特朗普認了封口費 但否認違反競選法

圖片版權 Getty Images Image caption 從左至右：科恩、特朗普、丹尼爾斯及麥克杜格爾。

美國總統特朗普強烈否認曾利用競選費作「封口費」，向兩位自稱與他有染的女性支付費用。

此前，特朗普前律師科恩（Michael Cohen）承認在2016年總統大選期間因處理「封口費」而違反法律。

特朗普在接受電視節目「福克斯和朋友們」專訪時表示，這筆費用由他私人提供，沒有動用競選費用。

早些時候，特朗普曾稱科恩捏造故事以爭取輕判。

特朗普與科恩各自怎麼說？

特朗普接受「福克斯和朋友們」的採訪將於當地時間周四播出。而在事先公開的一個片段中，特朗普對封口費進行回應，堅稱這些錢並沒有「違反選舉規定」。

「這些錢是我出的。我在推特上也說過。不是來自競選活動，」他說。特朗普還補充道，他直到「後來」才得知這筆錢的事情。

特朗普的發言與科恩此前宣誓後發表的聲明相悖。

今年7月，科恩公開了與特朗普之間的對話錄音，聲稱錄音內容為二人在選舉前討論其中一筆封口費事宜。

特朗普是否自相矛盾？

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今年4月，特朗普首次公開談論與成人片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）有染傳聞，並否認自己對律師科恩向丹尼爾斯支付13萬美元一事知情。

丹尼爾斯則表示，自己曾於2006年與特朗普在一間酒店房間內發生性關係。

有記者在空軍一號記者艙詢問特朗普，是否對科恩支付丹尼爾斯資金的來源有任何程度了解，特朗普當時回答稱：「不知道。」

而在下個月，特朗普正式向外界披露，曾在2016年向科恩支出10萬零1元至25萬元美金。

科恩為何支付封口費？

圖片版權 Getty Images Image caption 科恩曾稱願為特朗普「擋子彈」。

在美國，為掩蓋政治候選人醜聞而支付秘密款項可能被視為違反競選財務法。

檢察官與科恩均同意，科恩支付封口費用的做法違反了競選財務法。

科恩曾擔任特朗普私人律師超過十年。科恩承認將有關資金轉給兩位女性，這兩位女性被認為是丹尼爾斯及前花花公子模特麥克杜格爾（Karen McDougal）。

周二，科恩承認逃稅、銀行詐欺及違反競選財務法等八項罪名。他表示，曾受一名「聯邦選舉候選人」所托，向兩位自稱與特朗普有染的女性支付封口費，而他所稱的「候選人」明顯指向特朗普。

科恩表示，這筆款項「主要目的是為影響（2016年）選舉」。

科恩的律師戴維（Lanny Davis）發問稱，科恩承認代表特朗普犯下了罪行，為什麼美國總統不應為這些罪行被起訴？

事態會如何發展？

科恩與檢察官達成認罪協議，可能會將原本應判的65年刑期減為5年3個月。

就在科恩認罪的同一天，陪審團判定前特朗普競選主席保羅·馬納福特（Paul Manafort）犯有銀行及稅務欺詐罪。

這是前聯邦調查局（FBI）局長穆勒（Robert Mueller）領導的司法部門調查下的首次刑事審判。

穆勒的調查針對俄羅斯干涉2016年總統大選指控，以及特朗普競選團隊與俄羅斯合謀為自己選舉助力。

圖片版權 Getty Images Image caption 科恩認罪後，特朗普抵達西弗吉尼亞州，忽略了記者對科恩的提問。

俄羅斯否認曾干涉美國大選。

目前沒有確認信息表明，科恩將就穆勒的「通俄門」調查接受質詢。

但戴維稱，針對希拉里·克林頓（Hillary Clinton）「郵件門」，他的客戶願意就特朗普是否提前對黑客攻擊知情，討論自己所了解的內情。

2016年夏天，民主黨全國委員會（DNC）服務器被黑客攻擊，很多令民主黨尷尬的郵件被公之於眾。

俄羅斯情報官員被指為黑客攻擊幕後主使。

戴維稱，科恩同時對2016年6月特朗普競選助手與一個俄羅斯代表團在特朗普大廈的會議有所知情，這可能會變成一次政治「污點」。

特朗普長子小特朗普（Donald Trump Jr）參與了這次會議，認為他會在會上得到「可以暗示希拉里有罪的官方文件和信息」。

根據美國競選法，美國公民向外國人徵求競選捐款或競選貢獻屬非法行為，但法律專家對提供信息是否適用於此有分歧。

特朗普總統否認提前對這次會議知情。

然而有美國媒體報道，科恩已經表示，特朗普事先對會議知情，並願意向「通俄門」調查團隊陳述這一點。