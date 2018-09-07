中國商人因在肯尼亞發表種族歧視言論被驅逐出境

圖片版權 YouTube Image caption 在視頻中，劉嘉琪（音譯）用英語形容所有肯尼亞人都是「猴子」。

肯尼亞入境部門稱，一名中國男子因用視頻發表種族歧視言論遭到驅逐出境。

在視頻中，這位名為劉嘉琪（音譯）的男子用英語形容包括總統烏胡魯·肯雅塔（Uhuru Kenyatta）在內的所有肯尼亞人都是「猴子」。

目前，該男子並未就視頻內容作出回應。

劉嘉琪是一名肯尼亞的摩托車商人。目前，肯尼亞當局已吊銷他的工作許可，並表示他已因發表歧視性言論遭到逮捕。

在視頻中，劉直言他並不喜歡肯尼亞，因為它「難聞，而且（這裏的人）很窮、又蠢又黑。」

當拍攝視頻的員工問他為什麼要留在這個國家時，他說只是為了賺錢。

9月5日，該視頻在網上廣泛傳播，但在發佈幾個小時後，警方便逮捕了他。

視頻是什麼時候拍的？

在這段近三分鐘的視頻中，劉嘉琪似乎威脅要解僱一名員工。中國大使館稱，該視頻拍攝於六月。

當員工質疑為何自己要被解僱時，劉說因為他是肯尼亞人。隨後，劉便開始對肯尼亞進行大肆抨擊。

「所有肯尼亞人都像猴子，甚至烏胡魯·肯雅塔，」劉嘉琪說。

中國駐內羅畢大使館發言人對法新社稱，劉嘉琪「已經因為自己的錯誤受到了公司的懲罰，並已向肯尼亞同事道歉。」

「這位年輕人的個人言論和個人感受並不能代表廣大的中國人民，」使館發言人說。

他為什麼被驅逐出境？

肯尼亞入境部門在推特表示，劉嘉琪因「種族歧視言論」被捕，隨後被驅逐出境。

但目前尚不清楚入境部門是否可以以種族主義為由將外國人遣返。

BBC駐內羅畢記者安妮·索伊（Anne Soy）報道說，基於膚色的歧視在肯尼亞是違法的。

是否有先例？

沒有。這是第一宗遭驅逐出境的案例。不過，此前已有多起因種族主義引發的爭議。

2015年，一家肯尼亞中餐館的老闆被捕，原因是當地民眾對餐館禁止非洲裔顧客在夜間進店的政策感到憤怒。

BBC記者報道說，飯店老闆隨後被指控沒有酒牌經營、不符合公共衛生標凖，但這些都與種族主義無關。

由中方運營的凖軌鐵路（SGR）項目的肯尼亞員工也被指遭到薪水歧視和不公正待遇。

據肯尼亞日報《The Standard》報道，不公正待遇包括一條「不成文規定」，即肯尼亞工人不能與餐廳的中國員工坐在同一張桌子上。

然而，肯尼亞政府駁回了這些指控。

肯尼亞人和中國人關係如何？

據估計，目前有一萬名中國公民居住在這個東非國家，他們是中國對肯大力投資下，中肯關係不斷密切的見證者。

近年來，中國向肯尼亞投資了數百萬美元，包括連接首都內羅畢與海岸城市蒙巴薩的標凖軌鐵路項目。

圖片版權 EPA Image caption 近年來，中國向肯尼亞投資了數百萬美元，包括鐵路項目。

肯尼亞總統肯雅塔本周剛剛出席了在北京舉辦的中非合作論壇，他表示，「肯尼亞讚賞中國在支持肯尼亞發展目標方面展現的承諾。」

就在劉嘉琪引發的風波發酵時，內羅畢警方還在一次打擊非法移民的行動中，突擊搜查了中國國際電視台（CGTN）的非洲總部。

在搜查中，幾名記者遭到短暫拘留，但在相關文件被找到後獲釋。

據法新社報道，中國大使館表示，目前已有多起持合法證件的中國公民被肯尼亞警察逮捕的事件發生，中方將通過外交渠道表達關切。