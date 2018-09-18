中澳關係緊張下 孔子學院觸發的爭議

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中國孔子學院在全球多處與不同學府合作成立，希望宣揚中國文化和教授中文，展示中國的「軟實力」。但歐美國家，有多間大學出於學術自由、間諜滲透、知識產權被盜等疑慮，中止與孔子學院的合作，這種對孔子學院的憂慮漸漸擴展到其他國家。

其中，澳大利亞新南威爾士州教育部在今年5月宣佈，正「審視」與孔子學院的關係。澳洲亦有保守黨參議員提出動議，要求審視所有中國資助的孔子學院，不過議案未獲通過。

澳洲格里菲斯大學旅遊孔子學院副主任丁培毅教授接受BBC中文訪問時，否認一切對澳洲孔子學院的指控。

你的器材不支持播放多媒體材料 澳洲學者丁培毅：孔子學院教材不偏向中國

澳洲的憂慮

據中國漢辦的數字，截至2017年年底，全球總共有525家孔子學院，澳洲有14家孔子學院、67間孔子課堂，數量上僅次於美國和英國，排行第三。

澳洲保守黨參議員貝爾納迪（Cory Bernardi）上個月在議會提出動議，希望聯邦政府重新審視與孔子學院的合作關係，但議案早前被否決。

貝爾納迪對BBC中文表示，孔子學院是中國政府為了在世界各地擴展所謂的「軟實力」措施而設立。在澳洲，中國政府的資助學府「不合比例地多」。

他說，「學術界人士自我調整（self-regulating），他們面對壓力，要嚴守中共的規定，特別是涉及台灣、新疆、西藏等議題，這最終會改變了澳洲有關中國外交政策的輿論。」

圖片版權 Getty Images Image caption 中國第一夫人彭麗媛在習近平訪問澳大利亞時，曾經參觀當地的學校。

目前新南威爾士州政府已決定審視與孔子學院的合作，政府發言人對澳洲媒體說，這樣做是要確保「沒有不恰當的外國勢力干預」，調查未完成之前不會作出評論。該州是全球首個以政府部門名義洽談孔子學院合作的政府。

貝爾納迪說保守黨會繼續促請其他州也檢視有關合作。

澳洲總理助理部長詹姆斯·麥格拉思（James McGrath）在國會回應表示，澳洲致力與其他國家合作，在制定政策時確保其獨立性，亦會捍衛大學的學術自由，但有關州政府的教育及自主政策，則是由該州自行決定。

一般孔子學院會與當地學府自行商討合作事宜，但在澳洲，中國政府是與澳洲教育部門直接商討合作，例如新南威爾士州政府在2011年與中國江蘇省教育廳簽訂合作協議。

起初這份協議受到保密，但澳洲SBS電視台新聞在6月透過資訊自由法獲得了有關文件，顯示中國漢辦向學校支付4萬澳元（約20萬元人民幣）設立孔子學院，之後會有每年一萬澳元的資助，以及由中國派來的免費「中文助理」。

根據合約，中國伙伴將任命孔子學院董事局一半的成員，而孔子學院的活動，需要尊重兩地文化，「不能違反中國和澳洲的法例和規定」。

圖片版權 CNS Image caption 澳大利亞查爾斯·達爾文大學、中國安徽師範大學和海南大學合作舉辦孔子學院。圖為2012年中澳三校校長揭牌儀式。

澳洲前國家評估辦公室戰略分析總監巴貝奇（Ross Babbage）此前對澳洲媒體表示，孔子學院不能夠和中國政府切割，澳洲的州政府接受中國資助的作法「不能接受」，政府應該重新檢視這一合作關係。

美國芝加哥大學的社會學家薩林斯（Marshall Sahlins）曾經出書討論孔子學院如何影響學術環境，他批評澳洲新南威爾士政府與中國的孔子學院合作很「危險」，因為這不單牽涉大學，也有州政府的教育部門。

德國的法蘭克福大學哈爾蒂希（Falk Hartig）曾經研究澳洲的孔子學院，他點出中澳在這方面的合作，最特別的地方是針對的目標，在澳洲的孔子學院項目似乎是針對年輕學生和兒童。

他說，「這與教授成年學生有一點分別，成長學生會思考去了孔子學院會有什麼意義。」

他的研究引述了一位孔子學院的高層，指不會花錢請達賴喇嘛到訪，以避免得罪中國方面。

孔子學院：指控欠理據

澳洲弗林德斯大學（Flinders University）語言學高級講師吉爾（Jeffrey Gil）認為指控欠缺證據，他認為孔子學院以教授語言及文化活動為主，不一定涉及台灣、西藏和南海等問題 ，而孔子學院確實提供了語言方面的師資、教材，對那些資源不足的學校有利。

代表160名中文老師的新南威爾士州漢語老師協會表示，沒證據顯示這些學院或課程有政治內容，並指課程跟足當局標凖，在這些學校任教的並非「助理」，而是在當地有執教資格的教師。

對於孔子學院被指傳授中國版本的歷史、意識、政治理解、傾向中國的論述，澳洲格里菲斯大學旅遊孔子學院副主任丁培毅教授對BBC中文表示，這個說法是錯誤的。

他說，所有孔子學院的教材根據澳洲當地的需求來製作，學院沒有受到政治影響，而是一些個別媒體炒作、歪曲。實際上，當地居民十分歡迎孔子學院去組織活動，傳授中國文化知識與漢語。

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「我可以很明確地告訴你，在澳洲，我們所有的孔子學院，他們教授的東西和材料，絶對沒有像一些個別媒體報道說是有什麼政治，」丁培毅教授說，「教材都是公開的，可以問當地學生，學院教了什麼東西。」

「我一直堅持認為，孔子學院對促進中外的文化交流，是起到了積極的作用，這點是不容置疑的。」

他說，在澳洲這個爭議沒有像在美國那麼大，批評美國是「故意要把事情弄大，沒有新聞找新聞」。

丁培毅教授說，自己雖然不太了解澳洲近日出台的「反外國干預法」，但他不認為法例是針對中國。他又指澳洲一些政客，帶有「反全球化」和「民粹主義」的特質，有一些較為「極端」的訴求，提出了比較具偏見的觀點。