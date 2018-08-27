美國佛羅里達州電子競技比賽現場槍擊案兩人死亡
美國佛羅里達州傑克遜維爾市一個娛樂園區內發生槍擊，警方證實一名男子開槍射殺兩人。
佛州警方指，兇手是24歲的大衛·凱茨（David Katz），來自巴爾的摩。他在行兇之後當場開槍自殺，警方目前認為沒有其他嫌疑人。
事件中有11人受傷。
槍擊事件發生在傑克遜維爾中心城（Jacksonville Landing），當時這座大型購物、娛樂和餐飲商場內正在進行一場電子競技比賽。
警方指，從目前調查來看，凱茨只使用了一支手槍。
據當地媒體報道，槍手在電競比賽中落敗後憤而行兇，不過警方拒絶證實這一說法。
佛羅里達州近年發生過數起嚴重的槍擊事件，包括2016年造成49人死亡的奧蘭多夜店槍擊案，以及今年二月在瑪喬麗斯通曼道格拉斯高中（Marjory Stoneman Douglas High School）造成17人死亡的槍擊案。
事發經過
事發於當地時間周日（8月26日）下午，電競選手正在傑克遜維爾中心城內的GLHF遊戲吧（GLHF Game Bar）進行《麥登橄欖球》（Madden）遊戲。
在遊戲串流直播平台Twitch網站上直播的賽事視頻當中，可以聽到多次槍聲響起。
19歲的參賽者德里尼·格約卡（Drini Gjoka）在推特（Twitter）上發帖描述事件過程，稱這是他「人生中最糟糕的一天」。
他發推文說，子彈打中了他的拇指。
另一名參賽者麥克法蘭（Chris "Dubby" McFarland）稱，子彈擦傷了他的頭部。
來自芝加哥的泰勒·波因德克斯特（Taylor Poindexter）說，她看到槍手瞄凖房間裏的人開槍。
「我們看到他，兩手握著槍，到處來回走，」她說，「我怕自己和男朋友的命都要沒了。」
槍擊發生時，人們紛紛尋找掩護。警方派出特種部隊在現場搜查可能的同伙，最後確定只有一名槍手。
警長邁克·威廉姆斯（Mike Williams）表示：「有九名受害者已經由傑克遜維爾火警與救援部門（JFRD）送到地區醫院，其中一些人受了槍傷。另外還有兩名受槍傷的人是自己前往了當地醫院。」
受害者的親屬接到通知之前，有關方面都不會公開他們的身份。
「今晚，傑克遜維爾一片哀聲，」傑克遜維爾市長萊尼·庫裏（Lenny Curry）表示，「我們面對的事件已經太常見，這要求我們繼續在公共安全上做艱難的工作。」
向比賽發出許可的《麥登橄欖球》遊戲所有者電子藝界（EA Sports）公司表示，目前正在與當局配合，獲取更多的信息。
該公司向這起「可怕」事件中受影響的每一個人表示慰問。