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美國政壇重量級共和黨人約翰·麥凱恩上周末去世。按照規定，參議員去世要降半旗48小時。然而當地時間27日早晨，白宮樓頂的國旗已經完全升起。

特朗普因此廣受批評，被指因政見不合而未給予麥凱恩應有的"默哀"待遇。特朗普隨即發佈聲明稱，再次為麥凱恩降半旗，直到其葬禮日為止。

然而特朗普未獲邀參加麥凱恩葬禮，再次凸顯兩人的宿怨。前總統喬治·W·布什和奧巴馬都獲邀參加，後者不僅來自民主黨，還是2008年與麥凱恩角逐總統之位的對手。

麥凱恩作為特朗普在共和黨內最大的批評者之一，兩人宿怨如何累積至今？BBC記者梳理了兩人之間的五次互懟。

一、特朗普「煽動起了瘋子們」

2015年夏天，特朗普決定參與競選，角逐共和黨總統候選人。他以攻擊墨西哥移民的話題開啟了競選之旅。

「他們帶來毒品，他們帶來犯罪，他們是強姦犯，有一些我想是好人。」這一言論在當時廣受譴責。

這次演講是特朗普第一次競選活動，也是在這次活動中，特朗普提出在美墨邊境修建隔離牆的計劃。

麥凱恩迅速譴責特朗普對移民的襲擊，指責他用這些觀點「煽動起了瘋子們」。

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普在宣佈競選的演講中發佈了一系列充滿爭議的言論

二、 麥凱恩不是「戰爭英雄」

雖然麥凱恩是兩人中率先挑起戰火的那一個，但特朗普的回擊接踵而至。

距離特朗普關於墨西哥移民的演講還不到一個月，這位真人秀明星在愛荷華州的一場競選活動中聲稱，麥凱恩並不是什麼戰爭英雄。

「麥凱恩因為被俘虜，所以成了戰爭英雄，」他說。 「我喜歡那些沒有被俘虜的人。」

麥凱恩的飛機在越南戰爭中被擊落，其後他被關押了五年半。

在其他黨內候選人的強烈譴責下，特朗普最終收回了這一言論，但並沒有道歉。

麥凱恩也沒有要求特朗普向自己道歉，而是讓他向「那些在戰鬥中犧牲者的家人」道歉。

圖片版權 Getty Images Image caption 麥凱恩的飛機在1967年被越南擊落，他在獄中數年忍受折磨

然而，越戰老兵麥凱恩並沒有就此罷休，他後來通過頗為隱晦的方式回擊特朗普。他批評，富人們因為找到了「會說他們有骨刺」的醫生，而避免在戰爭中服役。

1960年代，特朗普接受五次延期而免於在越戰中服役， 其中四次是出於學術原因，另一次是因為骨刺。

三、「任何女性都不應成為這種不恰當行為的犧牲品」

當特朗普戰勝黨內其他競選者後，麥凱恩偃旗息鼓，支持共和黨的選擇。

但就在2016年大選之前，一則特朗普針對女性發表淫穢言論的視頻浮出水面。

在視頻中，特朗普說，「如果你是明星，你可以對女人做任何事情」，並吹噓試圖猥褻和親吻女人。

麥凱恩迅速撤回他對特朗普的支持，稱其應該「承受這些言論所帶來的後果」。

「特朗普的行為使他的競選資格不可能獲得支持，即便有條件的支持也不行。」麥凱恩當時稱，「沒有任何借口」，並且「他應一個人為自己的行為負責」。

「任何女性都不應成為這種不恰當行為的犧牲品。」他說。

四、反對特朗普醫改方案

隨著特朗普上台並開始按他的想法重塑美國後，這對冤家之間的爭斗愈演愈烈。

特朗普一項關鍵競選承諾就是廢除奧巴馬推出的具有里程碑意義的醫療法案。

共和黨人為廢除這項法案作出許多努力，並且幾乎要成功，在參議院100個席位中需要50票即可廢除，而共和黨控制著52個席位。

但是當時正在與可能奪去生命的腦癌作鬥爭的麥凱恩，投了反對票，破壞共和黨試圖撤銷奧巴馬醫改法案的企圖。

特朗普譴責那些沒有支持新法案的共和黨人，稱他們沒有膽量。

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普經常向俄羅斯總統普京表達欽慕

五、「一個美國總統不應該向獨裁者表示祝賀」

麥凱恩在外交事務方面表現卓越，因此後來成為頗具影響力的參議院軍事委員會主席。

他主張在海外建立強大的美國存在感，那麼他對特朗普經常讚揚俄羅斯總統普京表達不滿也就不足為奇了。

當普京3月份再次當選時，麥凱恩表聲明強烈批評特朗普祝賀普京當選。

他說，「美國總統不是通過祝賀贏得虛假選舉的獨裁者，來領導自由世界。」

當特朗普今年在赫爾辛基會見普京時，表示他相信普京的評估是俄羅斯沒有干涉2016年的選舉—— 這與美國的情報部門相矛盾。

麥凱恩因此也更加直言不諱，稱這次會議是「記憶中美國總統最可恥的表演之一」。

他在聲明中寫道，「特朗普總統的天真、自負、虛假，以及對獨裁者的同情，造成難以計算的損失。」 「但很明顯，赫爾辛基峰會是一個悲劇性的錯誤。」