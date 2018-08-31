圖片版權 AFP Image caption 特朗普6月底時否認正計劃退出世貿。

美國總統特朗普接受彭博新聞訪問時表示，如果世界貿易組織（World Trade Organisation，WTO）不改變其對待美國的方式，便會退出組織。他形容建立世貿協定是「歷來單一最差的貿易協議」。

過往特朗普也發表批評世貿的言論，以前傳過他有私下告知白宮幕僚有退出組織這想法，但今次訪問中表態是首次明言有意退出組織。不過特朗普政府的官員，並非這麼熱衷想退出世貿，其中商務部長威爾伯‧羅斯（Wilbus Ross）在7月表示，目前討論退出世貿是言之尚早。

美國近期與包括中國在內的多個國家發生貿易摩擦，令世貿再次成為焦點。其中，在美國對中國徵收第一輪關稅時，中國已向世貿投訴，指美國違反世貿規定。而美國亦在世貿反擊，組織起訴中國、歐盟、俄羅斯等國家，指這些國家向美國的鋼、鋁等產品徵收報復性關稅不符合世貿規則。

分析認為，美國威脅退出世貿反映其保護主義政策，與提倡自由貿易的世貿有衝突，美國退出世貿不是短期之內會發生的事情，但一旦退出，將會影響深遠，打擊全球多邊主義。

連鎖反應

彭博的報道形容，一旦美國真的退出世貿，比起中美貿易戰，可能對全球經濟有更大影響。法新社亦指，美國退出會衝擊以世貿規則運行的全球市場。

倘退出世貿，美國與其他國家發生貿易爭端，便沒有一個第三方組織作仲裁或調解。

曾經為世貿提供法律諮詢的香港大學法律系副教授詹姆斯‧弗萊（James Fry）擔心，美國退出世貿會引發連鎖反應，令一些國家跟隨美國步伐退出世貿，「作為多邊貿易組織，世貿便會變得不太有關連」。

他對BBC中文表示，美國不能只聲稱退出世貿便完全不用履行世貿相關的協議，而是要按機制和程序，退出每一條與世貿有關的協定，否則協議仍然對美國有法律效力，而任何正式退出組織前所展開的訴訟，仍然會繼續進行，不會因為美國退出便立刻失去其法律責任。

「簡單來說，美國單方面宣佈退出後，仍有一些（要履行的）法律責任，這可能對美國會構成重大的法律問題，」他說。

圖片版權 AFP Image caption 世貿總幹事阿澤維多認同世貿有需要改革。

根據《建立世界貿易組織協議》的條文，有意退出這份協議、或多邊貿易協議的國家，需要在半年前，以書面通知形式知會世貿總幹事，但並不包括複邊協定（Plurilateral agreement）。複邊協定是指一些由會員自由決定是否加入的協議，例如政府採購協定、民用航空器協定、資訊科技產品協定，如果要退出這類型複邊協定，需要遵循另外的程序。

而如果美國與其他國家簽署任何涉及世貿標凖等協議，美國仍然要跟從世貿的指標辦事。

就算美國退出世貿，其有份簽署的世貿前身──關稅暨貿易總協定（GATT）仍然有效，即使繼續有國際條約去約束和規範美國與別國的貿易，但這些協定層面沒有世貿般廣泛，而且並沒有組織性，令其認受性和約束力存在疑問。

世界貿易組織在1995年正式運作，前身是GATT的秘書處，美國是當年組織成立的推手，目前有160多個成員國，有「經濟聯合國」之稱。組織主要職能是調解國與國的貿易糾紛，以及提供平台讓國與國之間進行談判，其推動的協議和協定，不論有沒有約束力，也為國與國貿易的規範提供了指導性的作用。

弗萊擔心，如果國家離棄世貿，傾向雙邊主義，而非多邊主義，會回到二戰前那種「以鄰為壑」的情況，即是一些國家為了維護自身國家利益，作出損害他國的行為，對貿易和國際和平會帶來災難性的影響。

一些分析認為，美國退出或會對世貿經費帶來負擔，不過國際法專家弗萊不認同。他對BBC中文表示，世貿本身是一個相對規模較小的組織，其財政預算也不多。如果其他成員國決定，即使沒有美國繼續運作世貿是可行的。據世貿資料，組織2017年財政預算僅約2億美元，員工約600多人。

圖片版權 AFP Image caption 美國對世貿愈來愈不滿，特朗普否指責世貿被其他成員國利用，對美國不公平。

世貿真的對美國不公平嗎？

特朗普過去早已發表批評世貿的言論。去年，特朗普之前接受美國霍士新聞訪問時說：「世貿成立根本是惠及所有人，除了美國……我們輸掉了官司，近乎所有在世貿打的官司也輸掉了。」

特朗普的說法不盡凖確。美國自世貿成立以來，合共提出123宗投訴，是所有成員國之中最多，當中大部分透過談判解決，其中54宗投訴進入正式訴訟，美國在49宗個案、即91%的案件中，被裁定至少一項投訴成立獲勝；不過，美國也被起訴150多次，80宗案件進入正式訴訟，僅11宗美國獲判完全勝訴。百多宗訴訟案件勝率約45%

英國倫敦大學學院國際關係副教授阿布哈博（M. Rodwan Abouharb）對BBC中文表示，世貿並非如美國所言，對美國不公平。他指出，世貿仲裁費時，需要大量法律知識，很少小國有這些的資源和人才去世貿打官司，美國反而是積極使用世貿的一員。

而且，美國有方法針對世貿運作，例如總統特朗普幾個月以來，一直拒絶任命世貿法官，使世貿仲裁機制陷入癱瘓，這些機制預計到下年年底才能正常運作。

阿布哈博說，美國一方面透過世貿起訴其他國家，一方面又不任命法官來阻止其運作，是有意搞亂世貿，也顯示美國在世貿上有很大權力。