員洽談合作機會，不單止是港口，亦包括國際機場和鐵路。

然而，是否引入中國資金，在薩爾瓦多同樣有爭論，當地媒體評論認為，引入中國投資具備風險，需要考慮勞工、土地權益、環境影響等因素。

美國駐薩爾瓦多大使馬內斯曾經警告，中國可能有意圖把拉烏尼翁港口從商務用途改成「軍事基地」，亦對中國干預該區域表示關注。

「中國將會尋找弱小的國家，你要看清楚是甚麼，」她說，「中國在該區的擴張性策略值得關注，不單是經濟上，包括軍事上。」

不過，她的說法也受到當地一些親政府議員反擊，因為事實上，該區主要軍事設施均是美國控制。

據阿里巴巴旗下的香港媒體《南華早報》報道，中國社科院拉丁美洲研究所的研究員徐世澄認為，中國希望在薩爾瓦多建立港口是「非常正常」，因為薩國位處中美洲，是連接南北美洲的貿易交通樞紐。

「美國喜歡說這港口只用作軍事用途，因為該處有很大的軍事區，但事實上中國在該區並沒有軍事區。」

新加坡S.拉惹勒南國際關係學院的研究員高瑞連（Collin Koh）認為，如果說北京希望在該處建立基地，可能是有點誇大，不過中國有可能為長遠利益，想在海外戰略地點建立港口。

「如果真是在該處建立基地，好可能會引發美國更強烈回應的風險，」他說。