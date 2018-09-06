日本北海道6.7級地震及泥石流，至少八人死

圖片版權 EPA/Jiji press Image caption 因為強力泥石流而倒塌的房屋。

日本北海道島嶼發生強力地震，導致泥石流（山泥傾瀉，或山體滑坡），多家房屋被掩埋。

當地媒體報道，災害至少已導致八人死亡，約40人失蹤。

地震強度為6.7級，一座熱電站受到破壞，約300萬戶居民停電。

過去數天，日本關西受到強力颱風侵襲，這場地震是緊接著到來的又一場災難。

颱風「飛燕」是25年來的最強颱風，已有至少10人死亡，並造成廣泛破壞。

圖片版權 Alamy Image caption 安平町的房屋遭受到地震的破壞。

周四（9月6日）清晨時分發生的地震發生在北海道首府札幌東南62公里。

日本氣象廳表示，地震未有帶來海嘯威脅。

當地一家沒有在運作中的核電站須啟動後備電源，以令乏核燃料保持冷卻狀態。

圖片版權 Kyodo/via Reuters Image caption 北海道首府札幌亦受到地震影響。

地震發生後，當地居民和該地區內的遊客紛紛在社交媒體上分享自己的震驚情緒。

他們還提到，人們為了應對可能有餘震而開始貯備糧食，食品店大排長隊。

當地已發出警告，之後可能會發生餘震，呼籲人們保持警惕。

法新社引述氣象廳官員松森（Toshiyuki Matsumori ）表示：「大震動經常會發生，特別是（大地震）之後的兩到三天內。」

「我們促請居民對地震活動以及降雨保持高度關注，並且不要前往危險區域。」

圖片版權 Kyodo/via Reuters Image caption 此次地震有很多破壞都是因為泥石流造成。

圖片版權 EPA/Jiji Press Image caption 當局警告，未來幾日可能會發生餘震。

日本是世界上地震最活躍的國家之一，全球6.0級或以上地震有20%發生在這裏。