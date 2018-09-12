巴拿馬首任駐華大使專訪：與台灣斷交之後

圖片版權 CNS Image caption 巴拿馬去年7月宣佈結束同中華民國長達106年的外交關係，改為與中華人民共和國建交。

巴拿馬去年7月宣佈結束同中華民國長達106年的外交關係，改為與中華人民共和國建交，令這個人口僅400萬的中美洲小國，登上國際版面。

台灣政府認為中國以金錢利誘國家與台灣斷交，試圖在國際上孤立台灣，削弱台灣在國際上的地位和影響力。美國早前召回多米尼加、薩爾瓦多和巴拿馬高級外交官，以示抗議。北京反駁，認為「一個中國」原則是國際共識和大勢所趨，要尊重主權國家選擇與誰發展外交關係的權利。

目前台灣只剩下17個邦交國。

巴拿馬首任駐中國大使埃斯科巴爾（Francisco Escobar）接受BBC中文專訪時表示，中國干預該區事務的說法是「誇大」，不認同中國「買走了」台灣邦交國的說法。不過，他承認巴拿馬與中國建交後，雙方經濟合作得到了持續深化，中國企業將投資建造巴拿馬運河第四條大橋，兩國亦在商討簽訂自由貿易協議。他亦回應了巴拿馬與美國的關係。

整個訪問中，他完全沒有提到「台灣」一詞。

你的器材不支持播放多媒體材料 巴拿馬大使專訪：談與台灣斷交的「好處」

他對中國的樂觀態度或與一些西方的觀察人士有所出入。但他的說法明顯地透露，這些國家與台灣斷交背後的經濟考量，亦透過與中國建交，務求在中國與美國博奕下，尋求自身獨特有利的位置。

埃斯科巴爾是在9月7日於山東青島出席世界旅遊城市聯合會舉辦的青島香山旅遊峰會時接受BBC中文訪問。

圖片版權 AFP Image caption 巴拿馬總統巴雷拉（左）去年11月訪華，與中國國家主席習近平會面。

BBC中文：在巴拿馬與台灣斷交，改為同中國建交後，巴拿馬有甚麼改變？

埃斯科巴爾：我們早知道，有中國這樣的伙伴，巴拿馬會變得更好。中國在巴拿馬已有許多年，中國是巴拿馬運河第二大使用者。我們的關係發展得很好，簽署更多協議。去年11月，我們的總統到訪中國，我們正尋求中國國家主席習近平能夠在今年年底訪問巴拿馬，目前在等候確認。所有事情發展得十分順利、十分迅速。

BBC中文：具體上的得益是什麼？所謂互利，巴拿馬又給予了中國甚麼？

埃斯科巴爾：我們想把產品出口到中國市場，那14億人口十分吸引人，我們兩國正就自由貿易協議談判，兩周前已經在北京完成了第二輪談判，雙方都很樂見目前的發展。我們雖然是美洲中的小國，但我們有很多東西可以給予中國，例如我們的地理位置、我們的活動、我們的運河和基建，現在中國企業得到了中國政府的認可，可以在巴拿馬增加其存在與活動。我們希望這些企業可以以巴拿馬為基地，發展區內的業務。

圖片版權 AFP Image caption 2017年6月14日，台灣駐巴拿馬大使館舉行了降旗和告別儀式。雙方中斷了延續超過百年的外交關係。

BBC中文：巴拿馬怎麼看待更多國家與台灣斷交？

埃斯科巴爾：我們注意到這是一個趨勢，多米尼加、薩爾瓦多也相繼與中國建立外交關係，顯示他們信任中國，我們相信這些國家是看見巴拿馬與中國發展關係，希望跟著我們的腳步。我不認同中國是買走許多國家，這是誇張的說法，中國希望投資我們國家，我們也需要外資。

BBC中文：中國企業已加大了在巴拿馬的投資力度，其中，中國交通建設股份有限公司（CCCC）與中國港灣工程有限責任公司（CHEC）之前投得巴拿馬運河第四條大橋的合約，但外界對中國資金抱有懷疑，擔心有環境、勞工、債務等問題，巴拿馬會擔心這種情況嗎？

埃斯科巴爾：運河第四條大橋對巴拿馬來說十分重要，這項目價值14億美元，包括連接各城市的火車項目，我們與很多同事討論過，也看過其他拉丁美洲國家的項目，我們不擔心這些問題，我們會確保中國企業做到最好，以符合我們的法例。每個國家都需要投資，中國政府和企業願意提供，我認為每個國家都會為自己人民著想。

BBC中文：美國召回了多個與台灣斷交國家的外交官。巴拿馬與中國愈來愈親近，會否擔心影響與美國的關係？

埃斯科巴爾：我們並不擔心會影響與美國的關係，多年以來兩國關係緊密，上世紀美國在巴拿馬建造運河，一直營運至1999年，美國是運河第一使用者。許多在巴拿馬的公司，也是美國公司。我們是中立的國家，美國自己也和中國有外交關係，兩國有貿易關係。中國在拉丁美洲等地也加大了投資力度，這是中國重要的計劃，但基本上只是與貿易與商業有關。

（以上訪問用英文進行，經過編輯整理）