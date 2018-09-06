國際空間站出現洩漏 俄羅斯指有蓄意破壞

圖片版權 NASA

俄羅斯民用太空機構負責人說，停靠在太空站上的飛船上的小孔由鑽頭造成，可能是"有意"造成的。

周三"聯盟號"MS-09飛船的宇航員發現了這個小孔；小孔造成一部分壓力流失，宇航員用膠帶封住洩漏口。

俄羅斯航天集團總裁羅戈津（DmitryRogozin）說，"（有人）試圖鑽了好幾次。"他還說鑽孔的手似乎"不穩"。

他們排除了微隕石損壞的可能性，也不可能是軌道的碎片造成。

圖片版權 NASA spaceflight Image caption 宇宙飛船上小洞的照片已經在互聯網上廣為流傳。

目前在國際空間站上有6名宇航員：3名美國人，兩名俄羅斯人和一名德國人。

羅戈津說，將由一個委員會來調查，找到肇事者。他還說對於俄羅斯製造"聯盟號"飛船的俄羅斯能源火箭與航天公司（RSC Energia）說，這件事關係到他們的榮譽。

"聯盟號"飛船載宇航員返回地球飛行中不會使用有洞的那個部分。

宇宙飛船上小洞的照片已經在互聯網上廣為流傳。

航天界一個消息人士對俄羅斯塔斯社說，飛船可能在哈薩克斯坦拜科努爾航天發射場測試的時候受到損壞。

圖片版權 Getty Images Image caption 上周飛船上小孔被發現後，處於地球上空400公里軌道上的太空站進入了緊急狀態。

飛船在那裏經過最初的檢查後，問題可能被掩蓋。

"有人把事情搞糟，然後害怕，把洞封住"，這位消息人士說，但是當"聯盟號"飛船到達國際空間站後，小洞裏的填充材料"幹枯後脫落"。

羅戈津在電視上評論說，"這是怎麼回事：是製造的缺陷還是某種有預謀的行動？……我們正在核實地面因素的解釋。但是我們不能排除其他的解釋，即在太空的蓄意行為。"

上周飛船上小孔被發現後，處於地球上空400公里軌道上的太空站進入了緊急狀態。

當地面控制發現了空間站有洩漏時，空間站裏的宇航員正在睡覺。當時控制太空站壓力的傳感器也向宇航員發出警示。

圖片版權 NASA Image caption 太空站上的宇航員：前排從左到右是Drew Feustel (美國)，Alexander Gerst (德國)。後排從左到右：Oleg Artemyev (俄羅斯), Ricky Arnold (美國), Sergei Prokopyev (俄羅斯) 和Serena Auñón-Chancellor (古巴裔美國人)。

最初德國宇航員格斯特（Alexander Gerst）用手指堵住小孔防止洩漏。隨即俄羅斯宇航員阿特米耶夫（Oleg Artemiev）修補了漏洞。

"聯盟號"MS-09飛船停靠在太空站的俄羅斯部分，6月8日這艘飛船把3名宇航員送到太空站。

國際太空站項目耗資1500億美元，共有16個國家參加。目前國際太空站由14個永久模塊構成，以每小時超過27000公里的速度，在距離地球表面約400公里的軌道上運行。