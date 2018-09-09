朝鮮閲兵：外界為何關注洲際導彈和習近平

圖片版權 AFP Image caption 朝鮮領導人金正恩在國慶70週年閲兵式上與習近平特別代表栗戰書攜手歡呼。

周日（9月9日），朝鮮國慶70週年舉行盛大閲兵式，外界關注的，除了所展示的武器裝備，還包括朝鮮領導人金正恩身邊的那個人。

他是中共總書記、國家主席習近平的特別代表栗戰書。栗戰書作為中共政治局常委和中國人大委員長，是近期訪問朝鮮的最高級別中國官員。但是，這樣一次重量級的訪問，幾天前（9月4日）才對外宣佈。

此前，外界普遍揣測，習近平本人將訪問朝鮮。

的確，金正恩近期已經三次前往中國與習近平會面，這給了外界很大的想像空間，認為習近平可能將出於外交禮節回訪；而且，一直有廣泛報道稱，習近平與金正恩今年5月在大連會晤時，曾答應訪問朝鮮。

結果，習近平沒有去。這顯然令外界感到意外。就在朝鮮國慶70週年當天，中國官方新華社刊發了習近平給金正恩的賀電：願與金正恩「攜手促進地區和平穩定」，並希望朝鮮「在國家發展建設事業中取得更大成就」。

圖片版權 Reuters Image caption 參加9月9日朝鮮國慶70週年閲兵式的女兵方陣。

習近平在賀電中強調「和平穩定」、「發展建設」；而金正恩也一改慣例沒有在這一重大慶典上發表講話。發表講話的是朝鮮二號人物、朝鮮最高人民會議常任委員長金永南。他著重強調國家經濟目標，不談核武力量。在外界聽來，這無疑少了幾分火藥味。

有評論人士認為，這些應該是朝鮮高層向國內民眾以及國際社會發出的信號：去核不是說說而已。

朝鮮除了在言辭上緩和，閲兵式上也沒有展示洲際彈道導彈。在分析人士看來，這有可能是中、朝雙方對最近美國在去核談判進展問題上的不滿所做的聯手反應。

三角關係

圖片版權 Reuters Image caption 美國總統特朗普與金正恩舉行峰會後，對朝鮮去核問題談判進展諸多不滿。

在朝鮮去核問題上，美國總統特朗普今年8月公開表示了不滿。他一方面抱怨朝鮮與美國在去核問題的談判中沒有實際進展，還因此取消了美國國務卿麥克·蓬佩奧計劃中的平壤之行；另一方面特朗普批評中國沒有給予美國足夠的支持，影響了美朝談判，並將此與美中貿易糾紛掛鉤。

在中美貿易戰前景極為不明朗的情形下，習近平與金正恩「攜手」出席朝鮮舉行的大規模閲兵式，應該是中國方面不希望美國看到的。

但另一方面，中國也希望延續最近剛剛轉暖的中朝關係。這正是栗戰書交給金正恩的習近平親署函中的內容：「維護好、鞏固好、發展好中朝關係始終是中國黨和政府堅定不移的方針」。

不過，栗戰書周日在會見金正恩時，也強調了中國對朝鮮半島無核化的目標，希望朝美落實首腦會晤共識。而金正恩則透露，朝鮮正在實施「新戰略路線」，將在發展經濟方面向中國取經。

攜手歡呼

圖片版權 Reuters Image caption 朝鮮領導人金正恩今年三次前往中國與習近平會晤。這讓外界揣測習近平可能在９月回訪朝鮮。

朝鮮國慶大閲兵的片段、金正恩與栗戰書攜手歡呼的畫面，是周日世界各大媒體集中報道的內容，儘管參加朝鮮閲兵典禮的還有其他外國使節。

英國牛津大學國際關係學這愛德華·霍維爾（Edward Howell）在香港中資報紙《南華早報》刊登的評論文章認為：不要問習近平為什麼不去朝鮮，而應該問：為什麼要去？

霍維爾認為，習近平去不去朝鮮的問題「凸顯了中國在國際體系中的複雜位置。中國被外界視為負責任的大國，這一點對習近平至關重要，也就是說要與美國保持友好關係。」

「而在白宮與中南海關係緊張之際，習近平出牌應該非常小心。」

美國《華盛頓郵報》認為，栗戰書與金正恩一起露面本身「已經顯示了這兩個鄰國在今年以來關係的顯著改善。」

《紐約時報》的評論文章認為，特朗普反覆促請中國幫助遏制朝鮮的核武器計劃。「如果朝鮮這次展示了遠程彈道導彈，這很可能讓北京覺得非常難堪，也會更加給特朗普以口實，批評中國對朝鮮施加的壓力不夠。」

在很多觀察人士看來，本次習近平缺席朝鮮的國慶典禮還有一種可能是，北京必須等待金正恩做更多讓步，在去核問題上有實際行動化解國際緊張局勢之後，才會同意習近平訪問朝鮮。畢竟，美國總統特朗普與金正恩在新加坡的峰會，應該算是給中國領導人的一個提醒：與其見面後抱怨不守承諾，不如有了承諾再見面。

上一次中國元首出訪朝鮮是在2005年的９月。時任中國國家主席胡錦濤，在有關朝鮮核問題的第四輪六方會談取得進展，達成「共同聲明」後訪問平壤。