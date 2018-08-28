巴拉圭小偷軍械庫掉包盜竊：玩具槍換步槍再倒賣
- 2018年 8月 28日
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巴拉圭的一幫小偷從警方軍械庫裏偷走了42把步槍，並將玩具槍放在軍械庫中掩人耳目。
事件發生在巴拉圭市卡皮亞塔的一處軍械庫。警方在檢查中發現，他們的FN FAL自動步槍已經被換成了木製或塑料玩具槍。
真槍一年前出現在黑市中，售價高達1萬美金。
有的槍支據信已經流入阿根廷，有的據信已經走私到巴西。
鄰國巴西長期抱怨稱，他們截獲的許多非法武器都是從巴拉圭走私而來。
步槍首次出現在黑市時，軍方下令調查。他們仔細檢查了警察的武器庫，發現了玩具步槍。這些槍支目前仍能使用。
跳過 Twitter 帖子 用戶名 @ABCDigital
Roban 42 fusiles de guerra que estaban resguardados en un cuartel policial y lo reemplazan por réplicas de juguete. https://t.co/FP6xCO3F6n pic.twitter.com/ukoXoUnlDY— ABC Digital (@ABCDigital) 2018年8月25日
結尾 Twitter 帖子 用戶名 @ABCDigital
巴拉圭媒體發佈了玩具槍的照片，稱其為該國警方歷史上「最難堪的醜聞」。
目前，負責軍械庫的警察已經被替換，但仍未逮捕任何人。