中日領導人有望互訪　雙邊關係能否真的「正常化」

圖片版權 AFP Image caption 安倍晉三在會面期間邀請習近平訪問日本，但目前未知中方是否會應邀。

正在俄羅斯海參崴參加東方經濟論壇（Eastern Economic Forum）的中國國家主席習近平和日本首相安倍晉三會面。安倍晉三會後表示，已經與對方達成共識，可能會在十月訪華。如果成事，將會是2011後首次有日本首相訪華。

安倍晉三在周三（9月12日）舉行的會談結束後表示，他計劃今年內訪問中國，並希望透過這次中日領導人訪問為兩國關係展開「新階段」。日本《朝日新聞》指，今年10月23日將是《中日和平友好條約》簽定40週年，安倍晉三可能選擇當天訪問中國。

中日關係近年因釣魚島及南海主權爭議漸轉緊張，安倍晉三2014年出席在北京舉行的亞太經合組織（APEC）會議時曾與習近平會面，習近平當時與安倍合照時嚴肅的面部表情廣受關注，但中國總理李克強今年五月訪日後，雙方關係慢慢回暖。

圖片版權 Reuters Image caption 安倍晉三2014年在北京出席APEC系列會議後與習近平合照，但習近平表情嚴肅，沒有露出任何笑容。

關係破冰

日本共同社指，安倍晉三也希望明年在大阪舉行的二十國集團（G20）峰會期間，邀請習近平訪問日本。共同社引述習近平指他會「留意此事」。安倍晉三又透露，他與習近平在會面期間「再次確認了日中加深友好合作關係的共識」，又把朝鮮無核化列為雙方的「共同目標」。

中國官方新華社就引述習近平指，兩國均需要管控分歧，並「妥善處理好歷史、台灣等敏感問題」，營造良好氣氛，不斷擴大共同利益。

安倍晉三和習近平去年出席在越南峴港（Danang）舉行的亞太經合組織時也曾會面。安倍晉三當時也提到要在「適當時間」訪問中國，之後習近平會作回訪。

圖片版權 AFP Image caption 日本早前解除對部署自衛隊的多個限制，包括容許政府派自衛隊隊員到海外執勤。

日本政府在2012年宣佈把有主權爭議的釣魚島「國有化」，加上安倍晉三2013年參拜靖國神社，令中日兩國的關係跌入冰點，中國官媒批評安倍晉三的做法是「拜鬼」。日本政府其後許多舉動都引來中方不滿，包括建議修改憲法，解除日本政府派遣自衛隊到海外參加任務的限制；解禁集體自衛權，容許日本政府派遣自衛隊隊員向其他國家的武裝部隊提供支援；以及聲言要介入南海主權爭議，保障國際自由航行權。

李克強今年早些時候訪問日本後，中日關係在近期顯著回暖。兩國今年6月啟動中國軍方與日本自衛隊的一個應急聯絡機制，讓雙方艦艇和飛行員可以直接進行無線電通訊，避免衝突。日本共同社8月更引述消息人士指，日本將召開會議討論中日兩國可以就哪些「一帶一路」項目合作，但共同社其後刪除報道。

日本國立一橋大學教授王雲海早前接受BBC中文訪問時指出，中日關係改善的主因出於經濟考慮，而美國總統特朗普傾向保護主義的貿易政策，也間接促成了中日兩國靠近的契機。

甚麼是《中日和平友好條約》？

這是一份中日兩國代表1978年在北京簽署的和平條約，雙方同意互相尊重對方的主權和領土完整，互不侵犯、也互不干涉內政。條約中也表明，中日任何一方都不應在亞洲、太平洋地區或其他任何地區「謀求霸權」。

《中日和平友好條約》與1972年簽署的《中日聯合聲明》、1998年簽署的《中日聯合宣言》和2008年簽署的《中日關於全面推進戰略互惠關係的聯合聲明》被中國官方統稱為「中日四個政治文件」，形容它們是中日雙邊關係的「政治基礎」。

圖片版權 EPA Image caption 習近平與普京親自下廚弄薄煎餅，佐以伏特加。

東方經濟論壇

俄羅斯總統普京及中國、蒙古、韓國和日本等多個亞洲國家領導人都有出席今年度的東方經濟論壇（Eastern Economic Forum）。另外，美國、英國、法國和印度等國都有派出代表參加會議。

普京在論壇全會期間發言，指遠東地區是俄羅斯發展的優先方向，歡迎其他國家的企業到當地發展，他又特別稱讚中俄在遠東地區的合作發展勢頭良好。

習近平在全會期間也指，中國是俄羅斯在遠東地區合作的支持者和參與者，中方願意同俄國一起努力，推動兩國在遠東合作「取得更多成果」。

你的器材不支持播放多媒體材料 俄羅斯凖備冷戰以來最大規模軍事演習，中國派出約3200名士兵參加。

多國領袖分別趁峰會舉行期間舉行雙邊會談，其中習近平與普京進行了他們今年第三次會晤。

習近平指，中俄密切的高層交往體現了兩國關係的「高水平和特殊性」。他又指兩國要共同反對單邊主義和貿易保護主義。兩國在論壇期間舉行了冷戰結束以來規模最大的軍事演習。

另外，普京在論壇大會期間，公開呼籲日本在不設前提的情況下與俄方簽署和平條約，安倍晉三就在與普京會面期間回應指，俄羅斯必須歸還第二次世界大戰期間佔領的北方四島，才會考慮與俄方簽署條約。