你的器材不支持播放多媒體材料 美國總統特朗普指，白宮官員發表匿名文章是「沒膽量」。（英文）

特朗普政府一名不具名的高層官員撰文表示，政府內部成員正在努力阻撓總統的一部分事務進程，以保護國家不受他的「最壞傾向」影響。

在《紐約時報》的一篇社論當中，這名官員指特朗普總統的「不道德」和「衝動」已經導致一些魯莽和不明智的決定。

特朗普則指，這個不署名的作者是「沒膽量」，並且說《紐約時報》是「虛假」報道。

特朗普的新聞秘書表示，這個神秘的作者是一個「懦夫」，應該辭職。

《紐約時報》則通過一份聲明為這篇社論辯護：「我們為發表這篇文章感到無比驕傲，它帶來了重要價值，讓公眾了解特朗普政府內部正在發生什麼。」

該社論發表前一天，鮑勃·伍德沃德（Bob Woodward）關於特朗普白宮的新書摘要顯示，美國總統手下的高層官員參與了一場「管理層政變」，目的是保護國家不受總統傷害，其中包括將一些關鍵文件從特朗普的辦公桌上取走，令他沒有機會在上面簽字。

然後，這篇社論成為了第一手的證據，這場「政變」是真實存在的。

跳過 Twitter 帖子 2 用戶名 @realDonaldTrump Does the so-called “Senior Administration Official” really exist, or is it just the Failing New York Times with another phony source? If the GUTLESS anonymous person does indeed exist, the Times must, for National Security purposes, turn him/her over to government at once! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年9月5日

社論的作者稱，自己不是一個放任自由派的工作者，也同意政府正在努力推進的很多政策目標，但是那些目標的實現，是因為繞過了總統，而不是得益於他。

這名高層官員說了特朗普什麼？

不過，當中提出的批評對於總統左右兩派的反對者而言應該是再熟悉不過：無組織的會議、浮躁而狹隘的風度、對決定的無力堅持、對新聞自由的反感，以及本能的「反民主」傾向。

作者形容，這是一個「雙軌道的總統機制」，總統的行動——比如他對待金正恩和普京等「獨裁者」的親和態度——被「辦公室裏的大人們」牽制和重新引導。

作者寫道：「這不是所謂的深層政府的工作方式，而是一個平穩政府的工作方式。」

此外，作者還提到，政府內部一些人曾經悄聲討論，要啟動憲法第二十五修正案。這一條例允許副總統和內閣大多數成員表決，對「沒有能力履行政府權力和責任」的總統解除職務。

直到現在之前，這種可能性更多只是出現在非主流的美國政治論述，或者特朗普最狂熱的反對者所做的白日夢當中。

作者寫道：「沒有人想引發憲制危機，所以我們會盡我們所能，將政府引向正確方向，直到任期以這樣或那樣的方式結束。」

白宮的反應

關於伍德沃德的新書《恐懼：特朗普在白宮》（Fear: Trump in the White House），一直都有熱烈議論，說要採取有力行動查出，是哪些人向伍德沃德提供了書中的信息。《紐約時報》的文章肯定會在已經燒得很旺的火上再澆一把油。

總統表示，這篇匿名的文章「真的是一種恥辱」，而白宮新聞發言人桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）則發出了一份言辭的官方回應。

「這篇文章背後的個人選擇了背叛而不是支持正當當選的合眾國總統，」桑德斯寫道，「他不以國家為先，而是將他和他的自我放在了美國人民的意願之上。」

桑德斯和特朗普均對《紐約時報》發表這篇文章大加指責。總統更是指一旦他卸任總統，「所有的虛假新聞媒體就將倒閉」，因為它們將不再有東西可寫。

猜測的遊戲－匿名人是誰？

在政府之外，這篇文章將會引出一場華盛頓最愛玩的遊戲之一——猜測匿名作者的身份。自那本以半虛構體敘述1992年克林頓總統競選運動的小說《原色》（Primary Colors）之後，還從未有過這樣的神秘作者出現。

鑒於文章的焦點很多都在國際事務上，聚光燈也將最主要集中在總統的外交政策團隊——國務院、國家安全局以及國防部。

當然，也肯定會有人呼籲這名政府官員自揭身份。

弗吉尼亞州國會議員唐·拜爾（Don Beyer）在推特（Twitter）上發帖說：「我們這個時代的危機，是那些處在權力位置上的人眼看著一個總統表現出『對獨裁者的偏愛』和『反民主的衝動』，卻不公開站出來對抗，從而允許這一切繼續下去。」

一次匿名爆料再次證實特朗普批評者們的恐懼，這當然不是什麼勇氣的體現。但是，伍德沃德著作之後緊跟著這樣一篇《紐約時報》文章，又會成為難以躲避的連環拳。