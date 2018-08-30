貿易戰影響朝鮮去核？特朗普將矛頭指向中國

圖片版權 AFP Image caption 特朗普說，「都是中國的錯」。

美朝關係最近出現波動，在叫停國務卿蓬佩奧訪問朝鮮後，特朗普把矛頭對凖中國。朝鮮棄核似乎陷入僵局。

美國總統特朗普於當地時間8月29日在推特上發表白宮聲明，稱朝鮮麵臨來自中國壓力，並指這種壓力或許與美中貿易戰有關。

他在聲明中說，美國目前不應該花巨資進行韓美聯合軍演，但如果軍演重啟，規模將「比之前任何時候都大」。

就在聲明發佈幾天前，美國國防部長馬蒂斯稱軍演可能重啟。而上周，由於認為朝鮮棄核進展不足，特朗普還叫停了國務卿蓬佩奧的訪朝行程。

《華盛頓郵報》及《紐約時報》等美國媒體援引美國高級官員表述稱，特朗普取消蓬佩奧訪朝是因為朝鮮高級官員的一封來信，信中有「好戰」言論。

上周日，朝鮮官方媒體還在報道中指責美國對朝「耍兩面派」、「策劃犯罪陰謀」。

「來自中國的巨大壓力」

圖片版權 Reuters Image caption 6月新加坡"特金會"後，特朗普稱問題已經解決。

特朗普連續通過四條推文發表白宮聲明。聲明稱，「朝鮮受到來自中國的巨大壓力」，並把原因歸結於美國「與中國政府間的重大貿易糾紛」。

聲明指，中國正在為朝鮮提供金錢、石油、肥料及各種其他物資援助。

特朗普還強調自己與金正恩關係「非常好」，而與中國的貿易糾紛和其他分歧將會由自己與習近平解決，他和習近平的關係「仍然十分牢固」。

6月新加坡「特金會」後，美朝繼續保持接觸。而在7月蓬佩奧訪問朝鮮後，朝鮮譴責他提出「強盜般的要求」，形容談判「非常令人擔憂」，可能動搖朝鮮此前堅定的去核化意願。特朗普事後發推指責中國影響朝鮮，要求中國不要對朝施加「負面影響」。

上周叫停蓬佩奧訪朝日程後，特朗普也稱，由於中國與美國間緊張的貿易關係，中國沒有對朝鮮去核進行有效施壓。

中國外交部發言人陸慷25日稱，美國方面的說法「違背基本事實」，「不負責任」。

為何指責中國？

中國是朝鮮的盟友，也是美國在東北亞最強有力的長期戰略對手，近來兩國貿易戰持續升級。

圖片版權 Reuters Image caption 今年以來，中朝關係進一步改善，金正恩稱中朝關係「史無前例」。

清華-卡耐基全球政策中心朝鮮問題專家趙通表示，「不排除」中國存在利用朝鮮作貿易戰籌碼的想法。「聯合國的對朝制裁決議裏面其實在執行層面有很多具體靈活空間，」他指出。「貿易戰這麼激烈，對中國領導人的影響也是非常嚴重的。」

韓國戰略安保智庫世宗研究所中國研究中心主任李成賢認為，目前中美關係進入「深入競爭」階段，兩國都希望利用朝鮮這個地緣籌碼。「中美之間對朝鮮的『未來』有不同的期待，」李成賢稱，美國希望無核化的朝鮮發展成為資本主義國家，而中國則希望朝鮮走社會主義道路，新加坡會談後朝鮮越來越不合作，使得美國懷疑中國暗中拖慢朝美談判進程。「如果中國這樣做的話，是因為中國擔心朝鮮的『親美化』，」他說。

新加坡峰會上，金正恩同意在廣義程度上向朝鮮半島無核化方向努力，但美朝未向外界透露是否有具體去核時間表和路線圖，此後朝鮮多次被質疑繼續推進武器項目。

趙通認為，朝鮮棄核缺乏進展的主要原因不在中國。他指出，其真正原因在於朝鮮處於自身安全考量仍需要保持核威懾力，以及美國沒能解決朝鮮的主要關切。「中國也絶對希望朝鮮可以盡快在棄核上作出新的進展，這是符合中國根本利益的，我不認為中國會向朝鮮施壓，讓朝鮮有意拖延，」趙通說。

九月是「各方博弈的集中階段」

圖片版權 AFP Image caption 文在寅將於9月前往平壤。

9月或將是無核化談判與半島形勢出現轉機的重要節點。韓國總統文在寅將於9月前往朝鮮平壤，與金正恩進行第三次會晤。BBC朝鮮語及韓聯社等韓國媒體報道稱，中國國家主席習近平也可能將於9月9日朝鮮建國紀念日之際訪問朝鮮，金正恩還可能出席9月底在紐約舉行的聯合國大會。

「這確實是各方博弈的一個集中階段，」趙通說。他表示，就中朝關係來講，在中美戰略競爭不斷升級的大背景下，不管朝鮮在棄核問題上有沒有實質性進展，「中朝關係的全面恢復和改善趨勢是十分明確的」。

在新加坡峰會上，特朗普與金正恩就建立新型美朝關係達成共識。趙通表示，朝鮮希望與美國的關係能在近期有所突破，這種心態可能會被特朗普利用。「朝鮮方面長期的戰略目標是跟美國發展比較積極穩定的關係，」他說。「如果真的局勢變得更加危險，美國失去耐心的時候，朝鮮會適時做進一步單方面的妥協。」

李成賢認為，鑒於目前中美之間存在貿易糾紛等矛盾，很難對朝鮮採取共同戰略，「朝鮮無核化過程會比我們希望的還長」。