特朗普支持者：「我才不在乎他是否付錢給AV女」

圖片版權 Handout Image caption 詹姆斯·蒙特福特（圖中）是特朗普的忠實支持者。

特朗普前幕僚吃上官司讓他成為焦點，但除了這件事，還有其他事件干擾著特朗普的核心支持者。

「這應該是《人物》雜誌（People Magazine）會刊登的東西，」 當我打電話給詹姆斯·蒙特福特（James Montfort III）詢問特朗普前律師科恩（Michael Cohen）和特朗普前競選經理保羅·馬納福特（Paul Manafort）引發的司法風暴時，他這麼說。

「比起特朗普是否在多年前與他人兩廂情願地發生性行為，我們更應該在意朝鮮核武問題，還有墨西哥的公平貿易問題，」來自弗吉尼亞州的詹姆斯·蒙特福特表示。

對於詹姆斯來說，特朗普是否指示科恩向美國成人片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）支付「封口費」，根本無關緊要。

詹姆斯更有興趣的是談論特朗普在白宮的成就。

「這件事不會改變我對他的忠誠，以及我想對他奉獻的心。」詹姆斯認為，美國人應該將重點放在降低失業率和促進經濟健康成長。

我對詹姆斯毫無保留的忠誠並不感到驚訝。我在2016年8月遇到他，那時特朗普剛剛正式成為共和黨總統候選人，詹姆斯堅定支持特朗普。

詹姆斯並不是少數人。當我打電話給不同州的特朗普支持者時，他們對此事持有相同觀點──這不過是一場針對他們選出的總統的陰謀。

圖片版權 Handout Image caption "我不在乎他是不是付錢給AV女星或花花公子女郎，"凱西‧德·格拉西亞說。

「大家都想要談論性話題，」凱西‧德·格拉西亞（Cathy De Grazia）說。我在2016年的新罕布什爾州（新罕布夏州）遇到正在為特朗普拉票的她。

「我不在乎他是不是付錢給AV女星或花花公子女郎，這和他的施政根本沒有關係。」

凱西說她現在不怎麼看電視，反而經常收聽親特朗普的主持人肖恩·漢尼提（Sean Hannity）、比爾·奧萊利（Bill O'Reilly）等的廣播節目。

「科恩曾公開說他會永遠忠實於『特朗普先生』，」比爾·奧萊利在他最近一則博文中對觀眾說。

「但現在科恩反口說他的多年好友對國家有害。」

「也許科恩想要在監獄中試鏡爭取演出布魯圖斯（Brutus）一角。」（譯注：布魯圖斯是背叛凱撒的元老院議員之一）

圖片版權 Reuters Image caption 科恩在曼哈頓的一所法院承認違反競選財政條例。

一些論述將用「墮落」來描述科恩——特朗普支持者對科恩表達同情。

「他受到威逼利誘，」凱西相信，馬納福特和科恩是受到「深度腐敗」的聯邦調查局（FBI）的影響。

「我相信這當中有許多權力濫用，」凱西說。

自從特朗普上任以來，他多次批評FBI和情治單位，這種強烈情緒也感染了他的支持者。

圖片版權 Handout Image caption 特朗普支持者吉恩‧沙瓦基

我和在佛羅里達州邁阿密從事房地產仲介的特朗普支持者吉恩‧沙瓦基（June Savage）通電話，她也向我表達了這種情緒。

「他們去捕魚，捕到了兩條大魚，」吉恩說。吉恩於去年參選邁阿密海灘市市長但落選。

「這完全是煙霧彈和障眼法，要的就是營造一個負面的氛圍。FBI一旦找到目標，他們就可以捏造故事，」吉恩說，「現在他們的目標就是總統。」

在2016年大選時，吉恩認為FBI應該瞄凖的是希拉里·克林頓。

「希拉里差那麼一點就成為國家要調查的對象，」吉恩說。「他們想要希拉里幹乾淨淨，他們有雙重標凖。」

FBI最終認為希拉里在擔任國務卿期間使用私人電郵並不涉及犯罪。

但特朗普的支持者認為希拉里有被偏袒之嫌。

對特朗普陣營來說，還未有證據明確指出特朗普有罪，或有什麼勾結行為。

圖片版權 Handout Image caption 法蘭克說，再投一次他還是會投特朗普。

「我還沒有看到指向特朗普的任何事證，」一名住在馬里蘭和弗吉尼亞邊界的退休人士法蘭克‧魯柏（Frank Ruppert）說。

我第一次見到法蘭克，是在特朗普當選後不久。當我打電話給他時，他正在收看福克斯新聞（Fox News）。

「其他一些人說，特朗普可能會因為犯罪被彈劾，但他根本沒有做。他們已經持續說了兩年，」法蘭克補充。

對大部分的特朗普支持者來說，這些傳統媒體的議程設置只是反映他們自己的政治觀點。

「下次我還是會投特朗普，就像那些會再投給比爾·克林頓（Bill Clinton）的人一樣，」法蘭克說。

「特朗普創造了工作機會、提升經濟，我看不出他做了哪些不好的事。」

如果真如支持者和同盟媒體所說的那樣，也許特朗普真的不需要擔心太多。