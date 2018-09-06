圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 2011年的福島核事故起因是一場嚴重的地震及此後的海嘯。

日本首次公開證實，2011年福島核電站洩漏事故當中的一名工人，在事後因為核輻射而死亡。

該名50多歲的男子在2016年被診斷患有肺癌，他最終也是死於這種疾病。

日本政府此前曾經承認，福島核輻射導致四名工人患病，但這是日本第一次承認有人因此而死亡。

2011年3月，一場9.0級地震及其後的海嘯令福島的核反應裝置遭受嚴重破壞，繼而發生核洩漏。

當時位於日本東北岸的核電站冷卻系統破損，核輻射物質洩漏於空氣當中。

這名死亡的工人從1980年代開始就在核電站工作，在福島核設施崩塌後，他負責測量福島一號站的輻射狀況。

負責管理醫療和勞動福利的日本厚生勞動省表示，日本核設施受到破壞後，這名工人至少兩次在那裏執行工作，當時他有佩戴防護面具並身穿防護衣。

在聽取放射科專家及其他專業人士的意見之後，厚生勞動省認為該名工人的家屬應當獲得賠償。

福島核洩漏事件是1986年切爾諾貝利之後全世界最嚴重的核事故。在2011年的地震和海嘯中，大約有18500人死亡或失蹤，超過16萬人被迫離開家園。

圖片版權 Reuters Image caption 2011年福島核事故後，身穿防護衣的工作人員為兒童檢查輻射跡象。

雖然當時並沒有人直接死於核事故，但負責福島核設施運作的東京電力株式會社仍然面對多起賠償申訴。

當時，該地區內一家醫院裏有40名病人被迫撤離之後死亡，此外還有其他一些死亡事件，被指與痛失家園和家人之後帶來的創傷有關。

去年6月，三名東京電力的前高層行政人員被控以在醫院撤離事件中玩忽職守。