阿富汗瓦罕走廊：中國軍事基地的猜想與現實

圖片版權 Xinhua Image caption 阿富汗局勢仍然不穩定，包括首都喀布爾在內的城市經常發生暴力襲擊事件。

最近，有關中國在阿富汗瓦罕走廊建立軍事基地甚至駐軍的報道，接連被記者們提到中國外交部和國防部的例行記者會上。

8月29日，在中國外交部發言人華春瑩簡短否定：據了解，有關報道不屬實。

8月30日，中國國防部發言人吳謙也否認中國正在協助阿富汗建立一個山地旅。他說，「所謂中方在阿富汗駐軍的報道，是與事實不符的」。

不過，吳謙承認中國和阿富汗之間有著「正常的軍事安全合作」，中國和國際社會都在支持阿方加強國防和反恐能力建設。目前，雙方正在就有關事宜進行溝通協調。中方願繼續與阿方共同努力，維護兩國及地區安全穩定。

與以往許多涉及中國的敏感消息一樣，中國官方的否認，仍然成為國際媒體關注的話題。

圖片版權 Google Map Image caption 中國和阿富汗在狹長的瓦罕走廊（Wakhan Corridor）東端相毗鄰，邊界線只有92.45公里。

輿論炒作

在中國媒體的報道中，西方輿論對中國軍方是否駐軍阿富汗的關注難脫「炒作」之嫌疑。

實際上，有關消息最早出現在今年年初。1月，在中亞國家消息頗為靈通的費爾幹納新聞社（Ferhgana News）引述阿富汗國防部一位將軍的話稱，中國將幫助阿富汗在北部的巴達赫尚省建立軍事訓練基地，提供全部資金、技術、設備和武器支持。

費爾幹納新聞社的報道稱，中國幫助阿富汗建立軍事訓練基地的協議，是在2017年12月阿富汗國防部長巴哈拉米與中共中央軍委副主席許其亮在北京會談時達成的。

《外交學人》雜誌當時曾刊登評論文章認為，「有關中阿建立訓練基地的報道無論真實與否，這種言論存在本身就表明，阿富汗的穩定對北京有利害關係，北京也熱衷於在該地區發揮調解人的作用。」

事隔數月，當時報道中出現的「軍事訓練基地」演變成「軍事基地」，難怪西方媒體大為震驚。其中，英國《泰晤士報》刊登的社評甚至發出警告：「中國向西挺進」（China March West）。

《泰晤士報》社評認為，中國的軍事實力進入阿富汗，項莊舞劍意在西方，警告說「中國似乎覺得中亞的空曠地帶是炫耀武力的最佳實驗場地，但如果西方讓這樣的實驗進行下去不予反對，那麼接下來的實驗可能會更加大膽，更加靠近西方本土。」

瓦罕走廊

瓦罕走廊（Wakhan Corridor）又稱阿富汗走廊、瓦罕帕米爾，是阿富汗與中國接壤的狹長地帶，位於帕米爾高原南端和興都庫什山脈北段之間。

歷史上這裏曾是古絲綢之路的一部分，也是中華文明與中亞和印度文明交流的重要通道。

公元7世紀，大唐高僧玄奘在印度修行佛法求取真經後，就是通過這條走廊東歸回國。

圖片版權 Xinhua Image caption 中國近年來在阿富汗重建問題上的各方面投入逐年加大。

在東西文明交往史上極富傳奇色彩的意大利人馬可波羅，13世紀也經古絲綢之路過瓦罕走廊。以他命名的盤羊，是這一地區的珍稀動物品種。

瓦罕走廊長約400公里，東西走向，其中在中國境內長約100公里，南北寬約3至5公里，最窄處不足1公里；其餘300公里在阿富汗境內，最寬處約75公里。

中阿兩國在狹長的瓦罕走廊東端相毗鄰，邊界線只有92.45公里。

戰略意義

阿富汗地處亞洲的心臟，毗鄰中亞、南亞和東亞，其戰略位置使它在中亞安全問題上扮演舉足輕重的角色。

作為東西方交通的要衝，以及南亞次大陸的戰略屏障，阿富汗歷史上一直是兵家必爭之地、民族遷移之途。

許多古代民族都曾在這裏留下歷史，而近代19世紀以後，阿富汗成為英、俄兩大帝國中間的緩衝國。

作為古絲綢之路上的重要中樞，阿富汗在如今中國大舉推廣的「一帶一路」計劃中的意義顯而易見。

Image caption 「一帶一路」基於古絲綢之路而設計，希望推進中國經濟走向世界。

2017年12月，中國外交部長王毅表示，中國和巴基斯坦將考慮把合作金額高達570億美元的「中巴經濟走廊」延伸到阿富汗。

另外，阿富汗重要的地理位置決定了它對中國西部，尤其是民族多元化的新疆具有重要價值。中、阿兩國的共同邊界雖然不算長，但中國方面一直擔心，來自阿富汗的宗教思潮對新疆產生重大影響。

中國關注

2012年9月22日，尚未在中共大規模反腐行動中落馬的「大老虎」周永康訪問阿富汗，頗令外界感到意外。當時擔任中共中央政治局常委、中央政法委書記的周永康，是自1966年以來中國黨和國家領導人首次訪阿富汗。

周永康抵達阿富汗當天，中國與阿富汗簽署了有關安全和經濟合作的協議，其中包括中國幫助阿富汗訓練警察等內容。

自那之後，中國對阿富汗的援助投入越來越大，越來越主動也越來越高調參與阿富汗事務，引發諸多國際輿論。

值得一提的是，中國另一位落馬的高級將領房峰輝，也曾在2016年訪問阿富汗。在他擔任中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長期間，中國表示願意探討中阿兩軍「合作新模式」，深化兩軍在「反恐情報、聯演聯訓、人員培訓」等領域務實合作。

外界至今並不知道，中國與阿富汗的"合作新模式"究竟有什麼內容，是否包括建立訓練基地或者軍事基地。

軍事基地

論及中國在海外的軍事基地，中國公開承認的只有一個：吉布提海軍補給基地。

2015年11月，當中國證實與吉布提就建設這一基地協商時，中國外交部避免用"基地"一詞，用的是"後勤保障設施"。

2017年中國"八一"建軍節90週年前夕，吉布提軍事基地正式成立。中國官方強調，這一保障基地有利於中國在亞丁灣和索馬里海域護航、以及開展人道主義救援等國際義務。

中國官方還一直堅稱，在吉布提的設施並不能被稱為軍事基地，因為它在規模和功能上遠遠達不到軍事基地的級別。2018年，中國國防部證實，已經開始在吉布提軍事基地修建新設施，其中包括建設一個新的碼頭。有報道稱，這個碼頭長度將超過450米，可以停靠中國海軍驅逐艦和大型補給艦。

《泰晤士報》在社評中還提到中國在南海的填海造島：這些島上先是中國漁船去，接著是海警船隻，最後去的是海軍艦艇。

"以往的經驗顯示，阿富汗應該會出現類似的逐步增加的侵犯。"

這樣的預測會成真嗎？時間應該會給出答案。