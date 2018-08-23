想上越南網站追《延禧攻略》?先答南海島嶼歸屬

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在中國帶起追劇熱潮的影視劇《延禧攻略》在越南視頻網站的更新速度比中國網站還要快。但中國觀眾在追劇同時發現，有越南網站設置了一份特別問卷，專門要求中國網友在觀劇前回答對南海島嶼領土爭端的立場。

自7月19日在中國的愛奇藝網絡獨家開播至今，《延禧攻略》已播出62集，累積點擊率高達112億。

開播一個月，愛奇藝從一周四天，每天更新兩集，增加到一周六天更新，再改到日更，以努力滿足觀眾的追劇慾望。網友發現更新最快的越南視頻網站目前已播放至68集，比愛奇藝VIP還快了6集！臨近結局，網友們追劇心切，紛紛轉到越南網站先睹為快。

然而，在中國網友通過搜索來到一家名為Bomtan.org的越南網站時，很快被一份涉及南海主權的問卷攔住了。網站針對IP地址在中國的觀眾，要求他們對南海主權作出表態。觀眾必須要按照網站預設的答案選擇"越南"才能獲得片源，選擇"中國"則無法繼續觀看視頻。

問卷包含三道選擇題，全部是越南語。有中國網友稱，自己跟著網上的一些攻略教程做選擇題，一不小心，就把位於南中國海的西沙群島和南沙群島"割"給了越南。

這三道題打頭的就是："黃沙（西沙）群島和長沙（南沙）群島屬於哪個國家？"四個選項依次為：越南、中國、菲律賓和日本。一上來就讓觀眾對南海島嶼主權爭端問題進行表態。另外兩題分別是："越南的首都在哪裏？""越南的國歌是什麼？"

圖片版權 Screenshot Image caption 中國IP的觀眾在越南視頻網站上觀看劇集前，必須回答相關問卷。

BBC中文記者查證Bomtan.org，一點入網站就彈出了這份問卷。在另外兩題都回答正確的情況下，第一題選擇"中國"，提交後網頁不能跳轉至視頻列表，會重新顯示空白問卷。

只有選擇"越南"時，才能成功進入視頻網站主頁。

圖片版權 Screenshot Image caption 回答第一個問題"黃沙（西沙）群島和長沙（南沙）群島屬於哪個國家？" 只有選擇"越南"，才能成功進入視頻網站主頁。

8月23日，BBC中文記者查證多個越南視頻網站，發現大部分網站已下架《延禧攻略》。

Bomtan.org是BBC中文查證的網站中唯一仍在設置南海主權問卷的視頻平台。《延禧攻略》在該網站上仍然能夠搜到，但頁面顯示已停更。該網站仍在提供《如懿傳》等中國熱門劇集的播放服務。

Zing tv上《延禧攻略》的相關劇集已被移除。

Xemvtv仍能搜到與《延禧攻略》相關的播放列表，但是無法點擊進入。

使用中國IP地址進入dongphim.net會顯示"403ERROR"，頁面無法打開，但記者隨後鏈接VPN選擇北美IP就可以順利登入網站，無需填寫問卷也可以觀看劇集。

圖片版權 Screenshot Image caption 越南某視頻網站上，8月23日《延禧攻略》劇集已更新至68集。

要看劇，先答題，還要逼迫網友「歸順」越南的南海主權立場。面對如此現象，微博網友@愛唱歌的金話筒於8月20日譴責稱"越南網站的做派真的很噁心人"。

《延禧攻略》官方微博於同一天發出聲明，稱"任何散佈、傳播、銷售影視劇《延禧攻略》尚未播出劇集內容的行為均已構成侵權。"呼籲網民共同抵制不法行為，打擊盜版。

南海島嶼領土主權爭端由來已久。中國、越南、菲律賓、台灣、馬來西亞和文萊都聲稱對南海島嶼擁有全部或部分主權。

中國政府堅持西沙群島和南沙群島自古以來就是中國的領土，中國對西沙群島和南沙群島的主權無可爭辯。

但越南強烈抗議，稱自17世紀起已有效管制黃沙與長沙群島，而中國在1940年代末以前從未宣稱對南海有關島礁擁有主權。