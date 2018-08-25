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由於平壤方面在拆除核設施上進展遲緩，美國總統特朗普要求國務卿蓬佩奧取消訪問朝鮮的計劃。

他還表示，因為中國與美國間緊張的貿易關係，中國沒有對朝鮮去核進行有效施壓。

今年六月特朗普與朝鮮領導人金正恩舉行峰會後表示，朝鮮不再是核威脅。但峰會之後，有多份報告稱朝鮮沒有拆除核設施。

其中最近的一則來自美國《華盛頓郵報》，該報援引一位匿名美國官員稱，朝鮮似乎正在製造新的洲際彈道導彈。國際原子能機構也表示，朝鮮正在繼續執行核計劃。

美中交惡 朝鮮「變臉」？

蓬佩奧原定於下周前往平壤，同行的有剛上任的朝鮮問題特使斯蒂芬·比貢（Stephen Biegun），比貢此前曾任福特汽車公司高管。本次訪問是蓬佩奧第四次到訪朝鮮，但按計劃他不會與朝鮮領導人金正恩會面。

今年6月，特朗普與金正日在新加坡舉行峰會，回程時發推文稱，「不再有來自朝鮮的核威脅」「每個人都可以感覺更安全」。

但新加坡會面帶來的樂觀情緒，卻很快被扭轉。

圖片版權 Reuters Image caption 蓬佩奧今年7月訪問朝鮮

今年7月，蓬佩奧訪問朝鮮，卻被朝鮮譴責提出「強盜般的要求」，形容談判「非常令人擔憂」，會導致談判進入「危險階段」，可能動搖朝鮮此前堅定的去核化意願。

離兩國領導人峰會才過去一個月，朝鮮的「變臉」讓外界詫異和擔憂。特朗普則在事後發推特指責中國影響朝鮮，要求中國不要對朝施加「負面影響」。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump ...Additionally, because of our much tougher Trading stance with China, I do not believe they are helping with the process of denuclearization as they once were (despite the UN Sanctions which are in place)... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年8月24日

貿易戰不休 不訪朝鮮

本次取消蓬佩奧訪朝之行，特朗普再次責怪中國。特朗普就此問題連發三條推文，其中在第二條推特中抨擊中國在該問題上的表現。特朗普稱，因為與中國的貿易緊張局勢，我不認為他們在朝鮮去核問題上像從前一樣幫忙。

獨立學者鄧聿文在BBC中文撰文稱，不論中國是否要啟動朝鮮這張「牌」抗衡美國對華發動貿易戰，金正恩應會認識到，此時幫中國一把，在棄核問題上跟美國「搗搗亂」，既可凸顯朝鮮對中價值，也會提升金正恩本人在習近平眼中的「好感度」，以後向中國索要各種援助也就更容易。因為中國文化特講究「雪中送炭」，「患難見真情」。

鄧聿文認為，假如認為和中國打一場貿易戰是美國眼下的頭等大事，其他事都要為此讓路，那就不可指望中國的配合；假如認為朝鮮棄核也和中美貿易的平衡同等重要，美國在貿易戰上適當讓步就是值得的，畢竟貿易戰對美國的利益也有損害。

從特朗普的言論來看，美國選擇貿易戰的優先級高於朝鮮去核。特朗普在推文中稱，國務卿彭佩奧期待不久的將來再訪朝鮮，極可能是在與中國的貿易關係解決之後。