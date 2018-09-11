圖片版權 AFP Image caption 氣象人員表示，「佛羅倫斯」必定會襲擊美國海岸線。

颶風「佛羅倫斯」（Florence）襲擊美國東海岸，可能演變為幾十年來該地區最強風暴，當地政府已下令人員撤離。

南卡羅來納州州長下令疏散境內海岸全線，北卡羅來納州及弗吉尼亞州宣佈進入緊急狀態。

有官員稱，「佛羅倫斯」現為4級颶風，風速達每小時195千米（130英里），且風力不斷增強。

「佛羅倫斯」預計將於周四抵達北卡羅來納與南卡羅來納。

當地時間周一晨間，「佛羅倫斯」距北卡羅來納開普菲爾（Cape Fear）東南方大約2000千米，為2級颶風。氣象人員稱，伴隨來自大西洋的溫暖海水使得「佛羅倫斯」風力不斷增強，這次颶風等級可能達到5級。

這是自1989年的颶風「雨果」（Hugo）後，首個襲擊這一地區的4級颶風。「雨果」當年曾造成70億美元經濟損失，奪走49人生命。

美國國家颶風中心（NHC）稱，「佛羅倫斯」有可能成為「極度危險」的氣象事件。

此次颶風可能給當地沿海和內陸地區帶來災難性降雨及洪水。

圖片版權 Reuters Image caption 9月6日，國際空間站宇航員拍攝到「佛羅倫斯」圖片。

「『佛羅倫斯』威脅生命的風險越來越大：沿海地區形成風暴潮，內陸地區持續大量降水導致洪水，以及颶風級別大風帶來破壞，」美國國家颶風中心表示。

美國國家氣象局（National Weather Service）氣象學家丹·米勒（Dan Miller）對南卡《州報》（The State）表示，如果這次颶風按目前預報情形發展，將會給部分地區帶來毀滅性破壞。

受颶風影響，美國總統特朗普已取消原定於周五在密西西比州（Mississippi ）的集會行程。

緊急狀態

圖片版權 NOAA Image caption 一政府衛星圖片顯示颶風周日所在位置。

南卡州州長已下令，於周二中午開始疏散境內海岸全線，近100萬居民受到影響。

北卡州州長表示，該州是此次颶風的「靶心」。當地官員周一要求，該州外灘（Outer Banks）各屏障島居民需要撤離。

在排水道和河岸線附近的社區，居民們在超市門前排起了長隊，貨架上的水、電池及膠合板等商品已經銷售一空。

南卡州應急管理部門周一表示，正在「為可能到來的大規模災難做凖備」。

「需要假裝、假設、預設一場強烈颶風將要正中襲擊南卡羅來納，並將大大向內陸移動，」南卡州長亨利·麥克馬斯特（Henry McMaster）表示。

而在北卡羅來納州，州長羅伊·庫珀（Roy Cooper）擱置了農業運輸限制，以便讓農民更快轉移貨物。

「在收獲期，時間至關重要。今天的行動可以避免『佛羅倫斯』帶來的損失，」庫珀說。

在南卡與北卡沿海地帶，海灘上已掛起紅旗警告，提醒游泳者遠離，而當地居民正用沙袋保護自己的家園。

位於弗吉尼亞州的諾福克（Norfolk）海軍基地是世界上最大的海軍基地。為抵禦海上風暴，諾福克也在凖備將潛艇送出基地。

此外，颶風「艾薩克」（Isaac）及「海倫」（Helene）已在大西洋形成，但根據目前預計，這兩個颶風將不會對美國大陸造成威脅。