新興市場貨幣危機潮 拷問中國經濟前景

圖片版權 Getty Images Image caption 印尼盾一度跌至1998年亞洲金融危機以來的最低點

過去一個月，多個新興市場國家貨幣不斷下跌，貨幣跌幅刷新曆史紀錄，達到「血流如注」的程度。

受影響國家從最早、最嚴重的阿根廷和土耳其等國，快速向巴西、南非、印尼等國擴展。24種新興市場貨幣中有20種下跌。

本國貨幣危機同時，又遭遇國際貿易領域的負面消息，使得這些國家的經濟狀況持續惡化。

中國深陷與美國的貿易戰以來，經歷了近年來罕見的人民幣快速下跌。雖然跌幅未達到土耳其里拉、阿根廷比索那樣的幅度，但中國是否也會陷入這場新興市場國家貨幣危機的拷問，一直不絶於耳。

貨幣貶值+通貨膨脹

阿根廷成為本輪貨幣暴跌最嚴重的國家，今年以來就暴跌了50％，比索貶值又助推通脹率飛漲，超過30％。為此，阿根廷央行曾一周加息三次；上月底，總統馬克里請求國際貨幣基金組織加快撥付貸款。這一救市之舉，被市場解讀為絶望求救，造成比索進一步貶值。

土耳其里拉與阿根廷的情形不相上下。兌美元匯率今年來累計下跌超過40％。9月3日土耳其公布8月該國消費價格指數CPI同比增長17.9%，高於7月15.85%，創15年來新高。

上述兩國的危機讓其他新興市場國家風聲鶴唳。印度盧比兌美元匯率已經下跌了12%，成為亞洲表現最差的貨幣之一；印尼盾一度跌至1998年亞洲金融危機以來的最低點；南非貨幣蘭特兌美元也跌至兩年的最低水平。

彭博社追蹤的24種新興市場貨幣中有20種下跌。

「直接原因是美元持續升值和美聯儲持續加息。」香港中文大學助理教授胡榮分析，更深層的原因是在2008年金融危機後，這些國家趁著美元貶值，借債較多，遠超自身的承受能力。因此當美元升值和利率上升時，他們無力償還，導致貨幣和經濟的崩潰。

由於各國外債以美元計價，因此，每次美聯儲加息、美元升值都對這些國家貨幣的穩定性進行考驗。

香港科技大學經濟系教授朴之水（Albert Park）表示，美國經濟表現強勁和利率上升，肯定增加對美元需求，對其他貨幣帶來壓力，但各國可以通過控制貨幣供應量增長，或提高國內利率（但可能減緩國內投資），或出售美元儲備等措施來緩解這些壓力。而之所以，產生本輪危機，在於這些國家宏觀經濟政策出現問題。

以土耳其為例，今年一季度，土耳其外債總額達4667億美元，外債佔GDP之比高達55%，且外債總額是外匯儲備的5.4倍，而 IMF報告稱，土耳其90%以上的外債以外國貨幣計價。

「本輪危機使市場的擔憂從以前的利率，變成貨幣，這意味著如果你的利潤是按阿根廷比索或土耳其里拉計價，利潤多高也無濟於事。」凱源資本董事總經理陸修泉(Brock Silvers)向BBC中文表示，因此，投資者不太願意持有弱勢經濟體的貨幣，美元利率上升，更進一步使資本加快逃離這些國家。

債務過高，且以美元計價，這意味著一旦美元利率大幅上升，新興市場的外債飆升，市場會擔心這些國家的償付能力，再加上外匯儲備不夠償還到期外債，新興國家爆發債務危機。

圖片版權 AFP Image caption 阿根廷人對政府向IMF求助表示憤怒(西班牙語中為FMI)。

「打一場贏不了的貿易戰是北京最不需要的事」

然而人民幣雖然也在貶值，但情形似乎大為不同。

其中一個不同在於，中國處在與美國的貿易戰之中。陸修泉(Brock Silvers)稱，貿易戰可能會進一步減緩中國經濟發展，中國則通過允許適度且可控的人民幣貶值來應對貿易形勢。這有助於中國的出口商減輕新增關稅的影響，但需要付出經濟中其他領域的代價。

換句話說，中國人民幣貶值更多是政府有意為之。背後原因在於，中國的經濟基礎和控制匯率的能力是其他新興市場國家難以企及的。

胡榮介紹，中國目前外債沒有超出其承受能力，且擁有相當可觀的美元外匯儲備，不太可能發生類似危機。朴之水（Albert Park）也同意該觀點，他表示，中國資本市場開放度低，對任何可能導致貨幣崩潰的資本外流能進行嚴密控制，再加上比其他新興國家強大得多的經濟基礎，應該不會發生貨幣危機。

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但陸修泉(Brock Silvers)提醒，雖然不太可能發生貨幣崩盤，但中國並未免疫於全球經濟影響。目前，中國面臨著巨大的債務風險，以及經濟放緩、投資減弱、資本市場疲軟、貨幣貶值、貿易戰以及老齡化等諸多不利因素。如果新興市場陰霾持續存在，美聯儲繼續加息，中國經濟進一步放緩，情況可能會在一年後惡化。

「打一場贏不了的貿易戰是北京最不需要的事。中國應該做出必要的妥協，以平息貿易戰，然後繼續去處理國內更急迫的經濟問題。」