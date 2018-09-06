特朗普政府高層官員：我就是抗拒總統亂來的其中一人
特朗普政府一名不具名的高層官員撰文表示，政府內部成員正在努力阻撓總統的一部分事務進程，以保護國家不受他的「最壞傾向」影響。
在《紐約時報》的一篇社論當中，這名官員指特朗普總統的「不道德」和「衝動」已經導致一些魯莽和不明智的決定。
特朗普則指，這個不署名的作者是「沒膽量」，並且說《紐約時報》是「虛假」報道。
特朗普的新聞秘書表示，這個神秘的作者是一個「懦夫」，應該辭職。
《紐約時報》則通過一份聲明為這篇社論辯護：「我們為發表這篇文章感到無比驕傲，它帶來了重要價值，讓公眾了解特朗普政府內部正在發生什麼。」
該社論發表前一天，鮑勃·伍德沃德（Bob Woodward）關於特朗普白宮的新書摘要顯示，美國總統手下的高層官員參與了一場「管理層政變」，目的是保護國家不受總統傷害，其中包括將一些關鍵文件從特朗普的辦公桌上取走，令他沒有機會在上面簽字。
然後，這篇社論成為了第一手的證據，這場「政變」是真實存在的。
社論的作者稱，自己不是一個放任自由派的工作者，也同意政府正在努力推進的很多政策目標，但是那些目標的實現，是因為繞過了總統，而不是得益於他。
這名高層官員說了特朗普什麼？
不過，當中提出的批評對於總統左右兩派的反對者而言應該是再熟悉不過：無組織的會議、浮躁而狹隘的風度、對決定的無力堅持、對新聞自由的反感，以及本能的「反民主」傾向。
作者形容，這是一個「雙軌道的總統機制」，總統的行動——比如他對待金正恩和普京等「獨裁者」的親和態度——被「辦公室裏的大人們」牽制和重新引導。
作者寫道：「這不是所謂的深層政府的工作方式，而是一個平穩政府的工作方式。」
此外，作者還提到，政府內部一些人曾經悄聲討論，要啟動憲法第二十五修正案。這一條例允許副總統和內閣大多數成員表決，對「沒有能力履行政府權力和責任」的總統解除職務。
直到現在之前，這種可能性更多只是出現在非主流的美國政治論述，或者特朗普最狂熱的反對者所做的白日夢當中。
作者寫道：「沒有人想引發憲制危機，所以我們會盡我們所能，將政府引向正確方向，直到任期以這樣或那樣的方式結束。」
白宮的反應
關於伍德沃德的新書《恐懼：特朗普在白宮》（Fear: Trump in the White House），一直都有熱烈議論，說要採取有力行動查出，是哪些人向伍德沃德提供了書中的信息。《紐約時報》的文章肯定會在已經燒得很旺的火上再澆一把油。
總統表示，這篇匿名的文章「真的是一種恥辱」，而白宮新聞發言人桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）則發出了一份言辭的官方回應。
「這篇文章背後的個人選擇了背叛而不是支持正當當選的合眾國總統，」桑德斯寫道，「他不以國家為先，而是將他和他的自我放在了美國人民的意願之上。」
桑德斯和特朗普均對《紐約時報》發表這篇文章大加指責。總統更是指一旦他卸任總統，「所有的虛假新聞媒體就將倒閉」，因為它們將不再有東西可寫。
猜測的遊戲－匿名人是誰？
在政府之外，這篇文章將會引出一場華盛頓最愛玩的遊戲之一——猜測匿名作者的身份。自那本以半虛構體敘述1992年克林頓總統競選運動的小說《原色》（Primary Colors）之後，還從未有過這樣的神秘作者出現。
鑒於文章的焦點很多都在國際事務上，聚光燈也將最主要集中在總統的外交政策團隊——國務院、國家安全局以及國防部。
當然，也肯定會有人呼籲這名政府官員自揭身份。
弗吉尼亞州國會議員唐·拜爾（Don Beyer）在推特（Twitter）上發帖說：「我們這個時代的危機，是那些處在權力位置上的人眼看著一個總統表現出『對獨裁者的偏愛』和『反民主的衝動』，卻不公開站出來對抗，從而允許這一切繼續下去。」
一次匿名爆料再次證實特朗普批評者們的恐懼，這當然不是什麼勇氣的體現。但是，伍德沃德著作之後緊跟著這樣一篇《紐約時報》文章，又會成為難以躲避的連環拳。