BBC中文每周推薦：你不容錯過的六個故事

2018年的第35周，國際局勢依然變幻莫測，中國境內工人維權、豬瘟疫情等社會事件成為關注焦點。

美朝兩國領導人峰會才過去兩個多月，美國總統特朗普要求國務卿蓬佩奧取消訪問朝鮮，原因是朝鮮在拆除核設施上進展遲緩；美俄關係緊張之際，美國海軍恢復了一度被解散的美軍艦隊。

中國國內，深圳佳士工人的聲援者獲得廣泛關注，一些已經被釋放的工人聲援團成員開始在網上敘述被警方帶走的過程；"無藥可醫"的非洲豬瘟首次在中國出現，或將對豬肉供應及價格產生影響。香港方面，一年一度的亞洲成人博覽會（AAE）再次吸引了大眾眼球，而一名香港年輕女性到內地求職卻」被結婚「的案例曝光，披露了假結婚的新騙局。

剛剛過去的一周，BBC中文發表過這些作品，受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 美國的優先級：先打完中美貿易戰 再解決朝鮮核問題

圖片版權 Reuters

因為平壤方面在拆除核設施上進展遲緩，美國總統特朗普要求國務卿蓬佩奧取消訪問朝鮮的計劃，並且再次責怪中國。他就此問題連發三條推文，在第二條抨擊中國在該問題上的表現。從特朗普的言論來看，美國將優先處理貿易戰，而不是朝鮮核問題。

2. 「非洲豬瘟」首現中國 影響幾何

圖片版權 Getty Images Image caption 截至8月24日，中國官方通報共有四個省份出現疫情。

具有傳染性，死亡率高達100%，沒有商品化疫苗可用於預防，也沒有有效的治療方法。近日，「無藥可醫」的非洲豬瘟首次在中國出現。聯合國糧農組織報告曾指，如果非洲豬瘟擴散到中國，或將給動物健康、食品安全及糧食安全帶來」毀滅性後果「。

3. 深圳佳士維權：聲援團成員披露被警方帶走過程

圖片版權 YUE XIN Image caption 8月24日，身著防暴裝備的警察衝入工人聲援團成員住處，目前許多聲援團成員仍處於失聯狀態。

8月24日，深圳佳士工人聲援團住處遭警方突襲後，多名學生失聯。目前，已經有一些聲援團成員獲釋，但數名聲援團核心成員仍處於失聯狀態。」同志們勢單力薄，一個人被平均四個警察死死地控制住，「獲釋的聲援團成員張聖業在網上發文，描述了被警察帶走的詳細過程。

4. 香港女孩到大陸求職模擬新娘 弄假成真被騙結婚

圖片版權 香港工聯會 Image caption 女事主在周一（8月27日）的新聞發佈會上全副武裝。

近日香港一名21歲女性到中國福州參加婚慶司儀求職培訓，結果「被結婚」成為新娘。以往假結婚的傳統作案手法包括不法集團透過手機交友及即時通訊等程式、報章、網頁以「搵快錢」（賺快錢）及「中港婚介」等字眼作招徠的廣告，誘使他人參與「假結婚」。但現在出現以招工的方式進行「假結婚」。

5. 美國恢復第二艦隊 應對俄羅斯在北大西洋的挑戰

圖片版權 Reuters Image caption 2014年在波斯灣的布什號航空母艦上的F-18超級大黃蜂戰機。美軍戰略重點已經從中東反恐轉向對付俄羅斯和中國的挑戰。

美國海軍本周正式恢復了一度被解散的冷戰時期的美軍艦隊。有觀點認為，重組第二艦隊反映了美軍戰略的調整，即把軍事重點從中東反恐轉到應對來自俄羅斯和中國不斷增強的競爭。

6. 談性不色變 華人對「性用具」的新態度

香港一直被認為是一個表面開放，但在性方面較為保守的地方。近日，亞洲成人博覽會（AAE）再次在香港舉行，不少大陸參展商到展。BBC中文記者採訪了大陸和香港參展商以及觀展的人士，試圖探究這些年來，中港人群對待成人用品心態的轉變。