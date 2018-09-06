圖片版權 AFP Image caption 中國是太平洋島國論壇的對話伙伴國，由特使杜起文率團參加。

年度太平洋島國論壇日前在瑙魯（又譯「諾魯」）舉行，中國代表團前往這個與台灣有邦交關係的太平洋島國出席論壇時，與當地發生爭端，中國代表團離場抗議。

由特使杜起文率領的中國代表團一度被瑙魯移民局拒絶以外交護照入境，理由是瑙魯與中國沒有邦交，之後論壇期間他們更被指打斷其他國家的代表發言。

中瑙雙方對會議期間發生的事各執一詞。瑙魯總統瓦卡（Baron Waqa）指，圖瓦盧總理索波阿加（Enele Sopoaga）當時正凖備發言，中方代表卻搶先發言。瓦卡批評杜起文似乎認為自己「來自一個大國，因此想欺負我們」，並要求中方正式道歉。

瑙魯是太平洋論壇中，其中一個與台灣有邦交的成員國。中國外交部發言人華春瑩在周三（9月5日）的例行記者會反駁，瑙魯不顧國際會議慣例阻撓中方代表講話。

她更不點評批評瑙魯「應該明白一個道理：唯有自重，才能贏得尊重。人是如此，國家同樣如此」。

圖片版權 AFP Image caption 今年的太平洋島國論壇在台灣援建的瑙魯市政中心舉行。

事發經過

據法新社報道，杜起文等中方代表抵達瑙魯後，被當地要求以個人護照辦理入境手續。

瑙魯的做法引起多個與中國有正式邦交的太平洋島國不滿，其中薩摩亞總理馬利埃萊額奧伊（Tuilaepa Sailele Malielegaoi）批評瑙魯的做法是一個「危險的先例」，並威脅會退出今年的論壇，更指其他國家有可能跟隨。

中國外交部指：「大多數成員國和中方提出交涉並表示將抵制會議情況下，瑙方不得不同意中方代表團持外交護照與會。」

法新社報道，瑙魯邊檢人員同意在中方人員的簽證證明書上蓋章，並沒有提及中方人員最終有沒有使用外交護照。

對於會議期間發生了什麼事，中瑙雙方各自的說法也不同。瑙魯總統瓦卡指，參與會議的有多個太平洋國家的元首，也有來自英美等國的部長級官員，中方派出的杜起文只是特使。瓦卡認為杜起文應該在其他「官階較高的官員」之後發言。

圖片版權 CNA Image caption 台灣外交部長吳釗燮（圖中穿紫色襯衣者）目前也在瑙魯訪問，並宣佈設立特別醫療基金，作為未來選派台灣專科醫療團隊赴論壇會員國進行醫療服務的經費。

中國外交部發言人華春瑩稱，中方代表之後離開會議場地以示抗議，她還稱「出席會議的許多國家代表團也離開會場，對瑙方表示強烈不滿」。

英國《衛報》引述當時在場的消息人士指，中方人員事前的確有耐心等候，也多次向主辦方示意要求發言，均不獲理會。消息人士形容，瑙魯對待中方人員的方式被視為「故意羞辱」，中方人員最終決定離場，但離場前圍繞會議場地走一圈，示意對每個參與國代表的不滿。

《衛報》同時引述另一名消息人士給出不同的版本，指中方只派出杜起文為「特別代表」，卻要求參與元首級會議，更在會議期間騷擾其他領袖發言。

什麼是太平洋島國論壇？

太平洋島國論壇由澳大利亞、新西蘭、巴布亞新幾內亞、湯加、瓦努阿圖等18個位於大洋洲的國家組成。根據論壇的官方網站介紹，太平洋島國論壇最初在1971年成立，目的是為了促進區內政府合作，也是為了與其他國際組織合作，並代表成員國的利益。

其中，基里巴斯、馬紹爾群島、瑙魯、帛琉、所羅門群島和圖瓦盧都與台灣保持正式外交關係。論壇另設有十多個對話伙伴，包括英、美、法、德等西方國家，中國、日本、印度和韓國等亞洲國家都有參加。

太平洋島國論壇2008至2014期間曾暫停斐濟的會藉，成功迫使當地政府舉行拖延多年的大選。

太平洋地區的金援外交

多個台灣邦交國近年先後改與北京建交，但這些國家集中在非洲和中美洲，台灣近年並沒有丟失在太平洋地區的邦交國。瑙魯在2002年期間一度與台灣斷交，但在2005年又與台灣恢復邦交。

外界指中國不斷在試圖增加在太平洋島國的影響力。中國電信企業華為去年七月與所羅門群島達成協議，將為對方興建海底通訊電纜。澳洲政府後來宣佈將花約9100多萬澳元（約6100萬美元），從華為手中搶走通訊電纜合同。

中國也向多個太平洋國家提供金錢援助，包括為湯加興建一座價值2800萬湯加潘加元（約1233萬美元）的政府辦公大樓。《澳洲人報》今年一月也報道，中國為薩摩亞建造一座價值2670萬元美的法院大樓。

但澳洲智庫洛伊國際政策研究所（Lowy Institute for International Policy）最新的數據顯示，2016年向太平洋地區國家提供最多援助的國家是澳大利亞。《悉尼晨鋒報》更引述維基解密2010至2011年公布的美國外交文件，指台灣政府向瑙魯的政府部長各支付每月5000美元，作為瑙魯與台灣保持正式外交關係的報酬。

澳洲廣播公司記者傑齊茨（Stephen Dziedzic）分析指，中國在太平洋地區投入的援助並不是最多，但它投放資金的項目卻最引人注目。他舉例說，中國在湯加興建的政府大樓和在薩摩亞建造的法院大樓引起的注意，「必然會高於澳洲政府在當地搞的數十個小型保健與教育項目」。