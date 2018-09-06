前間諜毒殺案：英通緝兩名「俄軍事特工」劍指普京

圖片版權 Met Police Image caption 英國首相特里莎·梅點名據信是俄國軍隊情報總局 "格魯烏"的亞歷山大·彼得羅夫和魯斯蘭·伯什羅夫就是毒殺案嫌疑人。

英國將向聯合國安理會點名指控兩名俄軍情報官員是企圖在英毒殺前俄羅斯間諜及其女兒的嫌疑人，並已公布照片和案件部分細節。

英國政府國家安全事務國務大臣本·華萊士對BBC表示，俄國總統普京「理所當然、最終」要為這一襲擊案負責。

但莫斯科否認參與發生在英國的毒殺事件。

俄國軍方一位中將對BBC廣播4台表示，有關案件匪夷所思，俄國沒有參與謀殺的理由。

在聯合國安理會5個常任理事國中，美國、法國都是英國的盟國，並且都已經在毒殺案發後表示支持英國，並分別驅逐了駐其國家的俄國外交官。如果英國將此案提交到聯合國安理會，中國的態度將值得關注。

案件情況

英國首相特里莎·梅點名據信是俄國軍隊情報總局 "格魯烏"的亞歷山大·彼得羅夫和魯斯蘭·伯什羅夫就是嫌疑人。

蘇格蘭場和政府檢控部門稱，已經掌握了起訴兩人的足夠證據。

今年3月，66歲的前俄羅斯軍事情報官員（前格魯烏軍官）謝爾蓋·斯克里帕爾和他33歲的女兒尤利婭在英國索爾茲伯里市中心被人用"諾維喬克"神經毒劑毒倒。首先趕到現場的一名英國警官也中毒後送醫院搶救。據早些時候的報道，3人經治療均已經出院。

英國警方將上述案件與之後6月30日發生在8英里之外小鎮上一對情侶45歲的羅利和44歲的斯特奇斯中毒事件聯繫起來。後一案件的中毒女子7月9日不治身亡，男子經過搶救治療則於7月20日出院。

英國下定論

英國首相梅在對下議院講話中說，根據各方情報，英國政府已經做出結論，上述兩名俄國男子是"格魯烏"的人。

圖片版權 Met Police Image caption 英國警方公布倫敦蓋特威克機場錄像監控中兩名嫌疑人的視頻。

她說，毒殺事件"不是擅自行動"，"幾乎可以確定"是經過了俄國官方高層的批准。

梅表示，將採用有關國家安全的各種方式來"反擊這一威脅"。

上述兩名嫌疑人年齡大約在40歲上下，據信使用俄國護照來過英國。

因為英俄之間沒有引渡協議，英方沒有向俄國提出要求引渡他們。

但英國方面發佈了歐洲通緝令，一旦他們去歐洲就會被捕。

案件細節

英國警方說，上述兩名嫌疑人3月2日從莫斯科飛抵倫敦蓋特威克機場，之後入住東倫敦的一家旅館。

圖片版權 Met Police Image caption 3月3日，兩名嫌疑人據信去索爾茲伯里踩點被攝圖像。

3月3日，他們去索爾茲伯里踩點。3月4日又去該市，把"諾維喬克"神經毒劑撒在斯克里帕爾家的門上。隨後當晚從倫敦希思羅機場乘俄羅斯航班返回俄國。

英國警方認為，兩名嫌疑人使用了一隻改裝後的香水瓶子。警方在他們下榻過的旅館也發現了"諾維喬克"的痕跡，但表示不會對旅館其它客人造成傷害。

警方呼籲任何3月4日至5月4日在那個旅館下榻過的客人提供線索。

英國警方說，6月底，索爾茲伯里附近小鎮上的羅利在一個慈善店的廢物垃圾桶裏找到一個名牌香水瓶子及一個噴頭，就把兩部分連起來在自己身上噴了點。其女友斯特奇斯在自己的手腕上噴了一點，隨後感覺不適。

圖片版權 PA Image caption 兩名嫌疑人在東倫敦下榻的旅館。

英國警方說，這個名牌香水瓶和噴頭都是假貨。裏面卻有大量"諾維喬克"神經毒劑。但目前不清楚這瓶假香水和兩名嫌疑人噴灑斯克里帕爾家門的假香水是否是同一瓶。

俄國回應

俄國外交部回應說，有關名字和照片對莫斯科來說"不代表任何東西"。

BBC的外交事務記者馬爾克斯分析說，點名兩名俄國公民為嫌疑人是此案的一個重大進展，為英國政府的指控增加了證據，並有可能為國際制裁莫斯科的呼籲增添分量。

圖片版權 AFP/Met Police Image caption 警方在索爾茲伯里附近小鎮上的羅利家中發現的假香水，噴頭和據信裝香水的盒子。

美國政府以及英國政府的一批盟國在毒殺事件發生後都驅逐了一批俄國外交官，其中不少被認為是俄國特工。

美國政府以"一名前俄羅斯間諜被毒殺"事件為由宣佈對俄實施制裁，其中第一輪制裁8月22日生效。如果俄羅斯不能在90天內滿足美國的條件，第二輪制裁將實施。

雖然特朗普總統本人沒有顯示出對俄國施壓的興趣，但有可能美國國會正在醞釀新的措施。