圖片版權 Getty Images Image caption 她說不去也會被罵。

新西蘭總理傑辛達·阿德恩（Jacinda Ardern）為一架飛機的額外飛行決定辯護。該決定讓她可以有更多時間陪伴寶寶。

仍然在哺乳期的阿德恩將於周三前往瑙魯參加太平洋島嶼論壇。

本周一，該飛機將阿德恩的副手溫斯頓·彼得斯送至瑙魯後返回新西蘭接她。

多出的往返航段將花費納稅人約80,000新西蘭元（約52,000美元; 約41,000英鎊）。

「我對此進行了權衡。我甚至想是否可以跟澳大利亞搭個順風車。我們審視了多種選擇，試圖找到替代方案，」她周一告訴《新西蘭先驅報》。

「不去，我想會有同樣的批評......我去或不去都會被罵死。」

她補充說，她被告知空軍飛機無論如何都無法在瑙魯停留，並且不得不停在一小時路程外的馬歇爾群島。

你的器材不支持播放多媒體材料 「我不介意大家關注我懷孕」

『為她驕傲』

阿德恩本周一無法去瑙魯，因為時間不合適，她需要待在十一周大的女兒身邊。寶寶太小，無法接種訪問瑙魯要求接種的疫苗。

社交媒體對這次旅行的反應不一。

「我很自豪我們的領導人正在努力前往瑙魯，」推特上的一位用戶表示。

但其他人質疑她是否必須得去。

「如果副總理已經參加的話，就沒有必要（讓她參加）」，另一位補充道。

阿德恩表示，如果她決定不參加，那麼這將使她成為自1971年以來，在選舉週期之外首位不參加太平洋島嶼論壇的總理。