朝鮮建國70年再舉行閲兵及「阿里郎」

圖片版權 Getty Images Image caption 2012年阿里郎節表演中通過人手組合的紙牌。

朝鮮將在這一個周末為建國70週年紀念而舉行閲兵，以及五年來的第一場阿里郎節大型表演。

閲兵儀式將受到密切關注，外界將會從中仔細觀察朝鮮武器的現狀，以及該國對無核化承諾的履行情況。

假如在閲兵中出現彈道導彈，對外界來說將是一種挑釁。

與此同時，大型團體操表演「阿里郎節」則會再次展示這個國家標誌性政治宣傳的盛大奇觀。

圖片版權 Reuters Image caption 平壤的腳步，將走向何方？

6月，美國總統特朗普與朝鮮領導人金正恩在新加坡進行了歷史性的會面，之後朝美關係的張力一直持續。

特朗普和金正恩簽訂了一項模糊的協議，同意推進朝鮮半島無核化——表面上這正在走向好的方向，不過質疑者很快就指出，協議當中並沒有包含實施過程的時間表、細節步驟以及機制。

高層會面和訪問之後一直在繼續，朝鮮方面也給出一定程度的姿態，比如將1950年代朝鮮戰爭當中部分陣亡美軍將士的遺體送還給美國。

不過，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）最近一次計劃中的訪問在最後一刻取消，美朝雙方均指責對方阻延談判，同時堅稱自己在致力推動進程。

特朗普還曾指責中國向平壤施壓，促使朝鮮與美國對抗。

觀察人士稱，閲兵可能會令外界對朝鮮推進無核化和停止導彈項目的誠意產生懷疑。

過去的朝鮮閲兵曾展示過坦克、導彈和數以萬計的軍人陣列。不過分析人士稱，重點不是展示了多少人和多少武器，而是所展示的類別和兵種。

圖片版權 Reuters Image caption 朝鮮在無核化進程上有多真誠是外界關注的焦點。

美國「朝鮮新聞」（NK News）網站的費奧多·特爾蒂茨基（Fyodor Tertitskiy）向BBC表示：「這當中最重點的部分在於，我們是否會在閲兵儀式中看到洲際彈道導彈（ICBM），如果有的話，會看到多少。」

ICBM的射程能夠觸及美國本土，並且有能力搭載核武彈頭，是國際社會擔憂的一個重大因素。

特爾蒂茨基認為，朝鮮並不打算放棄它的導彈，「但如果他們將導彈放在閲兵儀式當中，就將是一個明確的信號，顯示他們甚至不打算假裝放棄」。

「這就將預示，與美國的談判將會走向崩塌。」

阿里郎

朝鮮上一次舉辦大型團體操表演「阿里郎節」是在2013年。

「阿里郎節」以象徵手法講述朝鮮歷史，而今年的表演題目是「光榮的國家」。

過去兩星期的衛星圖片分析顯示，今年將持續整個九月的「阿里郎節」表演將會非常盛大。

圖片版權 Reuters Image caption 數以萬計的朝鮮表演者參與了2013年的阿里郎節

過去的阿里郎節表演是在大型體育場舉行，滿員的場內呈現韻律體操和團體操等等組合表演。

駐地記者表示，在這個封閉的國家，這種盛大宣傳表演是為了鼓舞國民士氣，顯示團結和共產主義政權的集體主義精神。

這場表演對外國人髮售的門票價格超過700英鎊（930美元），在朝鮮仍然受到多數西方國家制裁的當下，這有可能為朝鮮帶來一些外匯收入。

朝鮮國有航空公司高麗航空增設了從北京的直線航班，以為阿里郎表演帶來更多觀眾。

色彩繽紛的表演很可能帶有震撼人心的視覺效果，不過聯合國過去曾表示，有兒童被迫參與表演或者前期籌備工作。