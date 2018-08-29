聯合與對抗：俄舉行冷戰以來最大軍演的背後考量
俄羅斯計劃將於9月舉行「東方-2018」戰略演習，這是繼1981年蘇聯舉行「西方-81」演習以來規模最大的一次。
除規模龐大外，中國首次參加俄軍的戰略演習也成為西方國家媒體關注的焦點。據俄羅斯軍方消息，中國派遣的首批軍事技術裝備和官兵已經抵達外貝加爾邊區。蒙古國也將參與軍演。
軍演都「演」些什麼？
俄羅斯國防部長紹伊古周二表示，這場軍演俄羅斯將出動30萬軍人，參演裝備包括坦克、裝甲運輸車等車輛3.6萬輛，1,000餘架戰機參與。相比之下，2014年俄軍演習出動了10萬軍人，120架戰機。
這場軍演被紹伊古拿來與1981年前蘇聯舉行的「西方-81」軍演相提並論，並稱在一些領域本次軍演將複製「西方-81」，但在其他方面規模則將更大。「西方-81」被視為人類有史以來最大的軍事演習，並以北大西洋公約組織（NATO）為假想敵。
參演部隊來自俄中部軍區、東部軍區，以及太平洋艦隊、北方艦隊和空降部隊。俄羅斯國防部介紹，演習一大亮點是在接近實戰條件下演練巡航導彈集群的密集使用。
法新社問俄羅斯處於經濟困難時期，舉行如此大規模軍演是否代價太高，克林姆林宮發言人表示，國際環境目前充滿敵意，俄羅斯有必要採取行動保衛自己的安全。
中國扮演什麼角色？
相比於俄軍30萬人的兵力投入，中國派遣約3,200名官兵、900多件武器裝備、30架固定翼飛機和直升機參演。
根據中國國防部網消息，9月11日到15日，中方參演官兵將與俄軍在楚戈爾訓練場共同組織聯合戰役行動演練，中國主要演練機動防禦、火力打擊、轉入反攻等科目，同時中方戰略指揮機構將參與導演部的組建，北部戰區還將派出戰役指揮機構。
「這是全新的進展。這是中國軍事力量第一次被允許參加俄羅斯內部軍演，而非聯合軍演。」 俄羅斯科學院學者瓦西里·卡申（Vasily Kashin）向彭博社表示，但目前沒有跡象表明中國和俄羅斯要建立全面軍事合作。
軍事專家王明亮接受中國媒體採訪時稱，中俄兩軍戰略指揮機構將共同組建導演部，說明兩國戰略及的指揮員和參謀人員要共同進行戰爭構想，具有軍事外交的意味，意在使參演國在地區安全局勢、未來可能發展的戰爭、以及戰爭如何開具如何結束等問題上達成共識。此外，中國派出的兵力和裝備幾乎參與了所有的核心行動，這也體現了中俄兩國之間非常深的互信關係。
克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）稱，中國的參與證明兩個盟友間全面合作的擴大。
大規模軍演針對誰？
規模龐大，並將中國和蒙古都納入其中，俄羅斯軍演針對誰？
官方釋放的消息對此並未言明。中國國防部網站稱，此次演習旨在鞏固發展中俄全面戰略伙伴關係，深化兩軍務實友好合作，演習不針對第三方。
據《獨立報》報道，俄羅斯議會上院國防安全委員會的克林澤維奇（Klintsevich）說，這次協同演習是對美國釋放信號。
卡申表示，俄羅斯處在幾十年來與美國關係最冷時刻，克里姆林宮在為潛在的戰鬥做凖備。而規模如此之大的演習，部分在於展示俄羅斯，對於戰爭的戰備程度。
軍演的另一個背景是，俄羅斯和北約的日益緊張的關係。2014年俄羅斯吞併克里米亞，並支持烏克蘭東部的親俄反叛者，此後北約加強了在東歐的軍事部署。今年3月，俄羅斯前間諜及其女兒在英國被下毒事件，導致北約驅逐良俄羅斯外交官。同為北約成員的美國和英國都指責俄羅斯策劃了下毒事件，俄羅斯隨即否認。
北約發言人迪倫·懷特（Dylan White）稱，北約收到關於「東方-2018」戰略演習的簡報，正在持續關注。北約駐莫斯科武官獲俄羅斯邀請觀看軍演。懷特在一份聲明中稱，「所有國家都有權利對其軍事力量進行演練，但很重要的是演習需要在透明和可預見的方式下進行。」
他補充，「這次軍演展示出俄羅斯聚焦與大規模戰鬥的演練。這符合我們一段時間以來的觀察：一個愈發獨斷的俄羅斯，在大規模增加其國防預算開支和軍隊存在。」
大型軍演 高額賬單
BBC駐莫斯科記者莎拉·林斯福德（Sarah Rainsford）
「東方-2018」戰略演習的規模在當代俄羅斯絶無僅有，但並不令人意外。 這次巨型演習顯然是普京在展示其軍隊的實力；借此表示，儘管在經濟和軍事上面臨西方制裁，這個國家仍要對抗。
這也提醒人們，雖然俄羅斯被視為西方的敵對和侵略性力量，但其實莫斯科也一直將北約的侵蝕視為威脅。 普京總統的發言人認為，「東方-2018」軍演在「非常具有攻擊性和不友好」的國際環境中至關重要。
這一理由也被他用來為這次巨型軍演帶來的巨額開支進行辯護，因為在軍演的同時，俄羅斯人正在抗議養老金改革法案，由於此前的養老金支出不可持續而凖備提高退休年齡。