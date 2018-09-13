記者遭拘押 昂山素季為緬甸辯護的深層原因

Image caption 昂山素季為緬甸監禁記者辯護

緬甸領導人昂山素季周四（13日）終於打破沉默在越南召開的國際經濟大會上對兩名記者在緬甸被監禁做出回應。

上周（9月3日）緬甸法院以違反國家安全法為由判處兩名路透社記者瓦隆（Wa Lone）和覺梭（Kyaw Soe Oo）七年徒刑。

該案件被廣泛視為對緬甸新聞自由的考驗，並遭到國際社會的批評。

昂山素季說，這兩名記者犯了法，判處他們監禁"與言論自由毫無關係"。

昂山素季表示，對兩名記者的監禁並不是因為兩人是記者，而是因為法院認為他們違反了《官方機密法》（the Official Secrets Act）。

她還補充道，兩名記者"有權上訴，並指出為什麼判決是錯誤的"。

人權觀察組織對昂山素季的置評做出回應說，她"搞錯了"。

人權觀察亞洲副總監羅伯森表示，昂山素季沒有弄明白真正的法制是要尊重法庭上呈獻的證據，而不是依據受到政府或保安部隊影響的司法系統，只用那些他們所界定和相稱的法律來判刑。

羅伯森說，對路透社記者的審判在所有方面都未能通過考驗。

這兩位記者此前曾參與調查緬甸軍方在若開邦印丁村（Inn Din in Rakhine state）的大屠殺事件。

圖片版權 EPA Image caption 記者瓦隆（左）和覺梭（右）

緬甸當局後來對此開展了自己的調查，並監禁了7名參與殺戮10名羅興亞穆斯林男子的士兵。

記者瓦隆和覺梭都是緬甸人，被捕時攜帶警察在一家餐館中送給他們的官方文件。他們自稱清白，並稱自己是被警方陷害的。

在審判時，警方的一名目擊者支持了他們的這一說法。

備受爭議

自從羅興亞人危機以來，昂山素季一直面臨巨大壓力，要她就危機以及兩名記者被監禁事件發表看法。

現年73歲的昂山素季曾為爭取緬甸民主化，被軍政府軟禁多年，成為"人權鬥士"，並獲得過諾貝爾和平獎。

但自從羅興亞危機惡化以來，昂山素季在國際輿論中成為眾矢之的，受到多方抨擊，外界指控她未能對羅興亞人的暴力發聲。

圖片版權 Reuters Image caption 路透社記者調查這些村民的死亡原因。

昂山素季保持沉默固然有其技術方面的原因。因為軍方在2008年、即緬甸落實民主化前制定的憲法所限，家人擁有外國國籍的昂山素季無法成為總統。

雖然她無總統之名，但仍是實際掌權者。然而，軍方目前仍然掌管三個重要部門，即內政、國防及邊防部門，包括警隊。

昂山素季對這些事件的控制力很弱。若表態支持羅興亞人，必然會招來佛教民族主義者及軍方的反彈。

而當昂山素季偶爾針對羅興亞問題發言時，大部份是在淡化、或指控他人誇大事件的嚴重性。

此外，昂山素季也可能出於以下原因，不願意公開表態。

首先是憲法限制，緬甸現行憲法於2008年由軍政府高層起草，清楚列明該國所有軍事力量均由"緬甸政府軍"（Tatmadaw）領導，亦寫明國內安全威脅，是由軍方、而不是警方處理。

若開邦的衝突正是國內安全問題。根據憲法規定，處理此次事件的主導權在軍方，而不是昂山素季領導的政府當局。

軍方控制，昂山素季的政府於2016年三月正式執政。從一開始，新政府就必須與軍方"分享"權力。

軍方勢力掌控政府所有與國家安全有關的部門，內政、國防、邊境管制部門均由軍官領導。

羅興亞問題就在這三個部門的管轄範圍之中，所以軍方得以全盤決定緬甸政府對羅興亞問題的處理方式。

今年四月，昂山素季否認若開邦出現"種族清洗"，委婉地表達了對軍方的支持。

雖然因為羅興亞人危機受到國際社會的廣泛批評，但她在緬甸國內仍非常受歡迎。數以萬計的人流離失所

一旦昂山素季表態支持羅興亞人，很可能會進一步削弱緬甸國內佛教徒對她領導的全國民主聯盟的支持度。佛教徒佔緬甸人口九成。

但昂山素季表示，回過頭來看她的政府也許可以用不同手法來處理羅興亞人危機。

羅興亞人

圖片版權 Reuters Image caption 流離失所的羅興亞人

到目前為止，至少有70萬羅興亞人為躲避迫害逃離緬甸。

聯合國呼籲對緬甸高層軍方人物進行涉嫌種族清洗的調查。

不少羅興亞難民指控，緬甸政府軍及若開邦內的佛教徒，在羅興亞村莊縱火、攻擊平民。但緬甸政府軍則稱，軍方正在與羅興亞武裝份子交戰，否認攻擊目標是平民。

與孟加拉接壤的若開邦是一個十分貧窮的區域，有約一百萬羅興亞人居於當地。緬甸大部份國民視羅興亞人為來自孟加拉的非法移民，政府亦拒絶賦予羅興亞人公民身份。

羅興亞人當中大部份信奉伊斯蘭教，另有小部份信奉印度教。他們被指來自現今孟加拉及印度西孟加拉邦地區，但已在緬甸居住數個世紀。

去年8月份，武裝組織"若開羅興亞救世軍"襲擊若開邦多個警崗，政府軍隨即作出回應，爆發衝突，大批羅興亞平民逃離緬甸。