日本北海道6.7級地震及泥石流，至少八人死
- 2018年 9月 6日
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
-
分享
分享平台這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人網分享平台 人人網
-
開心網分享平台 開心網
-
微博分享平台 微博
-
-
Plurk分享平台 Plurk
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
Google+分享平台 Google+
-
-
複製鏈接關於分享
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
日本北海道島嶼發生強力地震，導致泥石流（山泥傾瀉，或山體滑坡），多家房屋被掩埋。
當地媒體報道，災害至少已導致八人死亡，約40人失蹤。
地震強度為6.7級，一座熱電站受到破壞，約300萬戶居民停電。
過去數天，日本關西受到強力颱風侵襲，這場地震是緊接著到來的又一場災難。
颱風「飛燕」是25年來的最強颱風，已有至少10人死亡，並造成廣泛破壞。
周四（9月6日）清晨時分發生的地震發生在北海道首府札幌東南62公里。
日本氣象廳表示，地震未有帶來海嘯威脅。
當地一家沒有在運作中的核電站須啟動後備電源，以令乏核燃料保持冷卻狀態。
地震發生後，當地居民和該地區內的遊客紛紛在社交媒體上分享自己的震驚情緒。
他們還提到，人們為了應對可能有餘震而開始貯備糧食，食品店大排長隊。
當地已發出警告，之後可能會發生餘震，呼籲人們保持警惕。
法新社引述氣象廳官員松森（Toshiyuki Matsumori ）表示：「大震動經常會發生，特別是（大地震）之後的兩到三天內。」
「我們促請居民對地震活動以及降雨保持高度關注，並且不要前往危險區域。」
日本是世界上地震最活躍的國家之一，全球6.0級或以上地震有20%發生在這裏。