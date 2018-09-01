美國停止資助巴勒斯坦難民機構對中國意味什麼

圖片版權 AFP Image caption 聯合國近東救濟工程處（UNRWA）為巴勒斯坦難民提供醫療、教育等人道援助。

美國國務院表示，美國正在中止對聯合國巴勒斯坦難民機構UNRWA的所有資助。這對中國在中東舞台上的作用意味著什麼？

美國對聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處(簡稱近東救濟工程處， UNRWA) 機構的運作方式、資金使用等提出批評，形容其"不可救藥"。

巴勒斯坦民族權力機構的官員譴責美國此舉是"對巴勒斯坦人民的公然攻擊"。

以色列對美國上述決定表示歡迎。

不久前，中國則向UNRWA提供２３５萬美元追加捐款。

UNRWA是個什麼機構？

UNRWA是根據聯合國大會決議設立，最初成立的目的是為了向因1948年阿以戰爭而流離失所的數十萬巴勒斯坦人提供人道主義援助設立。該機構1950年正式運營，併發展成為聯合國規模最大的人道救援機構之一。

該機構稱，它目前支持加沙，約旦河西岸，約旦，敘利亞和黎巴嫩的500多萬巴勒斯坦人，包括提供醫療保健，教育和社會服務。

美國一直是UNRWA的最大單一資金捐助方，2016年提供3.68億美元（2.84億英鎊），並為該地區近30％的業務提供資金。（2017年）其它主要資金援助方包括歐盟、德國、英國、瑞典、沙特、日本等近百個國家、機構和個人。

特朗普政府已於1月向UNRWA承諾提供6千萬美元，但又扣留了6千5百萬萬美元。預計這筆6千5百萬美元不會再提供給該機構。

圖片版權 Reuters Image caption UNRWA目前支持加沙，約旦河西岸，約旦，敘利亞和黎巴嫩的500多萬巴勒斯坦人，包括提供醫療保健，教育和社會服務。

為什麼美國批評UNRWA？

美國與UNRWA機構以及巴勒斯坦官員在一系列問題上存在分歧。

美國總統特朗普此前曾抱怨美國對該地區提供了大量援助，但卻沒有得到"任何承認或尊重"。

今年早些時候，他威脅要削減對巴勒斯坦人的援助，稱原因是他們不願意與以色列談判。

美國和以色列與UNRWA在哪些是有權返回他們在1948年戰爭後逃離的家園的巴勒斯坦人難民身份認定上有分歧。

美國駐聯合國大使海利早些時候表示，UNRWA誇大了巴勒斯坦難民的人數，需要進行改革。

Image caption 2016年UNRWA資金的主要來源方圖表

UNRWA和巴勒斯坦方面怎麼說？

UNRWA的發言人拒絶美國對該機構的學校，醫療中心和緊急援助計劃"不可救藥"的批評。

巴勒斯坦官員指責特朗普政府親以色列的立場而導致該地區緊張局勢惡化。

2017年12月，特朗普承認耶路撒冷是以色列的首都，引發爭議。

他的舉動改變了美國幾十年來在這個問題上的中立立場，引起了國際批評，並導致巴勒斯坦權力機構切斷華盛頓的對話。

2018年5月，美國還在耶路撒冷開設了一個大使館，此舉被巴勒斯坦官員稱為"公然挑釁"。

中國態度和舉措

圖片版權 AFP Image caption 美國批評巴勒斯坦官員「抨擊美國」，與UNRWA有一系列分歧。

中國在巴以衝突問題上採取了相對平衡的外交方式來處理彼此的關係。但中國官員表示"高度關注巴勒斯坦難民形勢，堅定支持工程處（UNRWA）的工作"。

30多年來，中國每年都向UNRWA提供捐款，近年逐步增加了捐助數額。2018年8月，中國又向UNRWA提供235萬美元追加捐款。在UNRWA網站上的捐資國家和機構排名中，2017年中國捐資額排名在第50位。

中國有學者分析認為，由於中國也是穆斯林人口大國，中國國內"存在著極端主義和恐怖勢力的威脅，在巴以衝突中，中國已經不能完全置身事外"。

中國官員出席了2018年早些時候UNRWA籌資會議，並"讚賞工程處（UNRWA）克服重重困難，繼續在艱苦條件下開展人道救援工作並取得積極成效。工程處為減輕巴勒斯坦人民苦難、維護巴勒斯坦難民權利、緩解難民接收國壓力作出重要貢獻，同時為促進地區和平穩定、防止恐怖主義和極端思想在難民營傳播發揮著積極影響。"

其它國家和聯合國反應

德國外交大臣馬斯早些時候表示，他的國家將增加對UNRWA的捐款，因為其資金危機正在加劇不穩定因素。

馬斯先生說："失去這個組織可能會引發無法控制的連鎖反應。"

與此同時，聯合國秘書長古特雷斯表示，他對UNRWA"充滿信心"，並呼籲其他國家"幫助填補剩餘的資金缺口"。