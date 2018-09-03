英前間諜"試圖招募俄羅斯寡頭"揭發特朗普

圖片版權 PA Image caption 軍情六處前官員斯蒂爾曾受僱調查俄羅斯同特朗普的聯繫，他曾發現"證據"證明多年來莫斯科一直發展同特朗普的關係。

最近披露的電郵顯示，英國軍情六處(MI6)前官員克里斯托弗·斯蒂爾(Christopher Steele)曾試圖把俄羅斯寡頭招募為線人。

9月3日《每日電訊報》報道說，電郵顯示這名英國間諜幫助美國官員對同克里姆林宮關係密切的億萬富翁奧列格·德里帕斯卡（Oleg Deripaska）做工作，試圖說服俄羅斯有影響的人提供揭露特朗普競選從俄羅斯得到幫助的材料。

《紐約時報》透露了這些電郵的細節，美國司法部將這些電郵交給了共和黨人。特朗普的盟友獲得了這些電郵，將此作為證據說明斯蒂爾是"深層國家"(Deep State)陰謀的一部分。特朗普的支持者認為所謂的"深層國家"，即未經選舉產生的聯邦官僚機構及相關的深層政治勢力，圖謀搞垮美國總統特朗普。

《紐約時報》報道說，在2014到2016年間，聯邦調查局和司法部試圖發展德里帕斯卡為告密者，美國方面對他表示可以為他消除一些法律麻煩，而且幫他取得美國簽證。

Image caption 軍情六處前官員斯蒂爾曾受僱調查俄羅斯同特朗普的聯繫，他曾發現"證據"證明多年來莫斯科一直發展同特朗普的關係。

同德里帕斯卡關係密切的從前的和現任的官員透露，作為回報，在2015年美國當局同德里帕斯卡會面時要求他提供有組織犯罪的材料，一年後，又讓他提供關於2016年特朗普總統競選活動可能從俄羅斯得到什麼支持的材料。

在一份電郵中，斯蒂爾說他的公司有"敏感的"研究顯示，德里帕斯卡和其他寡頭可能對來自克里姆林宮的壓力不滿，克里姆林宮施壓要這些寡頭跟政府保持一致。

俄鋁業大亨

德里帕斯卡是俄羅斯的鋁業大亨，他擁有的俄羅斯鋁業公司(Rusal)是俄羅斯第一大鋁公司。2007年德里帕斯卡和另一位俄羅斯金融寡頭合作合併了兩家鋁公司組成世界第一大制鋁公司。

德里帕斯卡控股的"基本元素"公司控制了俄羅斯鋁業公司，GAZ移動電話製造公司，Aviacor飛機製造公司，以及一些木材、煤礦和金融公司。

2006年，38歲的德里帕斯卡以140億美元的身價，成為俄羅斯新的首富。

今年4月特朗普政府針對俄羅斯實行制裁，制裁名單包括普京周圍的商業精英，德里帕斯卡的鋁業公司也受到了美國制裁。德里帕斯卡在受到美國制裁後就從其鋁業公司董事會中辭職，以避免連累公司。

上月華盛頓特區的法官駁回了對克里斯托弗·斯蒂爾這位前間諜官員的毀譽指控。3名俄羅斯寡頭說斯蒂爾的報道毀壞了他們的名譽，斯蒂爾的材料裏面說他們試圖影響美國2016年的總統大選。

圖片版權 Reuters Image caption 鋁業大亨奧列格·德里帕斯卡在受到美國制裁後就從其鋁業公司董事會中辭職，以避免連累公司。

對斯蒂爾發起誹謗訴訟的俄羅斯大亨中並沒有德里帕斯卡，這3名發起訴訟的俄羅斯人是佛里德曼，阿文和格爾曼·汗。8月20日，美國法官說斯蒂爾有權發表自己的看法，這些俄羅斯商人的訴訟並不嚴肅，他們只是想封住斯蒂爾的嘴。

軍情六處前官員

據《每日電訊報》報道，軍情六處前官員斯蒂爾可能作為中間人，安排德里帕斯卡和美國官員在2015年會面。

斯蒂爾曾受僱調查俄羅斯同特朗普的聯繫，他曾發現"證據"證明多年來莫斯科一直發展同特朗普的關係，他曝光的文件引起美國情報界的轟動，造成美國政治地震。

2015-2016年特朗普競選勢不可擋的時候，特朗普的政治批評者僱人搜集特朗普的材料。2016年已經離開軍情六處，為私營商業情報公司工作的斯蒂爾和他的同事參與了對特朗普的調查。他們發現了"令人髮指"的材料，證明了克里姆林宮和特朗普的聯繫，以及俄羅斯情報部門多年來一直試圖發展同特朗普的關係。

《衛報》在莫斯科的記者魯克·哈丁去年11月報道詳細描述了斯蒂爾對特朗普的調查過程及其個人背景。魯克·哈丁說，如果斯蒂爾的報道可信，那麼特朗普一直同俄羅斯合作。特朗普拒絶了俄羅斯提出利潤豐厚的房地產投資機會，特別是同2018年世界杯相關的房地產機會，但是特朗普接受了克里姆林宮提供的情報材料。

報道說，雖然這不能說明特朗普是俄羅斯的間諜，但是說明俄羅斯情報部門一直在試圖接近特朗普和他的親友和商業伙伴。雖然斯蒂爾對與他是否參與2016年的驚人備忘錄不置可否，但是他的合作者暴出許多驚人細節，如俄羅斯情報部門如何利用"特朗普的個人慾望和性嗜好"拉攏他，包括在莫斯科可豪華酒店總統套間內召集多名妓女的事。

斯蒂爾對記者說，沒有100%凖確的情報，他認為自己收集特朗普的材料的凖確性達到了70-90%。

美國總統特朗普一直說斯蒂爾公布的材料是「造假」和「舞弊」，他稱斯蒂爾是「低劣的人」，並說他的調查受到2016年他總統競選的對手希拉里的資助。