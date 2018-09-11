圖片版權 AFP Image caption 特朗普是與朝鮮領導人見面的首位現任美國總統。

美國白宮透露，朝鮮領導人金正恩致函美國總統特朗普，邀請特朗普再次峰會。

白宮證實，美國已經在著手第二次峰會的時間安排。

白宮發言人桑德斯稱，金正恩的邀請信措詞"熱情"，態度「正面」，表明平壤"繼續致力於非核化的承諾"。

今年6月在新加坡的歷史性"金特峰會"後，朝鮮廢核談判似乎停滯。

「非常熱情」

桑德斯說，金正恩給特朗普的信「主要目的是要求安排與美國總統再次會晤」。桑德思稱，美國已經在「進行協調」。

圖片版權 AFP Image caption 文在寅盛讚「金特會」是「化解冷戰的世界性事件」。

但是她沒有透露美朝領導人第二次會晤可能的時間和地點安排。

韓國總統文在寅對這個宣佈表示歡迎，稱朝鮮半島無核化「最終要靠美國與朝鮮通過談判解決」。

今年6月美朝新加坡峰會的實現，文在寅扮演了重要的中間人角色。

文在寅本人也將在下周前往平壤與金正恩第三次見面。

金正恩致函特朗普的前一天，聯合國核監督機構表示，沒有跡象表明朝鮮已停止其核活動。

國際原子能機構（IAEA）總幹事Yukiya Amano警告朝鮮持續的核活動違反了聯合國安理會的決議。

「非常正面」

圖片版權 Reuters Image caption 白宮發言人桑德斯稱，朝鮮的閲兵"第一次沒有展示它的核武庫"。

周日（9月9日）朝鮮舉行紀念建國70週年大閲兵，平壤在閲兵式上沒有像以往那樣展示洲際彈道導彈（ICBM）。

白宮發言人桑德斯稱，朝鮮的閲兵「第一次沒有展示它的核武庫」。桑德思將此歸功於特朗普策略的「巨大成功」。

6月新加坡峰會上，特朗普和金正恩簽訂了一項措辭模糊的協議，同意推進朝鮮半島無核化。質疑者立刻指出，協議當中並沒有包含實施過程的時間表、細節步驟以及核查機制。

在朝鮮去核問題上，美國總統特朗普今年8月公開表示了不滿。他抱怨朝鮮與美國在去核問題的談判中沒有實際進展。

特朗普還因此取消了美國國務卿麥克·蓬佩奧計劃中的平壤之行。

對去核談判的停滯，美朝雙方互相指責的同時，又都強調致力於實現朝鮮半島無核化。