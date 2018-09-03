羅興亞危機：兩名路透社記者被判入獄 緬甸新聞自由堪憂

  • 2018年 9月 3日
Kyaw Soe Oo (left) and Wa Lone after the verdict 圖片版權 EPA
Image caption 記者瓦隆(Wa Lone)（右）和覺梭（Kyaw Soe Oo）（左）自稱清白，稱被警方陷害。

緬甸一家法院以違反國家安全法為由判處兩名路透社記者七年徒刑。兩位記者此前曾調查和報道緬甸羅興亞危機。

記者瓦隆（Wa Lone）和覺梭（Kyaw Soe Oo）為緬甸人，被捕時攜帶警察剛送給他們的官方文件。他們自稱清白，稱被警方陷害。

該案件被廣泛視為對緬甸新聞自由的考驗。

「我沒有恐懼，」被判入獄的記者瓦隆在判決結束後說。 「我沒做錯任何事。我相信正義、民主和自由。」

自2017年12月被捕以來，這兩名記者一直被關押。他們都育有年幼的子女。

路透社主編斯蒂芬·阿德勒（Stephen Adler）說：「今天對路透社記者瓦隆和覺梭以及新聞自由來講，都是悲哀的一天。」

這兩名記者都是為國際通訊社工作的緬甸公民。

法官葉林（Ye Lwin）告訴仰光法院，兩位記者「意圖損害國家利益」。「根據國家安全法，他們被判有罪，」他說。

32歲的瓦隆和28歲的覺梭一直在收集有關緬甸軍隊在若開邦北部謀殺10名村民的證據。調查期間，兩名警察向他們提供文件，但他們立即因藏有這些文件而被捕。

緬甸當局隨後對殺戮事件發起調查，確認發生大屠殺，並承諾對那些參與屠殺的人採取行動。

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Image caption 覺梭的妻子在庭上落淚。

「深感憂慮」

觀察人士和人權組織批評該判決。據路透社報道，英國駐緬甸大使楚格（Dan Chugg）說：「我們對這一判決非常失望。」

美國大使斯科特·馬西爾（Scot Marciel）也對其持有同樣的批評，稱法院的判決「讓那些為媒體新聞自由如此努力奮鬥的人深感不安。」

聯合國緬甸駐地和人道主義協調員奧斯比（Knut Ostby）表示，聯合國「一直呼籲釋放」記者，「新聞自由對於所有人的和平、正義和人權至關重要。我們對今日法庭的決定感到失望」。

人權觀察組織亞洲部主任布拉德·亞當斯說：「這些令人憤慨的定罪表明，緬甸法院願意扼殺那些報道軍事暴行的人。」

「這些判決標誌著新聞自由的標凖降至新低，以及昂山素季政府治下人權的惡化。」

由於法官身體欠佳，判決被推遲過一次。

這項判決是在若開邦危機爆發後一年，此前羅興亞激進組織襲擊了幾個警察局。

軍方對羅興亞少數民族的殘酷鎮壓作出回應。媒體對若開邦的訪問受到政府的嚴格控制，因此很難從該地區獲得可靠的消息。

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Image caption 路透社記者調查這些村民的死亡原因。

「對自由的沉重打擊」

BBC駐緬甸記者貝克（Nick Beake）發自仰光

瓦隆和覺梭在判決結束時低著頭，他們的家人在法庭上流淚了。

記者一直堅稱他們被誣陷。瓦隆在被拘留期間錯過了第一個孩子的出生。在被帶走時，他再一次抗議，重申自己的清白。

在昂山素季領導的政黨在自由選舉中獲勝三年後，許多人將這一判決視為緬甸民主的又一次挫折，和對新聞自由的沉重打擊。

上周，聯合國呼籲審判對羅興亞人進行種族滅絶的緬甸高級將領，而這正是這些記者調查的主題。

昂山素季的角色

作為緬甸政府有實無名的元首，執政的全國民主陣線領導人昂山素季的態度成為外界關注的焦點。

而昂山素季本人曾多年遭遇緬甸軍政府的打壓，因爭取緬甸的民主與人權而榮獲諾貝爾和平獎，外界對她寄予重望。

但面對國際輿論指責緬甸對羅興亞人種族清洗，昂山素季曾表示，「用種族清洗」一詞來形容羅興亞人的狀況「太過分」。

而近13萬羅興亞人逃離緬甸後，昂山素季面對國際輿論壓力終於說話，否認緬甸軍方暴力鎮壓羅興亞穆斯林。

她說，在若開邦的危機真相被人混淆視聽，而恐怖分子從中受益。

緬甸政府發表的聲明引述了昂山素季這樣一番話：「我們非常明白，甚至比大部分的人更為了解被剝奪了人權和民主保障的滋味。」

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