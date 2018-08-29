圖片版權 Reuters Image caption 軍隊現代化是普京的首要任務之一

俄羅斯計劃將於9月舉行「東方-2018」戰略演習，這是繼1981年蘇聯舉行「西方-81」演習以來規模最大的一次。

除規模龐大外，中國首次參加俄軍的戰略演習也成為西方國家媒體關注的焦點。據俄羅斯軍方消息，中國派遣的首批軍事技術裝備和官兵已經抵達外貝加爾邊區。蒙古國也將參與軍演。

軍演都「演」些什麼？

俄羅斯國防部長紹伊古周二表示，這場軍演俄羅斯將出動30萬軍人，參演裝備包括坦克、裝甲運輸車等車輛3.6萬輛，1,000餘架戰機參與。相比之下，2014年俄軍演習出動了10萬軍人，120架戰機。

這場軍演被紹伊古拿來與1981年前蘇聯舉行的「西方-81」軍演相提並論，並稱在一些領域本次軍演將複製「西方-81」，但在其他方面規模則將更大。「西方-81」被視為人類有史以來最大的軍事演習，並以北大西洋公約組織（NATO）為假想敵。

參演部隊來自俄中部軍區、東部軍區，以及太平洋艦隊、北方艦隊和空降部隊。俄羅斯國防部介紹，演習一大亮點是在接近實戰條件下演練巡航導彈集群的密集使用。

法新社問俄羅斯處於經濟困難時期，舉行如此大規模軍演是否代價太高，克林姆林宮發言人表示，國際環境目前充滿敵意，俄羅斯有必要採取行動保衛自己的安全。

圖片版權 xinhua Image caption 2015年5月習近平與普京一起出席中俄海上聯合軍事演習並會見中俄兩軍官兵代表。

中國扮演什麼角色？

相比於俄軍30萬人的兵力投入，中國派遣約3,200名官兵、900多件武器裝備、30架固定翼飛機和直升機參演。

根據中國國防部網消息，9月11日到15日，中方參演官兵將與俄軍在楚戈爾訓練場共同組織聯合戰役行動演練，中國主要演練機動防禦、火力打擊、轉入反攻等科目，同時中方戰略指揮機構將參與導演部的組建，北部戰區還將派出戰役指揮機構。

「這是全新的進展。這是中國軍事力量第一次被允許參加俄羅斯內部軍演，而非聯合軍演。」 俄羅斯科學院學者瓦西里·卡申（Vasily Kashin）向彭博社表示，但目前沒有跡象表明中國和俄羅斯要建立全面軍事合作。

軍事專家王明亮接受中國媒體採訪時稱，中俄兩軍戰略指揮機構將共同組建導演部，說明兩國戰略及的指揮員和參謀人員要共同進行戰爭構想，具有軍事外交的意味，意在使參演國在地區安全局勢、未來可能發展的戰爭、以及戰爭如何開具如何結束等問題上達成共識。此外，中國派出的兵力和裝備幾乎參與了所有的核心行動，這也體現了中俄兩國之間非常深的互信關係。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）稱，中國的參與證明兩個盟友間全面合作的擴大。

大規模軍演針對誰？

規模龐大，並將中國和蒙古都納入其中，俄羅斯軍演針對誰？

官方釋放的消息對此並未言明。中國國防部網站稱，此次演習旨在鞏固發展中俄全面戰略伙伴關係，深化兩軍務實友好合作，演習不針對第三方。

圖片版權 EPA Image caption 2018年7月29日，普京出席聖彼得堡舉行的海軍節閲兵活動。

據《獨立報》報道，俄羅斯議會上院國防安全委員會的克林澤維奇（Klintsevich）說，這次協同演習是對美國釋放信號。

卡申表示，俄羅斯處在幾十年來與美國關係最冷時刻，克里姆林宮在為潛在的戰鬥做凖備。而規模如此之大的演習，部分在於展示俄羅斯，對於戰爭的戰備程度。

軍演的另一個背景是，俄羅斯和北約的日益緊張的關係。2014年俄羅斯吞併克里米亞，並支持烏克蘭東部的親俄反叛者，此後北約加強了在東歐的軍事部署。今年3月，俄羅斯前間諜及其女兒在英國被下毒事件，導致北約驅逐良俄羅斯外交官。同為北約成員的美國和英國都指責俄羅斯策劃了下毒事件，俄羅斯隨即否認。

北約發言人迪倫·懷特（Dylan White）稱，北約收到關於「東方-2018」戰略演習的簡報，正在持續關注。北約駐莫斯科武官獲俄羅斯邀請觀看軍演。懷特在一份聲明中稱，「所有國家都有權利對其軍事力量進行演練，但很重要的是演習需要在透明和可預見的方式下進行。」

他補充，「這次軍演展示出俄羅斯聚焦與大規模戰鬥的演練。這符合我們一段時間以來的觀察：一個愈發獨斷的俄羅斯，在大規模增加其國防預算開支和軍隊存在。」

大型軍演 高額賬單

BBC駐莫斯科記者莎拉·林斯福德（Sarah Rainsford）

「東方-2018」戰略演習的規模在當代俄羅斯絶無僅有，但並不令人意外。 這次巨型演習顯然是普京在展示其軍隊的實力；借此表示，儘管在經濟和軍事上面臨西方制裁，這個國家仍要對抗。

這也提醒人們，雖然俄羅斯被視為西方的敵對和侵略性力量，但其實莫斯科也一直將北約的侵蝕視為威脅。 普京總統的發言人認為，「東方-2018」軍演在「非常具有攻擊性和不友好」的國際環境中至關重要。

這一理由也被他用來為這次巨型軍演帶來的巨額開支進行辯護，因為在軍演的同時，俄羅斯人正在抗議養老金改革法案，由於此前的養老金支出不可持續而凖備提高退休年齡。