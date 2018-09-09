印度同性性行為合法化了，它的鄰國如何看待同性戀？
印度最高法院踏出歷史性的一步，不再將同性性行為列為非法。這令印度成為南亞第二個國家，脫離這條殖民地時代遺留下來的法律。
在這個地區，最先以法律保護性少數群體的國家是尼泊爾。
不過，在印度周邊的很多國家當中，同性關係仍然會受到法律的制裁。
尼泊爾
這個國家在2007年實行同性戀合法化，但是在2015年8月，同性戀平權人士仍然走上首都加德滿都的街頭，要求將他們的權利寫入憲法。
一個月之後的9月，他們如願以償，尼泊爾頒布了新的憲法。
不過，同性婚姻在這裏仍然未屬合法。2015年，一個由政府指派的委員會曾建議將同性婚姻列為合法，但至今沒有結果。
雖然尼泊爾尚未有為同性戀、雙性戀及跨性別人士（LGBT）而設的婚姻法律，但是在2017年8月，尤吉（Ramesh Nath Yogi）與變性人沙希（Monika Shahi）結婚，被認為是尼泊爾第一宗LGBT的婚姻。
巴基斯坦
在穆斯林居民為大多數的巴基斯坦，同性戀是違法行為。與殖民地時代的法律（以及現行的巴基斯坦刑法第377條）一樣，同性關係的最高刑罰是終身監禁。
不過，巴基斯坦卻承認第三性別。2018年5月，國會通過「跨性別人士法案」，意在保護跨性別人士的利益。
同志平權運動人士稱，在巴基斯坦這樣一個保守社會公開同性戀身份是安全的。不過，該國最大的城市卡拉奇卻被認為是「同性戀男人的天堂」。
對於印度最高法院的裁決，巴基斯坦媒體廣泛噤聲，多數只在一些自由派報紙上的生活方式/婚戀關係版塊有所報道。
孟加拉
孟加拉也是一個穆斯林為大多數的國，它對於同性戀人士以及為同志平權作倡議的人來說，都可能是一個危險的地方。
同性戀在孟加拉屬於違法，與英國統治時代的法律一樣，同性性行為的最高刑罰可以是終身監禁。
這個國家最著名的其中兩個同志平權活動人士許哈茲·曼南（Xulhaz Mannan）和拉比·托諾伊（Rabby Tonoy）在2016年4月被謀殺。一年後，孟加拉警方闖入一個同性戀和雙性戀男士的聚會，在媒體面前押參加者遊街示眾。
斯里蘭卡
在這個國家的刑法當中第365款及365款A規定，同性戀以及雙方自願的同性關係均屬違法，最高刑罰可達10年監禁。
2017年，執政的統一民族黨內兩名律師發起抗議之後，一項同性戀合法化的提案在內閣遭到拒絶。
2016年，《科倫坡電訊報》（Colombo Telegraph）上的一篇專欄指：「斯里蘭卡社會總體上是厭惡同性戀的，並且聲名遠播的是，它以此為傲。」
只不過，同性戀被判罪的情況較為罕見，而人權觀察組織（Human Rights Watch）表示，性少數群體面臨著歧視，並且經常被騷擾——甚至是來自於警察的騷擾。
斯里蘭卡的《每日金融時報》（Daily FT）在2018年6月援引該國警方的最高官，承認存在歧視性少數群體的「個別」事件，同時表示警方正在採取措施避免它繼續發生。
阿富汗
在阿富汗這個保守且沒有同性關係清晰法律的穆斯林國家，作為一名同性戀者是一件艱難的事。
阿富汗刑法第427條將成年男子和男孩之間的同性關係列為非法（被稱為「雞姦」），可受到「長期監禁」。而且，在阿富汗廣泛實施的「伊斯蘭教法」認為同性戀是不道德和違背伊斯蘭教義的。不難想像，同性性行為在這個國家承受著巨大的社會遣責，儘管據說它在一些偏遠地方其實相當普遍（而且是秘密地進行）。
2017年2月，英國內政部決定引入新法律，將從阿富汗前來尋求避難的同性戀者遣返回國，此舉受到人權組織的廣泛批評。
與此同時，阿富汗則在凖備起草新法律，將對男孩進行的性剝削列為犯罪，受到平權活動人士和宗教學者的歡迎。
緬甸
在緬甸，與殖民地時代的法律一樣，同性關係屬於違法。緬甸刑法第377款禁止同性性活動和雞姦。除罰款外，刑罰可以是10年至終身監禁，不過據外界所知近年並沒有執行過這些條例。當地報道指，這條法律經常被用來「騷擾」LGBT人士。
雖然沒有法律地位，但是同性戀在緬甸已經變得比過去更開放。今年二月，一場LGBT節日「&Proud」在緬甸舉辦。這是當局第一次允許組織者公開舉辦這個活動。在7月，緬甸的第一家LGBT主題商店「My Place」在仰光開張，除了售賣咖啡和做餐廳之外，還銷售主題形式的配飾。
大中華
同性關係在1997年開始不再屬於違法，但是直到2001年之前，它仍然被認為是一種精神病，而同性婚姻至今仍然未被允許。在台灣，最高法院在2017年中裁定同性伴侶有結婚的權利，要求政府在兩年內修改當前法律。
雖然同性戀在中國大陸和台灣已經具有不違法的地位，但是在社會公共傳播當中，有關同性戀的問題仍然圍繞著不安感。
2018年5月，湖南電視台旗下平台在轉播2018年歐洲歌唱大賽時給畫面當中的彩虹旗打了碼，隨即引來中國同志平權組織的憤怒回應。
2016年，政府就電視劇頒布了「製作通則」，禁止任何「表現和展示非正常的性關係、性行為」的內容出現。
不過，這並不只是針對LGBT，一些所謂不健康的婚姻、婚外戀或者一夜情等等內容，也在禁止的範圍內。
印度同性性行為合法化的新聞在中國新浪微博上一度成為熱話，大多數用戶對印度的這一決定表示歡迎，同時指出，中國比印度早20年就已修改了相似的法律。