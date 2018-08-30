新西蘭小村莊為何打算發佈禁貓令

圖片版權 Getty Images Image caption 在這項計劃下，新西蘭奧茂宜（Omaui）村莊的養貓人必須閹割自己的寵物，並且在貓身上安裝微芯片，向當地政府登記。

貓一直是廣受人們歡迎的動物，但是新西蘭南部海岸邊的一座村莊為保護當地野生動物，正計劃推行禁貓令，引發爭議。

在這項計劃下，新西蘭奧茂宜（Omaui）村莊的養貓人必須給自己的寵物做絶育手術，並且在貓身上安裝芯片，向當地政府登記。他們的寵物去世之後，也不能再養其他貓。

這項計劃指，不遵守規定的養貓人都會收到通知，然後官員會把貓帶走，但這只是「最後手段」。這項計劃於周二（8月28日）開始進行公眾諮詢。

這聽上去很極端，但是有研究指，這些貓每年導致數十億的鳥和哺乳動物死亡。

史密森尼候鳥研究中心（Smithsonian Migratory Bird Centre）負責人馬拉（Peter Marra）就這個問題寫了許多文章和書籍。他表示，自己並不是反貓人士。

圖片版權 Getty Images Image caption 在奧茂宜村莊，官員們認為這項措施是合理的。

他對BBC指出，貓是很棒的寵物，但是不應該允許它們在戶外遊蕩，「這是一個公認的解決辦法」。

在奧茂宜村莊，官員們認為這項措施是合理的，因為攝像機拍攝到的畫面顯示，該區域一些在戶外活動的貓捕食鳥、昆蟲和爬行動物。

貓帶來了什麼問題？

有關貓的數量和當地生態系統的討論，並不是單單出現在這座新西蘭小村莊。

長期以來，科學家們一直警告野生貓和在戶外生活的貓會影響全球生態系統，它們已經被列為世界上最糟糕的100種非本地入侵物種。

圖片版權 Tim Romano/Smithsonian Conservation Biology Instit Image caption 馬拉說，目前全球有63個物種的滅絶與貓的數量不斷增長有關。

馬拉說，目前全球有63個物種的滅絶與貓的數量不斷增長有關。在一些生態系統十分敏感的地區，如新西蘭，這個問題十分嚴重。

他認為，愛貓人士可以收養貓，然後給它們做絶育手術，在家用玩具進行訓練。或者將它們置於受控的環境中，比如給它們栓上鏈條。

貓在社交媒體上十分受歡迎，數量沒有減少的趨勢。目前，很難凖確估計貓的數量，但僅僅在美國就有大約8600萬寵物貓，大概每三戶家庭中就有一隻。野貓和流浪貓的數字則難以統計，它們可能造成許多其他動物死亡。據估計，美國每年有40億隻鳥和220億隻哺乳動物被貓殺死。

抵制與爭議

新西蘭有近一半的家庭中養貓，它已經不是第一次被視為環境威脅了。這種惹人憐愛的寵物在澳大利亞也遭到了類似的指責。澳大利亞政府曾下令捕殺200萬隻流浪貓，修建世界上最長的防貓圍欄，以保護生物多樣性。

奧茂宜的居民對當地媒體表示，對這項計劃感到十分震驚，並稱會抵制禁令。

圖片版權 Getty Images Image caption 貓在社交媒體上十分受歡迎，數量沒有減少的趨勢。

當地居民賈維斯（Nico Jarvis）說，她家的三隻貓可以幫忙捉老鼠，解決當地鼠類過多的問題。她還認為，這項計劃讓新西蘭看上去像「警察國家」。

新西蘭的一家關注動物權利的非營利組織Paw Justice在臉書上質疑計劃的根據。愛貓人士則反應激烈，他們十分憤怒，並指有毒物質、汽車和人類也會對當地物種造成傷害。