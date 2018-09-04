新西蘭總理為陪寶寶多花納稅人五萬新元飛行費引爭議
- 2018年 9月 4日
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新西蘭總理傑辛達·阿德恩（Jacinda Ardern）為一架飛機的額外飛行決定辯護。該決定讓她可以有更多時間陪伴寶寶。
仍然在哺乳期的阿德恩將於周三前往瑙魯參加太平洋島嶼論壇。
本周一，該飛機將阿德恩的副手溫斯頓·彼得斯送至瑙魯後返回新西蘭接她。
多出的往返航段將花費納稅人約80,000新西蘭元（約52,000美元; 約41,000英鎊）。
「我對此進行了權衡。我甚至想是否可以跟澳大利亞搭個順風車。我們審視了多種選擇，試圖找到替代方案，」她周一告訴《新西蘭先驅報》。
「不去，我想會有同樣的批評......我去或不去都會被罵死。」
她補充說，她被告知空軍飛機無論如何都無法在瑙魯停留，並且不得不停在一小時路程外的馬歇爾群島。
『為她驕傲』
阿德恩本周一無法去瑙魯，因為時間不合適，她需要待在十一周大的女兒身邊。寶寶太小，無法接種訪問瑙魯要求接種的疫苗。
社交媒體對這次旅行的反應不一。
「我很自豪我們的領導人正在努力前往瑙魯，」推特上的一位用戶表示。
但其他人質疑她是否必須得去。
「如果副總理已經參加的話，就沒有必要（讓她參加）」，另一位補充道。
阿德恩表示，如果她決定不參加，那麼這將使她成為自1971年以來，在選舉週期之外首位不參加太平洋島嶼論壇的總理。