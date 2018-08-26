麥凱恩逝世：從越戰到影響美國政壇的戰士

圖片版權 AFP Image caption 美國共和黨資深參議員約翰‧麥凱恩（John Mccain）逝世，終年81歲。

美國共和黨資深參議員約翰‧麥凱恩（John Mccain）逝世，終年81歲。他在2017年7月確診患有腦腫瘤。

麥凱恩的家人髮表聲明，讚揚他做了一個榜樣。多名共和民主兩黨的政客，也讚揚麥凱恩畢生對美國的貢獻。美國總統特朗普表示深切同情和哀悼。前總統奧巴馬表示麥凱恩是勇敢的人。

麥凱恩軍事背景出身，越戰時曾經被俘虜，他在美國被視為英雄。他重返美國之後從政， 他的政治手腕備受肯定，願意在一些問題上作出妥協讓步，不過他有自己原則，有時會與自己的黨唱反調。

2008年，他參選總統時被奧巴馬擊敗，但無阻麥凱恩繼續成為美國最具影響力的政客之一。

這位共和黨鷹派元老，主張奉行強勢的外交，他希望美國向敘利亞派遣地面部隊，並在伊拉克、阿富汗等地增兵，以及向烏克蘭提供武器，他近年多次與台灣總統蔡英文見面，希望加強台灣的軍事能力。

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軍事血脈

1936年8月29日，麥凱恩在巴拿馬運河區的科科索洛海軍航空站出世。他的父親、祖父都是海軍上將，是美國史上第一對官拜四星上將的父子，一戰、二戰都有麥凱恩家族的參與。

由於父親經常被派到不同地方工作，麥凱恩小時候已過著不斷搬家的日子，二戰爆發期間，父親服役，麥凱恩主要與母親及姐弟生活。

圖片版權 Getty Images Image caption 麥凱恩的父親和祖父均是海軍高層。

麥凱恩一共讀過20多間學校。他曾經回憶說，小時候跟隨父親周遊列國，但經常要與朋友道別，是他童年最悲慘的回憶，所以小時候，他不太會與朋友相處，經常製造麻煩，他亦十分喜歡拳擊活動，在老師和同學間建立一個「硬漢」、「叛逆者」的形像。

中學畢業後，他跟隨父親和祖父的腳步，入讀美國海軍學院。他說，這是無可避免的宿命，是父母強行安排的決定，而他誓要向家人證明，自己能夠和家族其他海軍先輩一樣優秀。他在校內展示出領導才能，但卻有蔑視權威的傾向，學業成績上他是在底下的一群。

加入海軍的頭幾年，麥凱恩承認自己好賭、好美色，「揮霍自己的健康和青春」，朋輩都稱他有花花公子的形像，他的飛行員成績未達標，沒有被分配到戰鬥機的精英分隊。

起初，他並不是一個經驗豐富的機師，先後多次發生事故。1960年3月，他在飛行訓練時經歷墜機落海，死裏逃生；翌年他在西班牙執行任務時，試過把飛機撞到電纜，造成當地停電。1965年，飛機發動機出現嚴重故障，他要彈出逃生。

圖片版權 Getty Images Image caption 越戰時，麥凱恩駕駛戰機時被北越部隊擊中墜毀，由河內居民救起。

圖片版權 Getty Images Image caption 麥凱恩在河內醫院接受治療。

麥凱恩這個姓氏，在海軍特別引人注目，他慢慢從少尉、上尉升至少校，與此同時，他的父親亦從少將升至四星海軍上將。

麥凱恩後來投身越戰，1967年在一次執行轟炸任務其間，駕駛的戰機被導彈擊中墮海，麥凱恩身負重傷，他被人救起後，被送到河內的監獄——幾年的戰俘生涯大大改變了他的一生。

嚴刑逼供

麥凱恩這個姓氏是一種榮譽，也是一種負擔。他被俘的消息，成為美國的大新聞。

他在醫院接受治療期間，據稱一直拒絶向北越提供情報，被嚴刑逼供，令他傷上加傷，被迫簽字悔過，在錄音中承認犯下戰爭罪行，一度尋求自殺。他形容那是他人生中最崩潰的一刻。

直到北越發現他是海軍高層的兒子，才停止這種酷刑。北越曾經表示願意提前釋放他，向外界展示良好形像，但麥凱恩拒絶，認為要釋放其他戰俘才到他。

圖片版權 Getty Images Image caption 麥凱恩返國家，獲尼克松總統接見。

麥凱恩自稱被嚴刑迫供的說法曾受到質疑，認為他是在政壇上爭取支持的論述。一個有份盤問麥凱恩、流亡法國的北越上校裴信指，麥凱恩被俘後表現合作，他對越共軍隊作戰勇敢表示讚揚，把戰爭責任歸咎於美國國會。一些北越官員聲稱他並沒有受到酷刑折磨。

而報道越戰期間柬埔寨秘密戰爭而獲普利策獎的《紐約時報》前編輯悉尼·山伯格（Sydney Schanberg）認為麥凱恩有所隱瞞，他認為麥凱恩不僅沒有受過刑，而且在被俘期間他主動同北越合作，參加了越南共產黨的廣播宣傳。

經過5年半，到1973年，麥凱恩獲釋，重返美國後成為媒體的焦點，他支持尼克松政府的越戰政策，又在多處演講，講述自己的經歷。

戰爭中所帶來的身體上的傷害，讓他難以長期在前線工作，他退下來，擔任美國海軍在國會的聯絡官，協調國會、國防部之間的工作，亦因此從政的想法轉趨強烈。

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從政之路

1981年，他正式退役並走進政壇，1982年當選亞利桑那州眾議員，4年後成為參議員，之後從沒間斷，連任五次，成為黨內元老級人馬。

政界對他的政治手腕予以肯定，形容他立場堅定下仍然懂得在關鍵時刻妥協。在多項議題上，他一般跟隨共和黨的立場，但有時仍會持反對意見，例如環保立場上，他傾向認同氣候變化涉及人為因素，有時亦反對槍管、減稅等共和黨較支持的立場。

在國會中，他主力負責外交、國防相關的工作。他有強硬的鷹派立場，支持伊拉克戰爭，要求美軍在伊拉克和阿富汗增兵，主張美國派地面部隊到敘利亞，以及更大支援烏克蘭對抗俄羅斯，也是以色列的忠實支持者。

在朝鮮問題上，他曾表示如果朝鮮領導人金正恩採取侵略行動，代價將會是毀滅。

近年他也是對中國多加批判的議員之一。去年5月，他以參議院軍事委員會主席身份到澳洲發表演說，他批評中國在國際上行為愈來愈像個「惡霸」，中國拒絶開放經濟，竊取他人知識產權，又發表大量沒有基礎和國際法支持的領土聲明，並持續在爭議地區有軍事活動，以貿易、投資等手段脅迫其他國家。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @SenJohnMcCain Great meeting with President Tsai of Taiwan - the only democracy on Chinese soil. Our friendship remains strong. pic.twitter.com/aADp0ez9Pi — John McCain (@SenJohnMcCain) 2016年6月5日

2015年，蔡英文訪美期間，與麥凱恩會面；2016年時，麥凱恩亦率領代表團訪問台灣，與總統蔡英文會面。

麥凱恩支持強化台灣的國防能力，並希望推動台灣有機會參與更多多邊軍事演習交流。

政治仕途的高峰

自1999年起，麥凱恩便宣佈自己有意代表共和黨參選總統，他標榜自己是黨內反建制的一員。

對於外界而言，他的賣點是戰爭英雄，其軍旅生涯中把他培養成有話直說的敢言政客。

不過他多次爭取失敗，直至2008年，他以72歲之齡贏得共和黨初選，可以角逐總統寶座，不過敗於民主黨的奧巴馬。他因為選茶黨的佩林（Sarah Palin）為競選拍檔而備受抨擊。

圖片版權 AFP Image caption 奧巴馬經常會在不同議題上尋求麥凱恩的意見。

雖然奧巴馬獲勝，但意料之外，兩人建立了一段深厚關係，奧巴馬經常會在不同議題上尋求麥凱恩的意見——當然，兩人經常持相反的意見。

對於麥凱恩離世，奧巴馬在社交媒體發悼念，表示兩人雖然背景、意見不同，但也是共同為國家效力，讚揚他所表現的勇氣。

在2016年總統大選，麥凱恩原本支持特朗普，但之後曝出特朗普曾對女性有不道德的評論以及性侵指控，他放棄支持特朗普。他甚至曾經稱特朗普的一些支持者是「瘋狂的人」。

兩人關係因為麥凱恩在越戰被俘的背景進一步下挫。特朗普指，麥凱恩不是戰爭英雄。麥凱恩後來反擊，說一些美國有錢人逃避越戰兵役，被指是暗指特朗普。

去年特朗普推動替代奧巴馬醫改的議案，麥凱恩也是投反對票，特朗普點名指麥凱恩令美國人失望。

圖片版權 AFP Image caption 患病後，麥凱恩試過為了投票，坐輪椅到國會，成為他生前最後的標記。

也許正是因為他堅守原則，不願盲目跟從黨內的意見，令他無法踏上總統之路。

「我願意和共同希望帶領國家向前的人合作，我會聆聽他們用心的建議，希望解決美國的的問題。」麥凱恩說。

麥凱恩的成就在兩黨也受到肯定。他政治的對手、前副總統拜登表示，麥凱恩雖然無法實現最大的政治野心，但他畢生以國家為優先，其對美國的影響不會終止，精神不會熄滅，他的一生證明了有些真相是永恆的，其所展示的個性、勇氣與正直將長存下去。