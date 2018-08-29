延遲退休這事 普京為什麼讓步了

圖片版權 EPA Image caption 俄羅斯各地爆發反對延遲退休的抗議示威活動。

俄羅斯總統普京宣佈將調整延遲退休的計劃。過去幾周時間裏，俄羅斯各地因為此事爆發了憤怒的抗議行為，成千上萬人走上街頭。這已經影響了普京的支持率。

普京說，俄羅斯女性的退休年齡將從55歲延遲至60歲，而非之前所說的63歲。但男性退休年齡從60歲延遲至65歲的計劃不變。

普京罕見地出現在電視講話中，他表示，俄羅斯的工作年齡人口正在下降，必須作出改變。

工會在抗議中表示，很多俄羅斯人活不到可以領取退休金的年齡。

根據世界衛生組織（WHO）的統計，俄羅斯男性的人均壽命目前只有66歲，女性為77歲。

來自VTsIOM的民調數據顯示，這場耗時數月的爭論發生期間，普京的支持率從80%下跌到64%。

普京說，提高男性和女性的退休年齡這件事已經拖了好幾年，可能會導致通貨膨脹以及貧困人口增加。如果再不著手解決，俄羅斯的穩定和安全都可能面臨威脅。

"今天我們看到的勞動生產率以及人口數據等指標的趨勢都意味著，不能在浪費時間了，"他在俄羅斯國家電視台節目中表示。

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"我們的決定應該公平，而且體現平衡性。"

在此之前，普京一直遠離這場紛爭，他過去還承諾過不會提高退休年齡。

"優待女性"

圖片版權 Getty Images Image caption 莫斯科的女性抗議者

在原定於2019年開始執行的新退休方案中，男性退休年齡將從現在的60歲提高到65歲，女性退休年齡則從55歲提高到63歲。普京的表態意味著女性新退休年齡"下降"到60歲。

普京說，俄羅斯一向"優待女性"。

"女性不僅要工作，還要照顧家庭，照顧自己的兒女甚至孫輩。她們延遲退休的年限不應該超過男性。"普京還表示，生育3個或更多子女的女性可以更早退休。

俄羅斯總理梅德韋傑夫稍早前表示，作出延遲退休的決定，是基於該國人均壽命正在提高這一現實。

他說，目前在俄羅斯有1200萬領著退休金的人還在工作，幾乎相當於領退休金總人口的四分之一。