圖片版權 AFP Image caption 警方派出特種武器部隊搜查事發現場。

美國佛羅里達州傑克遜維爾市一個娛樂園區內發生槍擊，警方證實一名男子開槍射殺兩人。

佛州警方指，兇手是24歲的大衛·凱茨（David Katz），來自巴爾的摩。他在行兇之後當場開槍自殺，警方目前認為沒有其他嫌疑人。

事件中有11人受傷。

槍擊事件發生在傑克遜維爾中心城（Jacksonville Landing），當時這座大型購物、娛樂和餐飲商場內正在進行一場電子競技比賽。

警方指，從目前調查來看，凱茨只使用了一支手槍。

據當地媒體報道，槍手在電競比賽中落敗後憤而行兇，不過警方拒絶證實這一說法。

佛羅里達州近年發生過數起嚴重的槍擊事件，包括2016年造成49人死亡的奧蘭多夜店槍擊案，以及今年二月在瑪喬麗斯通曼道格拉斯高中（Marjory Stoneman Douglas High School）造成17人死亡的槍擊案。

事發經過

事發於當地時間周日（8月26日）下午，電競選手正在傑克遜維爾中心城內的GLHF遊戲吧（GLHF Game Bar）進行《麥登橄欖球》（Madden）遊戲。

圖片版權 GLHF Game Bar Image caption 事件發生在一個正在進行電競比賽的餐廳裏。

在遊戲串流直播平台Twitch網站上直播的賽事視頻當中，可以聽到多次槍聲響起。

19歲的參賽者德里尼·格約卡（Drini Gjoka）在推特（Twitter）上發帖描述事件過程，稱這是他「人生中最糟糕的一天」。

他發推文說，子彈打中了他的拇指。

另一名參賽者麥克法蘭（Chris "Dubby" McFarland）稱，子彈擦傷了他的頭部。

圖片版權 Reuters Image caption 波因德克斯特是槍擊的目擊者之一。

來自芝加哥的泰勒·波因德克斯特（Taylor Poindexter）說，她看到槍手瞄凖房間裏的人開槍。

「我們看到他，兩手握著槍，到處來回走，」她說，「我怕自己和男朋友的命都要沒了。」

槍擊發生時，人們紛紛尋找掩護。警方派出特種部隊在現場搜查可能的同伙，最後確定只有一名槍手。

警長邁克·威廉姆斯（Mike Williams）表示：「有九名受害者已經由傑克遜維爾火警與救援部門（JFRD）送到地區醫院，其中一些人受了槍傷。另外還有兩名受槍傷的人是自己前往了當地醫院。」

受害者的親屬接到通知之前，有關方面都不會公開他們的身份。

「今晚，傑克遜維爾一片哀聲，」傑克遜維爾市長萊尼·庫裏（Lenny Curry）表示，「我們面對的事件已經太常見，這要求我們繼續在公共安全上做艱難的工作。」

向比賽發出許可的《麥登橄欖球》遊戲所有者電子藝界（EA Sports）公司表示，目前正在與當局配合，獲取更多的信息。

該公司向這起「可怕」事件中受影響的每一個人表示慰問。