英首相訪問非洲擴大影響 評論說為時已晚

圖片版權 PA Image caption 特里莎·梅在訪問南非時說，年輕人是非洲大陸的未來。

英國首相特里莎·梅周二（8月28日）到達南非開普敦，促進發展英國脫歐後的"全球伙伴關係" 。

《金融時報》報道說，英國首相在同法國總統舉行峰會後訪問南部非洲，希望能夠擴大在非洲的影響，在非洲取得和法國類似的影響力。

特里莎·梅宣佈將增加英國駐非洲外交官的數量，而且同受訪國南非，尼日利亞和肯尼亞簽定商業協議。但是多方認為英國在非洲擴大影響的努力為時已晚。

法國總統馬克龍自去年5月上台以來已經9次訪問非洲大陸，去過11個非洲國家。最近馬克龍還訪問了尼日利亞，而尼日利亞是英國在非洲戰略利益的核心。

英國首相在聲明中說，英國的目的是爭取在明年3月離開歐盟後"深化和加強英國的全球伙伴關係"。她說期待同非洲國家討論如何進行重要投資和創造就業，以及如何維護非洲的穩定和安全。

圖片版權 xinhua Image caption 中國在毛澤東時代中國同非洲新獨立國家建立了密切的政治關係。

中國的影子

BBC非洲商務編輯馬多沃（Larry Madowo）說，英國同非洲國家的傳統關係仍然十分重要，但是訪問非洲的特里莎·梅會發現，英國在非洲面對來自更大規模經濟體的競爭。

中國領導人也經常訪問非洲，並且提供大量資金。習近平2013年擔任中國最高領導人後首次外訪的目的地就是非洲。上月習近平訪問了非洲四國。盧旺達領導人保羅·卡加梅對北京的友誼大加讚揚，卡加梅正在按照北京模式在嚴密控制下實現經濟發展。

你的器材不支持播放多媒體材料 浙江師範大學非洲研究院的和丹博士談西方有人批評中國在非洲搞「殖民主義」。

馬多沃說，相比習近平對塞內加爾，盧旺達，毛裏求斯和南非的4國訪問，英國首相這次非洲訪問則顯得更低調。

英國正在通過立法，讓非洲公司在脫歐後仍然能夠像現在一樣進入英國市場。不過非洲國家，其中包括許多英國的前殖民地，更需要在英國脫歐後重新確定同英國的關係。

非洲大陸的領導人需要決定優先和哪些國家發展關係：雄心勃勃而且友善的中國，巨大的歐盟經濟體，美國，或者同非洲有歷史淵源的英國。

2015年，非洲和英國的貿易總額為360億美元，但是同年非洲同歐盟的貿易總額為3050億萬。2015年，非洲同中國的貿易總額為1880億美元，同美國的貿易總額為530億美元。

英國與非洲

特里莎·梅非洲之行的第一站是南非。南非是英國在非洲最大的貿易伙伴。英國首相在那裏發表講話說，英國脫離歐盟後會同南非在私人貿易投資形成伙伴關係。

圖片版權 xinhua Image caption 7月23日習近平和夫人彭麗媛抵達南非進行國事訪問。 BBC非洲經濟事務編輯馬多沃說，相比習近平的非洲4國訪問，英國首相這次非洲訪問則顯得更低調。

南非公關市場公司Irvine Partners的負責人雷切爾·歐文說，英國是南非主要的貿易伙伴，許多南非公司和企業家希望通過英國擴大他們的業務。但是她還說，南非歡迎特里莎·梅，也歡迎中國人和其他國家，具體取決於哪種合作最適合南非的需要。

在英國首相訪問前一周，北京召開了中非合作論壇。數十個非洲國家領導人去北京參加會議，希望從中國帶回更多的貿易和投資協議。

特里莎·梅將從南非前往英國在非洲的第二大貿易伙伴尼日利亞。在尼日利亞商業中心拉各斯的經濟學者安德魯斯（Tunji Andrews）認為，尼日利亞應該側重同歐盟發展關係，因為歐盟市場的多樣性對他們更具吸引力。

這位尼日利亞經濟學家說，目前也不能忽略英國的市場價值，英國是可行的貿易伙伴，但其重要性無法同中國對非洲的重要性相比，也不如美國。

肯尼亞是特里莎·梅非洲訪問的第三站，她成了30多年來首次訪問那裏的英國首相。BBC非洲商務記者馬多沃說，肯尼亞這個通過英國出口一些產品進入歐盟的東非國家擔心，如果英國硬性脫歐，他們對歐盟的出口貿易會受到影響。