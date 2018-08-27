圖片版權 Reuters Image caption 2014年在波斯灣的布什號航空母艦上的F-18超級大黃蜂戰機。美軍戰略重點已經從中東反恐轉向對付俄羅斯和中國的挑戰。

在美俄關係緊張之際，美國海軍周五（24日）正式恢復了一度被解散的冷戰時期的美軍艦隊，應對北大西洋俄羅斯的挑戰。

今年5月美國海軍宣佈將恢復2011年解散的第二艦隊，該艦隊在冷戰期間在北大西洋和地中海發揮重要作用。美國第二艦隊1950年代組建，後來美俄關係緩和的時候被解散。

該艦隊在1962年古巴導彈危機的時候起過重要作用，當時第二艦隊擔負了封鎖阻攔前往古巴島的蘇聯艦艇的任務。第二艦隊還負責美國海軍東海岸和北大西洋區域的防務。

圖片版權 MOD Image caption 2014年皇家空軍的颱風戰機起飛攔截逼近的俄羅斯熊式遠程戰略轟炸機。

美國海軍作戰部長約翰·理查德森上將在「布什」號航空母艦上說，這是美國和美國海軍對變化的安全環境作出的反應，"第二艦隊將是我們在大西洋上的先鋒，對於維持美國海上優勢，維護美國安全，美國的影響和世界的繁榮至關重要。"

按照特朗普政府的國家安全戰略，中國和俄羅斯是美國最大的威脅，他們認為中俄越來越咄咄逼人，不斷取得諸如高超音速和先進魚雷等先進武器。

在北大西洋，俄羅斯的戰機和艦艇在最近幾個月不斷進入接近包括英國在內的美國的北約盟國的領空和領海。北約海軍官員去年曾經說俄羅斯潛水艇在北大西洋探測海底數據傳輸線纜。

這主要是美軍在建制上的重組，恢復了對美國東海岸和巴倫支海之間以及挪威和俄羅斯沿海上將級別的負責指揮機制。美國之音報道認為，重組第二艦隊反映了美軍戰略的調整，即把軍事重點從中東反恐轉到應對來自俄羅斯和中國不斷增強的競爭。

圖片版權 MOD Image caption 2016年英國皇家海軍的護衛艦監視駛過英吉利海峽的俄羅斯航母艦隊

美國的報道說，中國和俄羅斯都在擴大發展海軍，努力擴大他們的全球影響。特別是俄羅斯，一直在增強包括潛艇巡邏在內的軍事活動。去年俄羅斯海軍上將科羅列夫說，俄羅斯潛艇官兵在前一年的海上巡邏時間累計3000天以上，恢復了蘇聯時期的節奏。

另外美國軍方還正式啟動了新的陸軍未來司令部，主要負責創新和凖備應對俄羅斯和中國開發的新型武器。這是軍方指導陸軍部隊現代化的司令部。

美國陸軍未來司令部設在得克薩斯州的奧斯汀，將有一名四星上將負責，有約500軍人和文職官員。軍方表示，司令部設在奧斯汀可以利用那裏許多高水平的工程學院和技術人才。