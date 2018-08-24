斯大林恐怖古拉格的罕見倖存者逝世

圖片版權 RADCHENKO EVGENY Image caption 科瓦廖夫在前科雷馬（Kolyma））勞改營的懲罰性牢房中。科雷馬位於俄國遠東北極圈內，冬季極度嚴寒，蘇聯古拉格系統中最臭名昭著的勞改集中營位於此地。

在經歷斯大林時代最殘酷的勞改營之後，一名囚犯罕見地倖存下來。最近，他在俄羅斯遠東地區去世，享年89歲。

科瓦廖夫（Vasily Kovalyov）曾被關進滴水成冰的懲罰性牢房，並在蘇聯出了名殘忍的古拉格（Gulag）監獄系統中遭到毆打，但卻活了下來。

1954年，他試圖逃跑，與另外兩名囚犯一起躲在凍土層的礦井中生存了五個月。

馬加丹（Magadan，俄國遠東城市）的新聞網站Vesma報道了科瓦廖夫的故事。蘇聯共產黨政權把數以萬計的「敵人」經馬加丹押送到克雷馬等勞改營。

1950年，20歲的科瓦廖夫被判顛覆蘇聯國家政權罪，他是斯大林恐怖暴行的數百 萬受害者之一。指控他犯下反蘇罪行的證據僅僅是一把他曾經用來切菜的舊軍刀。

圖片版權 RADCHENKO EVGENY Image caption 20世紀50年代關押科瓦廖夫的主監獄依然矗立。

圖片版權 RADCHENKO EVGENY Image caption 監獄中的"強硬政權"區域，這是斯大林龐大的古拉格監獄系統的一部分。

冒險脫逃

科瓦廖夫告訴Vesma，剛開始他被送往俄羅斯北極地區的諾里爾斯克 (Norilsk)。但在警衛發現他的逃跑計劃之後，他被送到馬加丹以北以嚴酷懲罰著名的科雷馬勞改營。

1954年，他和另外兩名囚犯躲進礦井裏，為武裝起義做凖備，但有人告密，警衛於是到礦井追捕他們。

他告訴Vesma，「一些對礦井了如指掌的礦工帶著警衛來搜捕，他們說，我們無法在永久凍土裏待一周多。」

「警衛把所有的入口都用鐵欄桿封死了……我們在黑暗的地下待了五個月，饑寒交迫。進去三個月我們就吃光了所有的食物，最後只能靠咀嚼木屑為生。」

科瓦廖夫說，三人設法挖掘永久凍土，打通一條路，當他們鑽出隧道時 "眼睛已半盲，像鼴鼠一樣"。他們最終挖開了通往附近城鎮的路，卻在那裏被逮捕。

他說，在一次懲罰中，毆打他的士兵們放了一隻巨大的牧羊犬向他撲來。

「那狗撲到我身邊，我靴子上有保護皮革用的金屬鉚釘，我用腳踢它。我瞄凖狗的喉嚨，以閃電般的速度使勁一踢。嘎吱一聲，狗顫抖著死掉了。」

圖片版權 RADCHENKO EVGENY Image caption 一間懲罰犯人的牢房：位於地下室的單獨關押禁閉室，地上凍結了厚厚的一層冰。

在斯大林的獨裁統治期間數百萬蘇聯人死於驅逐、饑荒、強制集體化，或遭到處決，死在了監獄勞改營。

斯大林恐怖統治還包括對共產黨和國家機構內部的大規模清洗。

絶不饒恕

斯大林死後蘇聯政治解凍，斯大林的繼任者赫魯曉夫（Nikita Khrushchev）宣佈特赦古拉格囚犯，科瓦廖夫1957年獲得釋放。

科瓦廖夫出獄後住在馬加丹，是那裏的一名暖氣工程師。他帶著Vesma的記者拉琴科（Yevgeny Radchenko）參觀了這座嚴峻的監獄 ，如今雖然變成了廢墟，但依舊寒氣逼人。

科瓦廖夫在馬加丹醫院死於中風。

圖片版權 Radchenko Evgeny Image caption 蘇聯警方檔案中的科瓦廖夫囚犯照片，生於1930年。

據Vesma報道，「直到科瓦廖夫咽下最後一口氣，都不曾忘記蘇聯對數百萬人犯下的罪行，這些人在獄中飽受磨難，將他們人生最好的年華、健康、乃至生命都留在了那裏。」

「在回到敖德薩（Odessa）地區之後，科瓦廖夫把自己的經歷講述出來。他在那裏遇見了把他送進監獄的人，他沒有原諒他們。勞改營生活的殘酷和折磨教會他如何生存，但同時也教會了他做人的尊嚴。」

一位俄羅斯歷史學家告訴BBC，斯大林時期的科雷馬囚犯很少還有活在世上的。

紀念文獻中心的首席檔案保管員科斯洛娃（Alyona Kozlova）說，「我知道在莫斯科有三位古拉格囚犯還活在世上，可能科瓦廖夫是馬加丹監獄的最後一人」。

科斯洛娃說，不過在斯大林監獄待過一段時間的前蘇聯公民中，今天還有約四百萬人仍活在人世。