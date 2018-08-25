BBC中文每周推薦：你不容錯過的六個故事

2018年的第34周，深圳佳士維權事件餘波未了，在中國大陸媒體噤聲的背景下社交媒體再度試圖成為發聲渠道，不過一封給習近平的公開信沒有得到回應；中美貿易戰仍然是國際媒體議論的焦點，各大媒體發現，貿易戰一方面可能已對中國領導層造成困擾，另一方面中國在反思起因時卻很少正視自身的問題；除貿易戰外，實戰軍事同樣引起關注——俄羅斯即將舉行自冷戰以來「最大規模的軍事演習」，並且中國已經證實將小規模地參與其中，這背後或許也是在向美國釋放信號。

在文化領域，中國的影響力也在產生效應，中國的熱播影視劇《延禧攻略》出現在了東南亞國家的網絡平台上，但在觀看之前，網民卻要先回答有關南海的問題；另一方面，中國多名一線影視明星則因為金融官司而成為輿論的目標；同樣成為輿論目標的還有中國體壇的第一明星孫楊，他在亞運會上穿哪一個品牌的領獎服成為了爭議話題。

如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 深圳佳士維權： 中國社媒審查與致習公開信

圖片版權 YUE XIN Image caption 岳昕透露，目前聲援團已增加到50多人，學生大概佔了一半多，其餘包括左翼網友、佳士廠工人以及臨近廠的工人。

深圳佳士科技公司工人維權事件發酵近一月，中國大陸媒體一片噤聲中，網民開始在社交媒體上轉發信息、隱晦評論此事。8月19日工人聲援團代表、北京大學畢業生岳昕發出致中國領導人習近平的公開信，呼籲釋放被捕工人，支持組建工會。不過，公開信至今仍未收到任何官方回應，聲援團成員仍在等待答覆。

2. 中美貿易戰引發議論：中國真「厲害了」嗎？

圖片版權 Getty Images Image caption 中共宣傳部門從去年就開始開展"厲害了我的國"主題系列活動

中美貿易戰開打，在幾個月前剛剛舉國歡呼「厲害了」的中國引起了不小的騷動。路透社、《紐約時報》和《華爾街日報》等歐美主要媒體都注意到，特朗普總統發動貿易戰之後，中國國內議論紛紛，甚至可能已經對最高領導層造成了困擾。而許多人質疑，大張旗鼓地喊「厲害了」不僅讓中國舉國上下沉浸於自不量力的盲目自信，也讓國際社會對中國產生戒心。

3. 俄軍演重現蘇聯規模 中國亮相意味深長

圖片版權 Reuters Image caption 莫斯科卡內基中心的亞太專家加古耶夫認為，中國軍隊參加今年的沃斯托克軍演顯示俄羅斯和中國的關係發生了深刻的變化。

俄羅斯即將舉行冷戰以來「最大規模的軍事演習」，備戰訓練將使大批俄軍進入高度戒備狀態。「東方-2018」戰略演習將於8月底在俄羅斯東部進行。北京方面已經證實將有3200名中國軍人，900輛坦克和30架噴氣式戰機和直升機參加演習。另外還有少量蒙古軍隊參加這次軍演。演習中的俄軍數量更多，有兩個俄羅斯軍區的部隊參加演習。

4. 想上越南網站追《延禧攻略》?先答南海島嶼歸屬

圖片版權 facebook

在中國帶起追劇熱潮的影視劇《延禧攻略》已播出62集，累積點擊率高達112億，而它在越南視頻網站的更新速度比中國網站還要快。不過中國觀眾在追劇同時發現，有越南網站設置了一份特別問卷，針對IP地址在中國的觀眾，要求他們對南海主權作出表態後才能觀劇，且答案必須是越南。

5. 黃曉明范冰冰們的巨額財富在中國動了誰的怒

圖片版權 Getty Images Image caption 兩位中國一線明星的財富不僅引來監管部門的關注，也引發社會輿論的集中討論。

中國娛樂圈最近有點人人自危。先是前央視主持人崔永元曝光演藝圈「陰陽合同」避稅之法，知名女星范冰冰受到牽連，至今已近兩個月未在公眾面前露面，後有範的山東同鄉、著名演員黃曉明由於「理財疏忽」捲入18億股價操縱案，再加上年初演員趙薇因股票收購案被罰5年禁入證券市場，明星們的財富不僅引來了監管部門的關注，也點燃了全社會的討論。

6. 2018亞運會：孫楊領獎服風波下的規則與叛逆

圖片版權 AFP

雅加達亞運會開幕僅四天，中國游泳名將孫楊再度成為爭議人物。一邊是賽場上無可爭議的接連取勝，另一邊則是個人和國家代表團的贊助商之間讓誰成為主角的搖擺博弈，一個中國體壇風頭人物的身上，短短幾日內映照了個人與集體、規則與權力、商業利益與公眾輿論之間的複雜張力和微妙權衡。