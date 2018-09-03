圖片版權 CNA Image caption 2018中非合作論壇北京峰會會場外布置大型花壇。

中非合作論壇9月3日至4日在北京舉行，多個非洲國家領導人已經抵達，並與中國國家主席習近平會面。在中國推動「一帶一路」以及中美貿易戰的大背景下，中國積極謀求在非洲有更大的影響。在今年論壇舉行前，中方已經向非洲多國送出大禮，落實一些投資項目。

上屆中非論壇峰會，中國向非洲提供600億美元貸款及援助。不過，一些非洲國家在接受中國資金時，面對勞工、環境及債務問題，同樣備受關注。

中國不斷擴大對非投資

據新華社報道，這次峰會吸引多國領導人出席，是「中國在非洲影響力日益增強的結果」，峰會有望構建「更加緊密中非命運共同體」，和對接「一帶一路」與非洲發展。

中國國家主席習近平與總理李克強也分別與埃及總統塞西、加蓬總統邦戈等多個非洲國家的領導人會晤，在新華社稿件中，所有非洲國家領導人都說會支持中國「一帶一路」。

在峰會舉行前，已有多個非洲國家透露會加大引入中國投資，以及和中國凖備敲定借貸及援助方案。

中國能源企業特變電工將在西非國家加蓬投資價值2億美元的水力發電項目，到訪北京的加蓬官員向路透社表示，這個名為FE2的項目即將展開，發電廠位處加蓬北部，鄰近喀麥隆及赤道幾內亞，第一階段完成後可供應70兆瓦的電力。

特變電工是中國民企，在中國的風力發電及巴基斯坦的太陽能發電項目有關。特變電工稱，其作出的是「直接投資」，而非債務。

加蓬官員表示，許多中國企業在加蓬有直接投資，例如江蘇萬林現代物流近期在當地興建家具廠，投資了約1億美元。

圖片版權 EPA Image caption 峰會前，習近平與加蓬總統邦戈（左）等非洲國家領導人逐一會晤。

另外，尼日利亞總統府宣佈，中國進出口銀行將會向尼日利亞貸款3.28億美元，改善當地的電訊設備。尼國政府稱，有決心改善當地資訊及通訊科技，促進經濟發展和創造就業，以減少對出售石油的依賴。

中國進出口銀行是中國對非洲融資的主要渠道，副行長謝平日前透露，自2006年起，進出口銀行對非洲貸款年均增長40%，對非貨款佔銀行全部境外業務三分之一，分佈在45個國家，當中包括鐵路、公路、醫院、住房等項目，未來會增加在農業、能源產業的支持力度。

「我們不是玩偶」

據美國之音報道，中國星期五（8月31日）在北京舉行新聞發佈會時，僅一家非洲媒體獲得發問機會。

《喀麥隆論壇報》記者提出，中國在非洲投資工程項目危害了當地環境，而且一些中資公司在非洲只聘用中國人，不願意聘請當地勞工。

中國國際貿易促進會會長姜增偉回應指，中國在非洲開展項目重視環保，投資非洲項目要根據「互利互惠」原則和市場需要，而隨著非洲勞工技術日漸成熟，非洲聘請中國工人比例將會減少。和過去相比，在非洲的中資企業發生環保和僱工問題的比率正「愈來愈少」。

美國麥肯錫公司2017年發表報告，在8個非洲國家的1000多家中國企業進行調查，發現這些企業89%的僱員是非洲本地人，不過56%經理或以上級別人員並非當地人，另外只有47%中國企業會從非洲本地企業進行採購，反映當地企業無法從中國投資獲利。

圖片版權 Getty Images Image caption 吉布提民眾歡迎中國當地的建設。

一些觀察人士批評，中國在非洲的投資及借貸是製造「債務陷阱」，非洲小國難以償還沉重的債務。

例如吉布提債務2014年約佔GDP一半，到2016年升至85%，國際貨幣基金組織也發出警告。

肯尼亞內中國資金建造的鐵路項目，被當地人批評債務問題以及穿過國家公園破壞環境，據BBC非洲部報道，肯尼亞交通部公開數據，指中國資助的鐵路項目營運首年錄得1億美元虧損。

這條鐵路連接肯尼亞第二大城市蒙巴薩以及首都內羅畢，是向中國進出口銀行借貸30億美元興建，預料需要15年時間償還債務。 據估計指，中國目前持有肯尼亞70%的債務。

肯尼亞當局否認鐵路項目造價太高導致經濟上不能負擔，交通部長明言，在今次出席中非合作論壇，會和中國簽署這個項目的第二期，涉及38億美元的合同。

圖片版權 AFP Image caption 肯尼亞中國資助的鐵路項目營運首年錄得1億美元虧損。

埃塞俄比亞是最多中國資金湧入的非洲國家之一，但近年政府債務已佔GDP的59%，當地央行官員7月時表明，有意減少中國債務。據路透社報道，中國近期在當地投資轉冷，一些企業亦縮減在當地的投資規模，令當地的鐵路項目發展緩慢，路透社指，埃國尋求在中非合作論壇與中國方面斡旋，尋求在平衡債務下推展合作。

中國駐納米比亞大使張益明在峰會前與納米比亞總統根哥布會面，他向根哥布建議，在論壇上多談中非經濟關係，強調非洲對中國的支持。

據報道，根哥布回應說：「我有演講的撰寫員，他們會處理，你不應該告訴我們怎樣做。我們不是玩偶。」

這個事例反映，一些非洲國家領導人為了面對國內壓力，嘗試表達對中國有更堅定的立場。

中國外交部發言人華春瑩日前回應「中國債務陷阱」的問題時表示，非洲債務問題有著「複雜的歷史背景和現實情況」，不只是經濟金融問題，也是不公正、不合理的國際經濟秩序的產物。華春瑩說，2000至2016年，中國對非貨款僅佔非洲總體對外債務1.8%，且主要集中在基礎設施等行業。

「迄今沒有一個非洲國家抱怨因為與中國合作而陷入債務危機，」華春瑩說，「同樣是資金，怎麼西方國家的資金就是香甜的『餡餅』，而中國提供的就變成了黑暗的『陷阱』？這是毫無道理的。希望西方一些國家、人士和媒體能客觀、公正地看待中國與有關國家的合作。」

你的器材不支持播放多媒體材料 浙江師範大學非洲研究院的和丹博士談西方有人批評中國在非洲搞「殖民主義」。

台灣邦交國的命運

而中非合作論壇引發另一場的討論是台灣邦交國──史瓦帝尼（eSwatini；中國大陸仍慣稱其舊名「斯威士蘭」Swaziland）缺席這場中非合作論壇。斯威士蘭國王姆斯瓦蒂三世（Mswati III）將留在國家主持傳統重要節慶活動。

史瓦帝尼政府發言人西梅拉內（Percy Simelane）說，「在世界各地，文化是國家的靈魂，只有政活笨蛋才會把區域會議置在國家的靈魂之上。」

西梅拉內表示，台灣是他們主要的伙伴，勸告中國放棄拉攏史瓦帝尼。

圖片版權 AFP Image caption 姆斯瓦蒂三世與蔡英文總統。

中國的非洲事務特別代表許鏡湖表示，斯威士蘭（史瓦帝尼）在一個中國原則的基礎上，加入中非大家庭是大勢所趨，「在這個過程中，中國不會施加壓力，而在等待時機成熟，相信斯威士蘭建交只是時間問題。」

史瓦帝尼當地一些輿論認為，與台灣關係只是對王室有利，例如向台灣購買的空中巴士，由國王親自接收，其兒子亦剛從台灣畢業。BBC台北特約記者蕭靄君稍早前對BBC中文粵語《時事一周》節目指出，姆斯瓦蒂三世的兒子已決定留在台灣繼續攻讀碩士學位，「這個國家在這個時候如此支持台灣是個例外」。

西梅拉內反駁指這種說法不正確，他指出，史瓦帝尼一直從台灣的友好關係中獲益，例如台灣的醫生，是當地醫療系統的棟樑。自1975年起，台灣投資當地醫院、機場及農村電氣化項目。

台灣外交部表示，對於有消息傳出史瓦帝尼可能與台灣斷交，是一些「假訊息」攻勢，並表示近日新任駐當地大使履新後，即獲國王接見晤談，反映史瓦帝尼高度重視兩國友誼。