新疆「再教育營」：聯合國促中國立即釋放被囚穆斯林

圖片版權 Getty Images Image caption 聯合國對"百萬維吾爾族人在新疆被拘"的報道感到震驚，並呼籲釋放以反恐"借口"被拘押的人。

聯合國對"百萬維吾爾族人在新疆被拘"的報道感到震驚，並呼籲釋放以反恐"借口"被拘押的人。

中國政府則指責有關報道和指控是"歪曲報道"。但北京承認對一些"受極端思潮影響的人"進行教育轉化"。

在本月早些時候的一次審查中，聯合國消除種族歧視委員會成員表示，有可靠的報告表明，北京"將維吾爾自治區變成了一個類似於大規模拘留營"。

而北京否認有關拘留一百萬維族人的指控稱，新疆維吾爾族人享有充分的權利。

新疆在過去發生過幾次暴力事件，政府隨後進行嚴打。中國指責伊斯蘭武裝分子和分離主義分子過去在該地區製造騷亂。

聯合國方面說什麼？

聯合國消除種族歧視委員會周四（8月30日）公布了其結論性觀察報告。報告批評"在中國法律中對恐怖主義的廣泛定義，對極端主義的模糊引用和對分離主義的不明確定義"。

聯合國消除種族歧視委員會呼籲北京

終止在沒有合法指控，審判和定罪的情況下進行拘留;

立即釋放目前在這種情況下被拘留的人;

提供被拘留者的人數，以及拘留他們的理由;

對"有關所有的種族，民族和民族宗教有關的指控"進行"公正調查"。

你的器材不支持播放多媒體材料 新疆

誰指控了中國？中國被控什麼？

包括"國際特赦"和"人權觀察"等在內的人權組織都向聯合國消除種族歧視委員會提交了報告，記錄了有關在新疆存在大規模監禁營地的指控。有關報告說，這些營地裏被囚禁的人士要被迫宣誓效忠中國國家主席習近平。

世界維吾爾代表大會在其報告中說，被拘留者在沒有受到司法起訴的情況下被無限期關押，並被迫呼喊擁護共產黨的口號。

有關報告說，被拘者飲食條件很差，有關酷刑的報道很普遍。

有關指控稱，大多數被拘者從未受到犯有罪行的司法起訴，他們也沒有法律代表。

這一聯合國報告發表之際，正值中國一些地方因宗教問題引發緊張局勢。

不久前，在寧夏回族自治區，數百名穆斯林與當局進行對峙，阻止當局拆除被認為是違章建築的大清真寺。

圖片版權 Getty Images Image caption 新疆約45%的人口是維族。

中國方面怎麼說？

8月份早些時候，在被問及聯合國消除種族歧視委員會在審議中國執行《消除一切形式種族歧視國際公約》報告時出現上述指責時，中國外交部發言人陸慷做出回應稱，"某些反華勢力出於政治目的對中國進行不實指責，少數境外媒體歪曲報道此次審議情況，污蔑中國在新疆的反恐和打擊犯罪措施，是別有用心的"。

陸慷說，參加日內瓦會議的中國代表團"詳細介紹了中國在保護少數民族權利方面的新進展，委員會對中國政府的履約努力和成績表示肯定"。

他說："當前，新疆社會的大局是穩定的，經濟發展勢頭是良好的，各民族是和諧相處的。新疆各民族人民珍惜當前安居樂業的局面。任何造謠抹黑都是徒勞的。"

你的器材不支持播放多媒體材料 「一帶一路」對新疆帶來什麼影響?

中國的《環球時報》8月中旬也發表社評說：「近來，美國及西方政客、媒體在對新疆治理的攻擊上不斷發力，他們宣揚新疆『大規模侵犯人權』，誣稱新疆是『露天大監獄』，試圖干預新疆事務，給新疆治理製造麻煩，將那裏艱難實現的穩定局勢再次搞亂。」

該社評說：「新疆處在一個特殊階段，那裏沒有西方破壞性輿論置喙的餘地。我們要理直氣壯地將外部勢力在新疆的各種滲透排擠乾淨。新疆的和平穩定高於一切，以此為目標，各種措施都可以嘗試，實際效果好的就應總結推廣。我們要堅定一個信念：不讓新疆再出動蕩就是最大的人權。」