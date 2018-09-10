圖片版權 AFP Image caption 雷·穆恩維斯是美國媒體界最有權勢的人之一。

美國媒體巨頭哥倫比亞廣播公司（CBS）的首席執行官雷·穆恩維斯（Les Moonves）被指控性騷擾後提出辭職，立即生效。

自《紐約客》雜誌七月份刊登對穆恩維斯的性騷指控，CBS一直在對他進行調查。上周日該雜誌再度報道，新添6名女性的指控。

現年68歲的穆恩維斯否認指控，並稱最新的指控「駭人聽聞」。

然而，CBS表示穆恩維斯和公司將捐出2000萬美元（1540萬英鎊）給支持反性騷擾運動#MeToo運動的組織。

穆恩維斯在周日（9月9日）發表一份聲明稱：「現在有來自數十年前的不實指控針對我，而我不是那樣的人。」

立即離職

CBS在一份聲明中宣佈穆恩維斯將離開董事長、總裁與首席執行官的職位，立即生效。

約瑟夫·伊恩尼耶羅（Joseph Ianniello）會暫時代理總裁與首席執行官。

《金融時報》稱，穆恩維斯之所以離職是因為這將為他帶來一筆巨額解僱補償，包括股票期權。

美國媒體界估計穆恩維斯的解僱金高達1億美元。

不過，CBS稱在對其性騷指控的獨立調查結果出爐之前，穆恩維斯不會獲得任何解僱補償。

聲明中說，解僱金裏還將扣除捐贈給支持「工作場合女性平權」組織的款項。

另外還有6名導演下台，替換為6名新導演。

穆恩維斯於1995年加入CBS，擔任娛樂公司總裁，2006年升任集團首席執行官，他是美國媒體界最有權勢的高管之一。

最新的指控是什麼？

最新的指控刊登於《紐約客》羅南·法羅（Ronan Farrow）所寫的文章，7月份的相關報道同樣出自這位作者。他憑借詳實記述對好萊塢製作人哈維·韋恩斯坦（Harvey Weinstein）的性侵指控，獲得了今年的普利策獎。

圖片版權 AFP Image caption 性醜聞指控引發公眾要求解除穆恩維斯的職務。

文章裏發聲的6名女性指控在1980至2010年之間遭到穆恩維斯性騷擾或性侵。

有受害者聲稱穆恩維斯強迫她們進行口交或未經她們同意裸露性器官。

還有受害者聲稱拒絶穆恩維斯後，她們的職業生涯遭到毀滅。

電視製作人菲利斯·高登·戈特利布（Phyllis Golden-Gottlieb）和作家傑西卡·帕林斯頓（Jessica Pallingston）細緻描述了她們指控穆恩維斯所作的不當性行為。

穆恩維斯的回應

穆恩維斯向《紐約客》發表聲明否認指控，並稱它們「駭人聽聞」。他承認25年前未加入CBS時，曾與其中三位女性有過性關係，但都是雙方自願的。

「而且我從未濫用職權來傷害或阻礙任何女性的職業生涯。在我從業的40年裏，我從未聽說過如此嚴重的指控，」他說。

早前的指控

另外6名女性指控穆恩維斯稱，她們相信，由於她們拒絶了穆恩維斯的要求，她們的職業發展遭到打擊。

當時，穆恩維斯承認他過去「可能做過某些舉動讓一些女性感到不舒服」。他表示「那些都是錯誤，我非常後悔。但我始終理解和尊重……『不』就是『不』。」

媒體大鱷

－BBC駐洛杉磯記者詹姆斯·庫克（James Cook）分析

圖片版權 Reuters Image caption 穆恩維斯2004年與華裔妻子陳曉怡（Julie Chen）結婚。

雷·穆恩維斯是電視演員出身，然後與華納兄弟合作開發電視劇《老友記》（Friends，另譯「六人行」）和《仁心仁術》（ER，另譯「急診室的故事」）。之後他通過大熱劇集《CSI》，《人人都愛雷蒙德》（Everybody Loves Raymond），還有最近的《生活大爆炸》（The Big Bang Theory）， 成功讓正值衰落的CBS重振旗鼓。

在穆恩維斯的領導下，CBS在過去十年已成為美國收視最高的電視台。在2017至2018季度，CBS以微弱優勢領先NBC。

穆恩維斯憑借6930萬美元（5300萬英鎊）的收入成為2017年世界上收入最高的首席執行官之一。