Image caption 斯克里帕爾父女的下落受到俄羅斯媒體廣泛關注。斯克里帕爾侄女維多利亞說她叔叔可能已經不在人世。

英國有關當局周五（8月24日）否認前俄羅斯間諜謝爾蓋·斯克里帕爾侄女的指稱，她說她叔叔已經死去。

今年3月4日，在英國受到庇護的前"雙面間諜"謝爾蓋·斯克里帕爾（Sergei Skripal）和女兒尤利婭（Yulia Skripal）被發現在英國小鎮索爾茲伯里一個餐館外路邊長凳上中毒昏迷。

事件發生後，英國認為中毒事件乃是一起利用神經毒劑諾維喬克（Novichok）發起的攻擊事件。英國首相特里莎·梅堅持莫斯科是毒殺攻擊的主使者。

謝爾蓋·斯克里帕爾的侄女，46歲的維多利亞·斯克里帕爾(Viktoria Skripal)現在說，她懷疑自己的叔叔可能已經不在人世，因為在中毒事件後他一直沒有露面，也沒有他的照片，另外他也沒有跟俄羅斯的家人聯繫過。

Image caption 報道說，67歲的俄羅斯前間諜謝爾蓋·斯克里帕爾經過3個月治療後在5月18日出院，他女兒尤利亞出院後曾經通過視頻「露面」。

英國《泰晤士報》報道，安全部門的消息人士說，斯克里帕爾並沒有死。他在受到神經毒劑攻擊中毒後在醫院經過兩個月的搶救治療和康復。

《每日星報》報道說，維多利亞·斯克里帕爾還說，自7月底以後再也沒有得到來自尤利婭的任何消息。維多利亞說如果她的叔叔仍然活著的話，他早就"對公眾現身"了，"或者他已經不在人世，或者他已經處於某種無法示人的狀態"。

維多利亞還說，謝爾蓋·斯克里帕爾的母親愛莉娜·雅科夫勒芙娜"因為無法看到他或聽到他而飽受折磨"。她還說，她申請簽證希望探望住在英國的叔叔和堂妹，但是她的簽證申請兩次被英國拒絶。

《每日星報》報道說，英國官員認為俄羅斯政府利用維多利亞就斯克里帕爾中毒事件對英國當局施加壓力。

美歐不一致

俄羅斯前間諜在英國中毒事件發生後，英國和俄羅斯之間互相驅逐外交官，被驅逐外交官人數創下冷戰結束後的記錄，俄羅斯和英國關係也下降到了最低點。

Image caption 謝爾蓋·斯克里帕爾的女兒尤利婭恢復出院後曾通過視頻面對公眾

英國在指責俄羅斯在英國國土上發動化武攻擊的同時還爭取到其他歐美國家的支持。26個歐美國家與英國保持一致，驅逐143名俄羅斯外交和情報人員。美國駐聯合國大使黑利說，由於美英的特殊關係，華盛頓完全和英國站在一起，美國永遠支持英國。

8月8日美國國務院發言人說，俄羅斯使用化學或者生物武器違反了國際法，他們對自己的公民使用了上述武器，證據確鑿無疑。8月23日美國國務院表示，對俄羅斯的制裁從本月27日開始生效。

不過除了驅逐俄羅斯外交官之外，歐盟並沒有像美國那樣對3月份發生在英國索爾茲伯里的"毒劑攻擊"事件對俄羅斯採取進一步的制裁行動。

最近在美國訪問的英國外交大臣亨特計劃呼籲歐盟就俄羅斯雙面間諜在英國受到毒劑攻擊對俄羅斯實行全面制裁。周二（8月21日）《金融時報》報道說，英國的呼籲可能會受到布魯塞爾的反對。

英國外交大臣要求歐盟像美國一樣對俄羅斯實施全面制裁。但是歐盟國家一直對於如何對付俄羅斯沒有達成一致。意大利強調需要保護同俄羅斯的經濟和外交關係。

亨特要求歐盟採取共同立場對付俄羅斯的時候，也在試圖對歐盟施加壓力，以求在"英國脫歐"談判中爭取歐盟讓步。他在華盛頓講話說，英國如果不能順利脫歐，那麼歐盟就在我們歷史上極度脆弱的時候犯下了一個地緣戰略性錯誤。

Image caption 斯克里帕爾在俄羅斯軍事情報部門服役期間向英國提供情報。

斯克里帕爾

謝爾蓋·斯克里帕爾曾是俄羅斯軍情部門上校，任職期間他向英國軍情六處提供在歐洲的俄特工名單、獲得10萬美元回報。

2006年他因"叛國罪"被俄方判刑13年。2010年，他在一次間諜交換活動中獲釋，後來在英國索爾茲伯里定居。《每日星報》報道說，67歲的謝爾蓋·斯克里帕爾曾為英國軍情六處工作。

此前的報道說，斯克里帕爾近年來外出旅行頻繁。一位情報專家對BBC記者說，斯克里帕爾可能向西方國家的間諜機構通報俄羅斯在海外的間諜活動。

數月前，捷克著名的新聞周刊（Respekt）的調查報道說，克里帕爾在英國情報部門支持下與盟國情報機關合作，繼續進行破獲俄羅斯間諜的活動。

來自捷克的報道說，克里帕爾曾經秘密去過布拉格同捷克安全部門官員會面。他在英國定居後重操舊業，繼續和英國軍情六處官員合作，幫助西方盟國破獲在歐洲的俄羅斯間諜網。