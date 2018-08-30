美國航空公司「彈性」應對中國施壓　但「台灣」也不見了

圖片版權 Reuters

中國要求多家航空公司把台灣標示為「中國台灣」，以符合「一中政策」。多間航空公司已跟隨指示，把台灣標示為「中國台灣」，但一些美國航空公司，嘗試避開直接用「中國台灣」的字眼，例如聯合航空嘗試以貨幣把中港台分開。

台灣政府對聯合航空的彈性作法表示感謝，再次表明台方不接受中國矮化台灣。中國官媒《環球時報》就批評，聯合航空這種做法是「試圖蒙騙中國人」。

中國民航局7月26日已點名美國航空、達美航空、聯合航空以及夏威夷航空「整改不完整」，局方稱，這4家公司兩周內會進行修改。限期已過一段時間，BBC中文翻查這4家公司的網站，夏威夷航空把繁體網頁移走，在頁面上看不到台灣的字眼或內容。而另外三家公司則沒有用「中國台灣」的字眼，但也沒有「台灣」這個字，而是以城市名稱來標示所選擇的地點。

不提「中國台灣」也不提「台灣」

美國航空：無論是中英文網站，如果搜尋北京，會出現「中國北京」，不過搜尋台北的話，只會出現「台北」，而不會標示「中國」或「台灣」；在網站語言選擇的欄目中，會出現「中國－簡體中文」，而「繁體中文」則成為所有語言中，唯一沒有標示任何地名的選項。

圖片版權 AMERICAN AIRLINES

達美航空：無論是中英文網站，兩岸的地名均不會顯示「中國」或「台灣」，只以「北京」、「台北」來標記，但搜尋「曼谷」等其他城市，仍然會顯示相應的國家名稱；在地區目錄頁，則以「中國－簡體中文」以及「中國香港－繁體中文」來表述。

圖片版權 DELTA AIR LINES

聯合航空：無論是中英文網站，兩岸的地名均不會顯示「中國」或「台灣」，只以「北京」、「台北」來標記，但搜尋其他城市，則仍會顯示有關國家的簡寫。而目錄頁，大部分選項以「國家－語言」來標示，惟獨兩岸三地則以「人民幣－簡體中文」、「港幣－繁體中文」、「新台幣－繁體中文」來標示。

圖片版權 UNITED AIRLINES

夏威夷航空：繁體版網站已「不再可用」，並會指示用戶到簡體版網頁，網站上已沒有「台灣」相關內容，並清晰把香港寫在中國的一部分。

台方表示感謝

對於聯合航空以「貨幣－語言」分類，台灣媒體形容是回應中國「有創意」的做法。

台灣外交部發言人李憲章回應說，對航空公司這種作法表示感謝，他認為只要任何彈性作法能夠彰顯台灣主體性有別於中國，不管用什麼樣的方式，外交部都樂觀其成——即使這些航空公司，實際上連「台灣」也抹去了。

李憲章說，中國對於台灣打壓無所不在，不僅打壓台灣人在海外參加活動、台灣政府部門參加國際會議活動，也對其他國際企業、民航公司全面性打壓，目的就是要矮化台灣，讓台灣成為中國一部分，台灣萬萬不能接受。

台灣總統府發言人林鶴明表示，國際社會都注意到，並非台灣所單獨面對，中國近期以來的國際行為，無論在區域間升高軍事壓力，在國際社會以威脅民間企業更改台灣名稱在內，涉入各國內部事務，干預市場秩序，引起各國疑慮，也衝擊國際社會的安全與穩定。林呼籲北京當局，應當珍惜得來不易的兩岸與區域和平穩定，善盡國際責任，共同為兩岸、區域間的安全與福祉做出貢獻。

「試圖蒙騙中國人」

中國民航局7月26日曾經發佈外航網站涉港澳台信息整改情況的消息，指涉事44家外國航空公司，其中40家已完成整改，肯定這些公司遵守一個中國原則。不過，美國航空、聯合航空、達美航空以及夏威夷航空則「整改內容還不完整」。

中國民航局稱，4間航空公司在7月25日提交整改報告，表示整改內容「正在陸續上線」，請局方兩周後審查官網，局方稱會密切關注，並視乎情況決定是否啟動相應民航管理程序。

時隔逾一個月，民航局方面沒有公開交代情況，也沒有回應這些航空公司的做法是否「可接受」。

《環球時報》點名美國航空、聯合航空和達美航空三家公司似是不情願把台灣標為「台灣，中國」，並特別批評美國聯合航空用「貨幣－語言」作分類是「抖機靈」、「試圖蒙騙中國人」。

此前一些媒體分析認為，美國航空公司可以來得強硬，是因為美國政府方面的支持。美國白宮5月曾經發出聲明，指中國試圖將自己的爭執想法強加於美國公民和私人公司身上，這是「奧維爾式的胡說八道」。

「玩文字遊戲」

「改名風波」針對的不單是航空公司。最新一家是瑞典家具及家庭用品公司「宜家家居（IKEA）」。

《環球時報》引述網民指，「宜家」在官網及官方材料裏，把台灣、香港與中國並列，涉嫌違背「一中原則」，希望作出改正。BBC中文翻查「宜家」的官網，中港台並到在「所有位置（All Locations）」的欄目。

圖片版權 Getty Images

這並非罕見的分類方法，早於5月底，BBC中文調查100家國際公司對台灣的表述時，已發現大部分企業也是以此「國家/地區」、「城市」、「位置」進行分類，當時「宜家」也是在調查之列。

據BBC媒體觀察部凱麗‧艾倫報道，在微博上，一些中國網民要求「宜家」作出修改，但也有些網民批評官媒「在玩文字遊戲」，甚至問「文革是否重來了？」，反映中國網民對此類新聞也抱懷疑的態度，分析認為，北京加大施壓力度與台灣11月的「九合一」選舉有關，這將會是蔡英文總統在2016年5月上任以來首個主要測試。