一文看懂美國為何威脅制裁國際刑事法院

圖片版權 Reuters Image caption 美國國家安全顧問約翰·博爾頓

美國表示，如果國際刑事法院（International Criminal Court）繼續進行針對美國公民的起訴，美國將對其實施制裁。

國際刑事法院目前在考慮起訴一些美國軍人，指控他們在阿富汗虐待囚犯。

美國國家安全顧問約翰·博爾頓（John Bolton）稱國際刑事法院「非法」，並表示美國將盡其所能保護公民。

國際刑事法院在2002年成立，總部位於荷蘭海牙，美國不是該組織成員國。

博爾頓的怒火

博爾頓長期對國際刑事法院持批判態度，他周一（9月10日）在華盛頓發表的強硬講話主要關注兩個問題。

第一，國際刑事法院的檢察官本蘇達（Fatou Bensouda）去年要求對阿富汗發生的戰爭罪行指控進行全面調查，這包括美國軍方和情報官員的罪行。博爾頓說，阿富汗和任何簽署《國際刑事法院羅馬規約》的政府都沒有提出這樣的要求。

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第二，巴勒斯坦在國際刑事法院起訴以色列，指控其在加沙和約旦河西岸侵犯人權。以色列駁斥了該指控。博爾頓說，巴勒斯坦的舉動是美國政府關閉巴勒斯坦解放組織駐華盛頓辦事處的原因之一。

博爾頓認為，國際刑事法院是對「美國主權和國家安全」的威脅，而且缺少制衡。國際刑事法院聲稱對有爭議的和定義模糊的犯罪行為有管轄權，但是並未能震懾或懲罰犯罪行為。

博爾頓說，不會與國際刑事法院合作，也不會加入組織成為成員國或提供任何幫助。

白宮發言人桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）表態支持博爾頓，稱美國總統特朗普將採取必要手段，讓美國公民和盟友免受國際刑事法院的不公正起訴。

美國可以採取什麼措施？

國際刑事法院的法官和檢察官將被禁止入境美國，他們在美國的資金將被凍結。

圖片版權 Reuters Image caption 國際刑事法院在2002年成立，總部位於荷蘭海牙

博爾頓說，將在美國起訴國際刑事法院的工作人員，「對於協助國際刑事法院調查美國人的任何公司或國家，我們都會這麼做」。

美國還可以簽訂更多具有約束力的雙邊協議，防止其他國家將美國公民送交給國際刑事法院受審。

國際刑事法院有何回應？

國際刑事法院表示，它擁有123個成員國的支持，並在一份聲明中稱：「國際刑事法院作為司法機構，嚴格遵照《羅馬規約》的法律框架，並致力於獨立、公正地執行任務。」

人權觀察國際司法部副主任（Liz Evenson）對法新社表示，博爾頓無情地無視受害者，美國比起支持公正司法更關心人權侵害者。

國際刑事法院是什麼機構？

國際刑事法院調查並將涉嫌種族滅絶、危害人類罪和戰爭罪的人繩之以法，在國家當局不能或不會起訴時進行干預。

國際刑事法院是根據2002年《羅馬規約》設立的，但美國沒有加入，因為時任美國總統喬治·沃克·布什（George W Bush）反對該機構。博爾頓曾為布什政府工作。

目前有包括英國在內的123個國家批准了《羅馬規約》，美國前總統奧巴馬曾尋求與國際刑事法院合作。

顯而易見的"美國第一"政策

BBC白宮事務記者 塔拉·麥凱維（Tara McKelvey）

作為一名外交官，博爾頓是一位著名的好戰人士。他曾說如果紐約聯合國大樓少了10層樓，「也不會有什麼差別」。

他也清楚表明了對「胡蘿蔔加大棒」外交政策的態度，「我不用胡蘿蔔」。作為國家安全顧問，博爾頓有時比總統更有攻擊性。

當博爾頓說朝鮮應該如利比亞一樣移除核設施時，特朗普否定了他的言論。

周一，博爾頓發表了作為國家安全顧問的首次重要講話，顯示他的想法已與總統同步。他威脅制裁國際刑事法院法官，也是在幫助美國總統鞏固「美國第一」的政策。