假新聞當道，科技圈如何「打假」？

圖片版權 AFP Image caption 經由科技的幫助，選舉可望能減少被干擾的機會。

當深度偽裝（Deep Fake）在2018年初第一次問世時，它被用來將名人的臉孔和色情片演員的身體結合，創造出幾可亂真的視頻。

但有些人認為，深度偽裝日後將有更「黑暗」的應用。

「深度偽裝將帶來一場大變革，」跨大西洋選舉誠信委員會（Transatlantic Commission on Election Integrity）的發言人法布里斯·波蒂爾（Fabrice Pothier）說。

該委員會成立的目的是打擊在區域和國家選舉中，對選舉結果的干擾日漸增長的現象。美國前副總統喬·拜登（Joe Biden）支持該委員會，成員還有一大批來自北約（NATO）和其他政府組織的前政要和高級專員。他們旨在創造一些讓選舉過程不受干擾的工具。

其中一項工具將以打擊深度偽裝為主，特別用深度偽裝讓涉及選舉的政治人物「說出」他們不曾說過的言論的情況。

巡視平台

向該委員會提供建議如何識別深度偽裝視頻的人工智能公司ASI Data Science約翰·吉布森（John Gibson）表示，開發這項工具所需的時間已經不多了。

「幾乎可以肯定的是，在幾年內，具有基本技術的人都可以在公眾網域創造幾可亂真的視頻或音頻，讓這些材料說出或做出他們想要做的事情，並且將這些材料傳播出去，」吉布森說。

ASI公司之所以被委員會納入，是因為他們成功開發了工具，自動識別所謂的「伊斯蘭國」（IS）在網絡上傳播的視頻。

吉布森表示，這些製作精良的「官方」視頻是讓人變得極端化，讓人們在倫敦或其他城市從事「獨狼式」恐怖襲擊的關鍵。

圖片版權 Reuters Image caption 人工智能被用來識別恐怖組織放上網的內容。

「有一些特定級別的影片會造成真正的危害，這些影片花言巧語而且製作精良。」吉布森說。

「這些影片的品質很重要，因為他們可以說服那些心存懷疑的人。這些影片很令人擔心，因為它們是如此能深入人心。」

隨著深度偽裝科技的進步，它可以被用來收集能令人信服的影片，來影響選舉辯論或傷害選舉結果的合法性。

吉布森說，大型網絡平台例如Facebook或YouTube自己做了很多工作來尋找並清除所謂「伊斯蘭國」的宣傳帖，但小型一點的公司需要幫助來仔細查看視頻的傳播，對於深度偽裝也是如此。

吉布森表示，人工智能可以用比人類更快的速度來尋找並處理該種類的視頻。

研究指出，這些所謂的「伊斯蘭國」的視頻在超過400個不同的網絡平台出現，深度偽裝也很可能透過這些渠道上傳。

「如果你要傳播假新聞，你身在何方根本不重要，你需要的只是有人去看它。所以只要它在公開的網頁上，而且只要你能在訊息中複製貼上視頻網址，你的工作基本上就完成了，」吉布森對BBC說。

打擊假新聞

已經有許多措施出台以打擊對選舉的干預，其中很大一部分應用於墨西哥最近的總統選舉中。

「墨西哥有很長一段時間的傳統是社會網絡操縱選舉，」媒體公司Meedan的執行長湯姆·特裏溫特（Tom Trewinnard）說。

Meedan運營一個叫做Verificado的項目，用來打擊國內的假新聞和虛假訊息。Verificado項目將90個不同的組織集合起來，包含知名媒體、大學和公民團體，一起找出、調查並揭露和選舉有關的材料。

2018年選舉期間，用電子設備干擾選舉的情況大增。最顯著的例子是6月12日在總統大選最後一輪電視辯論時發生。

在該場辯論中，中間偏右的墨西哥國家行動黨（National Action Party）候選人安納亞（Ricardo Anaya）表示他將在網站上公開檔案，批評選情領先的對手奧夫拉多爾（Andres Manuel Lopez Obrador）。

當辯論還在進行時，他的網站被持續攻擊，被迫下線數小時。

其他攻擊還包括在推特（Twitter）用標籤（hashtag）進行攻擊。

特裏溫特表示，這些行動還包含在推特上支持對手的熱門帖子。「這觸動推特的防垃圾訊息過濾機制，讓這些標籤被從熱門標籤中除名。」

圖片版權 AFP Image caption 墨西哥選舉競爭激烈。

其中一些攻擊沒有這麼設計精良。其中一個攻擊指出一名候選人並非出生於墨西哥，但忘記將放出的出生證明上的基本資料改掉。

媒體團們調查發現虛假訊息後，會發佈反駁貼文。它們發佈了上百個不同的項目，被轉發幾百萬次，淡化了假新聞的影響。

特裏溫特認為，在墨西哥，民眾有求證新聞的慾望。

至於Verificado是否奏效仍不清楚，但這個項目結束後，許多在政治界以外的團體都呼籲它能持續，因為在墨西哥，假新聞不會因為選出了新總統就告終。

明顯看得到改變的是，越來越多團體想參與這種大規模打擊虛假訊息的活動。參與Verificado項目的人工智能公司Krzana的托比‧阿貝爾（Toby Abel）說。

阿貝爾表示，有許多的訊息有待查證，而且雖然有些是「值得嘲笑的無稽之談」，但還是有被放上網傳播的價值。

他認為這些「無稽之談」的目的是要破壞辯論，傷害人們對他們所見之事的信念。

「假新聞的潛在危機是，我們不知道該相信什麼，我認為我們還沒達到一個知道如何處理這種情況的程度。」