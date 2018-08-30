羅興亞危機：緬甸陷孤立 中國伸援手的戰略考量

圖片版權 Reuters Image caption 在孟加拉難民營中的羅興亞人。

緬甸自爆發大規模羅興亞人難民潮已經整整一年了。

2017年若開邦羅興亞救世軍（Arakan Rohingya Salvation Army）在若開邦北部針對緬甸軍方安全部隊發動襲擊，引發政府軍8月開始進行大規模「清剿行動」。

在短短幾個月的時間內，造成近70萬羅興亞人逃到鄰國孟加拉國。

過去一年，以昂山素季為領導的緬甸政府面對國際社會巨大壓力。而本周一（8月27日）公布的聯合國人權理事會有關羅興亞人的調查報告，將緬甸政府再次置於國際輿論關注的焦點。

聯合國表示，為撰寫這份報告，"調查團曾前往孟加拉國、印度尼西亞、馬來西亞、泰國和英國。雖然調查團從未獲准進入緬甸，但該小組從主要來源積累了大量信息，包括通過對受害者和目擊者的875次深入訪談，衛星圖像和經過認證的文件、照片和視頻。"

圖片版權 Reuters Image caption 2015年，緬甸民主運動領袖昂山素季和軍方總司令敏昂萊(Min Aung Hlaing)舉行會談會談。

報告還譴責緬甸文職領導人昂山素季(Aung San Suu Kyi)未能制止暴力行動。

該聯合國機構還加大了對昂山素季的壓力，稱其政府的「種種作為和不作為助長了殘暴罪行」。

調查團稱：「昂山素季未能利用她事實上的政府首腦地位和道德權威，來遏止或阻止若開邦事態的發展。」

圖片版權 Getty Images Image caption 聯合國調查得出結論，緬甸武裝部隊最高軍官涉及國際法規定的三類罪行：種族滅絶、危害人類罪和戰爭罪。

調查團的結論是，有必要進行刑事調查和起訴，重點關注緬甸武裝部隊最高軍官，這些行為涉及國際法規定的三類罪行：種族滅絶、危害人類罪和戰爭罪。

對這些指控，緬甸政府周三回應說「既不同意也不接受」。緬甸政府發言人佐泰（Zaw Htay）稱，緬甸政府絶不容忍任何違反人權的罪行。

他說：「我們沒讓真相調查小組進入緬甸，這就是為什麼我們不同意、也不接受人權理事會（Human Rights Council）所做的任何決議。」

他還說，緬甸已成立自己的獨立調查委員會（Independent Commission of Enquiry），將對「聯合國機構和其他國際社會提出的不實指控」做出回應。

中國立場

作為緬甸近鄰的中國，在羅興亞難民問題上的態度，也再次引人關注。

聯合國報告發表後，有記者向中國外交部發言人華春瑩提問，稱「中國過去曾阻止聯合國安理會對緬甸採取行動」。華春瑩對此予以否認。

她在回應記者談話時，還再次強調「若開邦的歷史、民族和宗教背景都非常複雜」、「單方面指責或施壓無助於問題的解決」、而中國「將一如既往地為妥善解決若開邦問題發揮建設性作用。」

Image caption 中國是緬甸主要投資國，提出解決羅興亞人難民問題的三點立場：止暴、遣返、發展。

羅興亞難民問題持續已有數年。2017年3月，中國及俄羅斯曾聯手阻止了聯合國安理會發表關注若開邦局勢的聲明。

2018年5月，英國曾向聯合國安理會提交一份草案，強調對侵犯人權行為進行"可信和透明調查"的重要性，並敦促緬甸追究暴力事件的責任。

由於中國對這一草案提出重大修改建議，安理會成員國最終通過的聲明淡化了其中的強硬措辭。

對此，美國駐聯合國大使妮基·黑利曾不點名批評說：有些安理會成員國出於玩世不恭和自我利益而不讓我們採取行動。

中國考量

如果說羅興亞問題涉及緬甸「歷史、民族和宗教背景都非常複雜」的地區，那麼中國類似的複雜地區更大更廣。

因此，很多專家學者分析指出，中國在羅興亞人問題上支持緬甸政府，原因當然包括自身的少數民族問題，不希望其他國家在如何對待少數族裔問題上說三道四。

另外，緬甸作為東盟成員國之一，處於「一帶一路」戰略計劃的重要位置，是中國在國際政治中不可或缺的盟友。

有評論人士甚至認為，西方國家在羅興亞人問題上對緬甸當局的壓力越大，實際上越符合中國的利益：因為被西方孤立打壓的緬甸只會更加接近中國，而中國可以借機將緬甸更加納入自己的軌道。

人道困局

在羅興亞難民問題上，中國一直強調的是「止暴、遣返、發展」三步走，認為貧困是造成動蕩和衝突的重要根源，希望國際社會關注和支持當地的脫貧和發展。

然而，羅興亞人在緬甸如果擺脫不了非法身份，無法成為合法公民，國際社會的脫貧努力又如何能使非法的羅興亞人受益？ 這就如同「雞生蛋還是蛋生雞」 一樣是道難題。

據說，亞裏士多德曾經給過答案：無論是雞還是蛋，這兩者都必然是一直存在著。

回到羅興亞人危機問題上，他們既要合法身份又要脫貧談何容易。

現階段，要追究這場人道危機的責任都障礙重重。

在聯合國權理事會有關羅興亞人的調查報告發表後，美國媒體記者觀察認為，雖然拿出了這麼多針對羅興亞人的罪行，但聯合國秘書長古特雷斯和安理會成員國們卻沒有任何具體的措施懲罰那些責任人。

圖片版權 Reuters Image caption 聯合國難民親善大使、著名澳大利亞演員凱特·布蘭切特在聯合國安理會會議上發言。

媒體還認為這完全是因為中國和俄羅斯在安理會的否決權，「阻礙了懲罰緬甸的行動」。

公民身份

而流離失所的羅興亞人，在國際政治的較量中得到什麼呢？

聯合國難民親善大使、著名澳大利亞演員凱特·布蘭切特曾走訪孟加拉的羅興亞難民營。

她透露，目前聯合國提供的援助遠遠不夠。這些錢劃到難民頭上，每人每天還不到70美分。

她說，羅興亞人不能接受折衷的解決方案。他們必須知道自己的歸屬：清清楚楚地獲得公民身份是最關鍵的。

「這不是什麼奢侈品，這也不是什麼特殊對待，這是我們在座每個人都享有的基本權利。而這個權利，羅興亞人沒有。」

她說：「我們以前讓羅興亞人失望過，請不要再讓他們失望了。」