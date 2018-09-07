英艦南海自由行遭北京猛批 兩國關係面臨考驗

圖片版權 Royal Navy Image caption 英國皇家海軍說，兩棲船塢登陸艦"海神之子"號（HMS Albion）在亞洲國際水域「自由航行」。

中國指責英國皇家海軍軍艦"擅自進入了中國西沙群島的領海"，但皇家海軍說該艦在國際公海"遵照國際法航行自由"。007大片似乎早就彩排過這一場景。這場風波對未來的中英關係能有多大影響？現實區域和國家間政治是否早已影響到影視藝術？

以前曾一度是英國皇家海軍旗艦的兩棲船塢登陸艦"海神之子"號（HMS Albion）近期結束了對日本的訪問後前往越南訪問，途經西沙群島海域。於是出現下面驚心動魄一幕。

英國有消息人士說，中國軍艦在"海神之子"號之後200米的"危險距離"行駛，並以"咄咄逼人的方式"要求英艦離開這一水域。與此同時，中國戰鬥機從"海神之子"號上方低空掠過。

雖然英國國防部沒有公布細節，但英國媒體予以了高度關注。

上述場景讓人感覺似曾相識，20年前在英國首映的007大片《明日帝國》（Tomorrow Never Dies）故事的開頭似乎正是20年後同樣的一幕：皇家海軍軍艦在南海航行，中國空軍戰機從上方高速掠過，警告英艦入侵中國水域，要求其立即駛離。英艦拒不理睬。

在電影中，中國空軍認定皇家海軍已經行駛在中國水域，而皇家海軍軍艦使用的全球衛星定位系統被陰謀控制世界的媒體大亨卡弗利用其媒體集團的衛星干擾，認定自己是在公海航行。一枚皇家海軍導彈突然擊落了中國空軍戰機。皇家海軍戰艦也被擊沉。

衝突背後實際上是卡弗利用高科技武器製造南海衝突事件挑起世界戰爭、將其媒體集團開進中國並壟斷全球媒體的企圖。南海衝突事件後，卡弗以《明日報》（Tomorrow）為核心的媒體集團借此大肆渲染皇家海軍受到攻擊、英中即將全面衝突開戰的消息。一時間，兩國民意激蕩，高層憂心匆匆。

南海航行爭議

《明日帝國》作為電影故事的藝術構思來源於現實區域政治中的糾紛，特別是南海一向被國際關係學界認為是亞太可能爆發武裝衝突的三大熱點區域之一（另外兩個是朝鮮半島和台海）。西沙群島附近海域也存在著中國（以及台灣）和越南的爭議。

英國國防部沒有公布在不久前（8月31日）發生的這場爭議的細節。但消息人士說，"海神之子"號並未駛入有"激烈爭議的地區"。英中兩軍雖然有利器驚簌對峙，但卻都保持了冷靜，並無引發戰爭衝突之險。

英國國防部堅持說"海神之子"號"一直在國際水域航行"。

而中國外交部發言人華春瑩在例行記者會上指責"海神之子"號"擅自進入了中國西沙群島的領海"，理由依據是"中國政府根據《中國人民共和國領海及毗連區法》，劃定西沙群島領海範圍"。

她說："中方強烈敦促英方立即停止此類挑釁行為，以免損害兩國關係大局和地區的和平穩定，中方將繼續採取一切必要措施，捍衛國家主權和安全。"

圖片版權 Getty Images Image caption 在《明日帝國》影片中，代號007的英國特工邦德（布魯斯南飾）和中國軍方特工林慧（楊紫瓊飾）合作對敵，摧毀了企圖挑起英中戰爭控制世界的媒體集團。

美國及其它盟國影響

正如《明日帝國》影片描述的那樣，表面上的英中兩國在南海發生衝突故事有著世界性的背景，從俄羅斯的非法武器交易市場，到卡弗在全世界各地的勢力。英中在南海航行問題上的爭議也反映出其國際政治背景因素。

路透社指出，美國海軍過去曾在南海開展所謂"航行自由"行動，美國表示希望看到更多在此類行動上的"國際參與"。

作為與美國有深度軍事合作的英國，在這一方面自然也感受到華盛頓的壓力，再加之英國有著自由貿易傳統，一向重視國際航道的航行自由。

因此有很多軍政界人士支持英軍參與南海國際水域的航行自由行動。比如前英國外交大臣約翰遜在任上時訪問澳大利亞，就承諾英軍要重返亞太，包括參與維護國際航行自由。

2018年6月份，英國和法國都宣佈將派艦隻參與亞洲的國際自由航行活動。

藝術和現實

《明日帝國》影片拍攝於香港回歸之前，據說劇本初稿時甚至請到了美國首席中國通基辛格做顧問，以使故事更加逼真，同時避免引起國際爭議。

在影片中，媒體大亨卡弗的陰謀最終被前來調查的代號007的英國特工邦德和中國軍方特工林慧分別偵破案件真相，合作對敵，經過較量正義戰勝邪惡，卡弗的惡勢力集團及武器被摧毀。

影片的英文片名原來是Tomorrow Never Lies，暗諷卡弗控制的《明日報》媒體（從來不撒謊）之意，結果因為打字筆誤變成了Tomorrow Never Dies，製片方反而使用這個歪打正著、充滿對未來期望的片名。

在現實中，20年前香港回歸時，英中雙方都對兩國的未來充滿希望和期待。20年前後，英中關係早已今非昔比。英中關係總體已經開始朝向 "黃金時代"的大方向發展，兩國政治互信開始加強，在包括"一帶一路"在內的貿易、投資、金融、核電、創新、人文等各領域合作全面展開。英軍也早已和中國加強了多方面的軍事交流。

在這個背景下，雙方就南海的分歧也許可以被看作是"大同之下的小異"，也許會成為這一時代國際政治的一個歷史註腳。